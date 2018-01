Lee Seung Gi: "Chàng rể quốc dân" hiếm có khó tìm, "đốn tim" từ em gái mộng mơ đến các bà nội trợ

aFamily.vn>Hậu trường

Từ “hoàng tử ballad” đến nghệ sĩ đa tài



Năm 2002, Lee Seung Gi khi đó mới 17 tuổi được diva gạo cội Lee Sun Hee phát hiện tài năng ca hát và ngỏ lời đào tạo âm nhạc cho anh trong suốt 2 năm. Sau đó, anh chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ cùng ca khúc Because You’re My Woman. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ thuộc được thể hiện bởi giọng hát trầm ấm, ngọt ngào như rót mật vào tai của Lee Seung Gi đã nhanh chóng trở thành bản hit đình đám phổ biến trên khắp cả nước. Nhờ thành công ban đầu quá sức tưởng tượng, mỹ nam họ Lee được mọi người yêu ái dành tặng danh hiệu “cậu bé đánh cắp trái tim các noona (các fan nữ lớn tuổi hơn)”.

(Ảnh: Internet)

Thừa thắng xông lên, Lee Seung Gi quyết định thử sức trong lĩnh vực diễn xuất thông qua vai diễn trong sitcom ăn khách Nonstop5. Nhờ đó, anh được “chọn mặt gửi vàng” giao cho vai diễn Hwang Tae Ja trong phim truyền hình nổi tiếng Những nàng công chúa nổi tiếng. Với khả năng diễn xuất chân thật, cuốn hút, Lee Seung Gi thành công khắc họa chàng rể út đáng yêu, vô lo vô nghĩ và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn nhận được rất nhiều tình cảm từ phía các bà nội trợ và được bình chọn là “chàng rể quốc dân” – danh hiệu đến nay vẫn chưa ai đủ khả năng thay thế.

(Ảnh: Internet)

Đến năm 2009, bộ phim Người thừa kế sáng giá chính thức đưa Lee Seung Gi vươn lên hàng ngũ sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi. Nhân vật Sun Woo Hwan được đánh giá là một trong những vai diễn “để đời” đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

(Ảnh: Internet)

Cùng thời điểm ấy, Lee Seung Gi cũng oanh tạc sân khấu âm nhạc với ca khúc Will You Marry Me. Dù không được quảng cáo rầm rộ nhưng bài hát này vẫn tạo nên tiếng vang cực lớn bởi giai điệu vui tươi và nội dung là lời cầu hôn đáng yêu của chàng trai dành cho người con gái mình yêu. Will You Marry Me phổ biến đến mức trở thành ca khúc tỏ tình và phát trong đám cưới nhiều nhất.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Seung Gi tận dụng tên tuổi đang ở vị trí đỉnh cao đã lấn sân luôn sang mảng show giải trí với vai trò MC chương trình Strong Heart và tiếp đến là 2 ngày 1 đêm. Những vai diễn sau này trong Gu Family Book, King 2 Hearts, You're All Surrounded… nhờ tên tuổi của Lee Seung Gi cũng gặt hái thành công vang dội.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Hình mẫu “con nhà người ta”

Từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Lee Seung Gi đã là một cậu học trò gương mẫu có thành tích học tập “khủng”. Trúng tuyển vào trường đại học Dongguk khoa thương mại, nam diễn viên thời điểm ấy vừa học vừa làm vẫn tốt nghiệp đúng hạn với tấm bằng xuất sắc và nhận giải thưởng đặc biệt do nhà trường trao tặng dành cho sinh viên với bảng điểm A+.

(Ảnh: Internet)

Chưa hết, Lee Seung Gi còn giành được suất học bổng học tiếp chương trình đào tạo Thạc sĩ, ngành Thương mại Quốc tế. Sau khi hoàn thành khóa học này, anh một lần nữa trúng tuyển vào ngành Văn hóa truyền thông của đại học Dongguk. Với một nghệ sĩ bận rộn như Lee Seung Gi, thành tích này thật sự rất đáng nể, đúng hình tượng “con nhà người ta” vừa đẹp trai, tài năng lại học giỏi hiếm có khó tìm.

Ngôi sao quốc dân với lý lịch sạch không “vết xước”

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Lee Seung Gi chưa bao giờ vướng phải scandal tiêu cực. Những tin tức về anh nếu không phải khen ngợi thì cũng là tuyên dương lối sống mẫu mực. Nhờ lối sống giản dị, Lee Seung Gi từng vinh dự được Tổng thống Hàn Quốc khen tặng trong Lễ tuyên dương công dân gương mẫu nhân kỷ niệm 48 năm ngày Tiết kiệm Hàn Quốc. Năm 2012, anh được chọn làm đại diện Hàn Quốc tham gia lễ rước đuốc Olympics tại Anh. Cùng năm, Lee Seung Gi được chính phủ tin tưởng và bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự tuyên truyền cho chiến dịch bầu cử minh bạch, công bằng.

Đến thời điểm Lee Seung Gi bị bắt gặp hẹn hò với Yoona (SNSD) vào đầu năm 2013, thái độ của công chúng Hàn dành cho anh cũng không hề giống với những scandal hẹn hò khác. Với phong cách hẹn hò chuẩn mực, Lee Seung Gi và Yoona được ví như chuyện tình hoàng tử - Lọ Lem. Cả hai được bình chọn là “cặp đôi quốc dân” nhờ danh tiếng tương đồng và lý lịch không chút tì vết giống nhau. Chính vì thế khi Lee Seung Gi và Yoona tuyên bố chia tay sau 2 năm gắn bó, công chúng ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối.

(Ảnh: Internet)

Đứng ở đỉnh cao danh vọng song Lee Seung Gi chưa bao giờ ngừng biết ơn fan – những người luôn ở bên cạnh yêu thương và động viên anh. “Những người làm giải trí sẽ không thể nào sống thiếu tình yêu của các fan. Thế nên, tôi nghĩ người hâm mộ chính là giải thưởng to lớn nhất dành cho nghệ sĩ tiếp thêm động lực cho họ tiến lên phía trước” - nam diễn viên chia sẻ.

Không sở hữu một gương mặt đẹp như tạc nhưng bù lại Lee Seung Gi lại “ghi điểm” tuyệt đối nhờ nụ cười ấm áp hơn cả nắng mai cùng lối sống trong sạch, mẫu mực. Chính vì vậy, ngoài “chàng rể quốc dân”, anh còn gắn liền với loạt danh hiệu quốc dân khác như chàng trai ấm áp quốc dân, Hoàng tử quốc dân, Người đàn ông quốc dân…

Chàng lính được cả làng giải trí săn đón

Tháng 2/2016, Lee Seung Gi chính thức lên đường nhập ngũ. Cũng thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm như bao người nhưng chẳng hiểu sao quá trình của Lee Seung Gi lại khiến các fan và cư dân mạng cảm thấy dài đằng đẵng. Người người lũ lượt nhập ngũ rồi xuất ngũ nhưng mãi không thấy bóng dáng tài tử 31 tuổi. Điều này chứng tỏ tình cảm cực lớn của công chúng dành cho Lee Seung Gi, cảm tưởng như cả làng giải trí xứ kim chi đang chờ anh trở về.

Lee Seung Gi đạt được nhiều thành tích đáng khen trong quá trình tại ngũ. (Ảnh: Internet)

Đúng ngày 31/10 vừa qua, Lee Seung Gi cuối cùng cũng xuất ngũ trong vòng vây của rất đông các fan và truyền thông. Không phụ lòng chờ đợi của mọi người, anh nhanh chóng thu xếp và lao mình vào công việc. Lee Seung Gi chọn Hoa Du Ký - bộ phim làm lại của tác phẩm kinh điển Tây Du Ký - đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Nhờ tên tuổi của “chàng rể quốc dân”, bộ phim thu hút sự quan tâm cực lớn của khán giả và nhanh chóng được “cộp mác” siêu phẩm truyền hình được mong chờ nhất mùa cuối năm 2017.

(Ảnh: Internet)

Ngay từ thời điểm trước khi lên sóng, Hoa Du Ký đã gây sốc với việc thay đổi nội dung 100% hoàn toàn không hề giống với nguyên tác. Trong phim, Lee Seung Gi vào vai Tôn Ngộ Không yêu Đường Tăng (Oh Yeon Soo) và trở thành tình địch với Ngưu Ma Vương (Cha Seung Won). Hoa Du Ký vừa lên sóng đã trở thành đề tài bàn tán của khán giả gần xa. Nhiều người chỉ trích nội dung đổi mới quá đà, bôi bác nguyên tác trong khi không ít ý kiến tỏ ra thích thú với đầu óc sáng tạo của chị em biên kịch Hong tài năng. Kỷ lục rating vượt mặt Reply 1988 và Goblin của Hoa Du Ký ngoài nội dung độc đáo thì tên tuổi của Lee Seung Gi cũng đóng góp 1 phần không nhỏ. Hầu hết mọi sự chú ý đều đổ dồn vào “chàng rể quốc dân” và vai diễn tái xuất của anh. Bỏ qua lùm xùm không đáng có thì mọi người đánh giá Hoa Du Ký là siêu phẩm truyền hình không thể bỏ qua của màn ảnh Hàn cuối năm 2017.

(Ảnh: Internet)

Hai thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không phiên bản Hoa Du Ký được biến hóa thành tình nhân. (Ảnh: Internet)

