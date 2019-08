Lê Thúy bức xúc "chửi thẳng" nhạc sĩ Lưu Thiên Hương vì phát ngôn trách móc bố mẹ bé trai vừa tử vong

Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã đưa ra quan điểm trái chiều về sự việc. Cô cho rằng: "Cha mẹ bận mấy thì ít nhất cũng đưa con đi học cái lớp 1 đi. Cái lý do mất con vì cho đi xe trường là do mình cả đấy. Bé xíu mà thả con đi xe chung. Trường cũng sai nhưng cha mẹ sai hơn. Chọn cái trường gần nhà cho tiện đi. Đua nhau quốc tế quốc teo xe đưa xe đón. Sáng đọc tin đau xót mà điên".

Ngay sau phát ngôn này, Lưu Thiên Hương đã chịu sự chỉ trích rất lớn từ cộng đồng mạng, buộc cô phải xóa dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Là một trong những người bày tỏ sự thương xót, đồng cảm với gia đình của cháu bé, người mẫu Lê Thúy đã vô cùng bức xúc trước chia sẻ của Lưu Thiên Hương. Cô không ngại đáp trả thẳng, phản đối quan điểm của nữ nhạc sĩ và đưa ra những cái lợi của việc cho con đi học bằng xe của nhà trường.

"Thế nào là do cha mẹ hả chị? Cha mẹ cố gắng làm lụng tiền bạc cho con học trường quốc tế mà chị nói là do cha do mẹ. Ở Hàn, ở Nhật... người ta cho con đi học bằng xe của trường hay xe bus từ lâu lắm rồi, vì các bé sẽ học được tính lự lập để cho cha mẹ chúng yên tâm mà kiếm tiền, để con cái mình được học ở nơi tốt nhất và an toàn đó chị.

Người ta đã đau đến tận xương tủy vì mất con quá đột ngột vì sự tắc trách của ngôi trường quốc tế rồi, không nói được lời nào tốt đẹp thì tốt nhất nên im lặng chị ạ. Người lớn rồi cũng con có cháu rồi mà, chị thử đặt mình vào vị trí của cha mẹ đứa bé đi, xem chị có nói được những từ ngữ lạnh lùng đó không.

Thực sự không muốn lên tiếng chuyện của người khác rồi, nhưng hôm qua biết tin cháu bé mình rất xót xa cho bé và bố mẹ bé. Nên khi đọc được những từ ngữ này mình thấy quá khó chịu. Xin lỗi đã làm phiền mọi người", Lê Thúy chia sẻ.

Hiện tại, Lê Thúy cũng đã xóa bài viết này. Tuy nhiên, quan điểm của cô hoàn toàn được đông đảo cư dân mạng đồng tình và ủng hộ.