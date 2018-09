Lee Mi Sook: Đạp đổ hôn nhân 20 năm chạy theo trai trẻ kém 17 tuổi lại còn thuê sát thủ để che giấu scandal ngoại tình

Nhắc đến cái tên Lee Mi Sook có thể bạn thấy lạ, nhưng nếu nhìn thấy ảnh của cô hoặc biết tới những vai diễn của nữ diễn viên này, bạn sẽ nhận ra ngay. Lee Mi Sook từng là một trong những ngôi sao sáng nhất của phim Hàn thập niên 80. Xét về sắc đẹp, cô có gương mặt sắc sảo pha nét bí ẩn, thân hình thon thả và đã từng giành chiến thắng trong một cuộc thi hoa khôi. Xét về tài năng, Lee Mi Sook có năng khiếu trời cho, đặc biệt với những vai cá tính mạnh mẽ cô thể hiện cực tốt.

Sau những năm 2000, Lee Mi Sook vẫn tiếp tục duy trì sức nóng của mình qua những vai phụ nữ thành đạt nhưng cô đơn, hay những bà mẹ có tính cách lạnh lùng, sẵn sàng bày nhiều mưu kế để bảo vệ đứa con của mình. Lee Mi Sook có thể biến hóa thành một phụ nữ vô cùng lam lũ khắc khổ trong East of Eden (Phía Đông vườn địa đàng), nhưng cũng thừa sức biến hình thành một phụ nữ quyến rũ trong phim điện ảnh Actresses.

Dù thể hiện nhân vật có tính cách như thế nào thì ở Lee Mi Sook cũng toát ra khí chất mạnh mẽ có phần lấn át người khác. Thậm chí năm 2011, khi đã 51 tuổi, Lee Mi Sook vẫn xinh đẹp và trẻ trung đến mức làm người mẫu cho nhãn hiệu đồ lót Starit, do chính cô tham gia thiết kế với mục tiêu tạo nên dòng sản phẩm dành riêng cho phụ nữ trung niên.

Năm 2012, Lee Mi Sook bất ngờ bị công ty quản lý cũ The Contents Media nộp đơn khởi kiện vì vi phạm hợp đồng. Hợp đồng cũ còn chưa hết hiệu lực nhưng cô đã lén chuyển tới công ty mới nên phía The Contents Media yêu cầu Lee Mi Sook phải bồi thường thiệt hại. Thực ra mâu thuẫn dạng này giữa nghệ sĩ và công ty quản lý không phải là chuyện hiếm trong showbiz Hàn nên vụ việc này ban đầu cũng không gây quá nhiều chú ý. Phía tòa án đã đưa ra phán quyết rằng Lee Mi Sook phải đền bù 100 triệu won (khoảng 2,2 tỷ đồng) nhưng phía công ty lại đòi hỏi mức phạt cao gấp ba lần. Để chứng minh lý do khiến The Contents Media đòi cho được khoản tiền bồi thường này, họ đã quyết định tiết lộ một bí mật động trời về Lee Mi Sook, cũng là điều mà họ đã cố gắng ém nhẹm giúp cô bao năm qua.

artboard 13 artboard 12

Đó là năm 2006, khi Lee Mi Sook đang rất nổi tiếng thì cô đã qua lại với một chàng trai kém mình 17 tuổi. Phụ nữ đã có chồng con đàng hoàng mà lại ngoại tình là chuyện khó tha thứ, đằng này Lee Mi Sook còn lén lút hẹn hò với người chỉ đáng tuổi con mình. Thậm chí sau một thời gian mặn nồng, bồ nhí của Lee Mi Sook còn trở mặt, đe dọa sẽ tung hết hình ảnh và tin nhắn thân mật của hai người ra báo chí. Cũng vì thế mà chồng của Lee Mi Sook phát hiện ra và hai người đã ly hôn trong êm thấm vào năm 2007, sau 20 năm chung sống hạnh phúc.

Để bịt miệng người tình cũng như bảo vệ hình ảnh, Lee Mi Sook cùng công ty chủ quản đã phải chi ra một khoản tiền cực lớn lên đến hàng triệu won (hàng chục tỷ đồng). Nhờ vậy mà mọi chuyện mới nằm trong vòng bí mật cho đến khi The Contents Media vì cho rằng bị Lee Mi Sook phản bội nên quyết định tung hê tất cả. Thậm chí công ty còn tiết lộ một điều đáng sợ hơn nữa, rằng Lee Mi Sook từng bí mật thuê sát thủ để ra tay hạ gục giám đốc của The Contents Media, nhằm đảm bảo chuyện ngoại tình của cô sẽ không có thêm ai biết nữa. Thêm vào đó, luật sư đại diện cho The Contents Media cũng khẳng định Lee Mi Sook còn có liên quan đến cái chết của Jang Ja Yeon, một nữ diễn viên trẻ đã tự sát vì không chịu nổi việc bị công ty quản lý ép đi phục vụ các đại gia. Cụ thể hơn thì Lee Mi Sook cầm đầu đường dây giả mạo hồ sơ của cô gái bạc mệnh này, trong đó có việc giả chữ viết của Jang Ja Yeon trong các bức thư tuyệt mệnh kể chuyện mình đã bị ức hiếp.

Cho dù Lee Mi Sook kiên quyết bác bỏ tất cả những thông tin mà công ty cũ đưa ra, nhưng hình tượng của cô đã hoàn toàn vụn vỡ trong mắt khán giả. Chỉ riêng việc ngoại tình với trai trẻ đã đủ khiến Lee Mi Sook tan tành sự nghiệp, nói gì đến những cáo buộc kinh khủng kia. Người ta cho rằng Lee Mi Sook đóng rất đạt những vai mưu mô xảo quyệt, hóa ra vì ngoài đời cô còn đáng sợ hơn thế. Cho dù Lee Mi Sook vẫn cố gắng vớt vát bằng các vai phụ trong phim truyền hình thì mọi thứ của cô coi như đã chấm hết. Không tình cảm khán giả, không hợp đồng quảng cáo, không được chồng cũ hay con cái ủng hộ.

Mất tất cả, chỉ vì ngoại tình, và lại còn cặp kè với một kẻ không xứng đáng, hẳn Lee Mi Sook sẽ chua chát lắm khi nhớ đến mối tình oan trái ấy.