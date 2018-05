Lật lại tình sử showbiz Hàn, ngỡ ngàng trước những mối tình đẹp như mộng nhưng ít ai biết đến (P1)

Đối với những ngôi sao hạng A, khi mà mức độ nổi tiếng đồng nghĩa với việc họ sẽ được công chúng dõi theo và đánh giá mọi hoạt động, công việc. Không chỉ được mến mộ bởi nhan sắc, tài năng, thành tựu đạt được, họ còn bị người hâm mộ "soi" cả những vấn đề đời tư, tình ái.

Chính vì vậy, thật bất ngờ khi có những câu chuyện tình yêu bí mật ít người biết, thậm chí đến khi đã không còn bên nhau khán giả vẫn chẳng hay rằng họ đã từng có tình yêu đẹp như thế.



1. So Ji Sub và Kim Hyun Joo

Hình ảnh So Ji Sub và Kim Hyun Joo trong bộ ảnh chụp chung khi mới vào nghề

Ở độ tuổi 40, chàng được gọi là "người đàn ông độc thân hoàng kim" còn nàng là "Pretty Woman - Người đàn bà đẹp của màn ảnh Hàn". Họ chính là mối tình đầu của nhau khi cả hai chân ướt chân ráo bước vào nghề.

Hai người đã vượt qua sự ngăn cấm kịch liệt của gia đình để đến với nhau. Tưởng chừng tình yêu sắt đá đó sẽ có một kết quả bền vững nhưng cuối cùng chính cả hai lại không đủ bản lĩnh để vượt qua được rào cản của chính mình. Năm 2001, Kim Hyun Joo và So Ji Sub chính thức chia tay với lý do công việc bận rộn khiến họ không có thời gian dành cho nhau.

Sau đó, cả hai tái hợp vào vai tình nhân trong tác phẩm nổi tiếng "Giày thủy tinh" - bộ phim đình đám được trình chiếu tại Việt Nam. Với sự chuyên nghiệp trong công việc, họ bỏ qua mọi e ngại chuyện tình cũ, diễn xuất ăn ý và trở thành bộ đôi được yêu thích của màn ảnh Hàn cũng như với khán giả Việt Nam.

So Ji Sub và Kim Hyun Joo trong bộ phim "Giày thuỷ tinh". Thời điểm này họ đã không còn là tình nhân.

Từ đó đến nay, dù cả hai đã vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, đời tư của họ không có bất cứ một scandal nào, hay bất cứ thông tin về chuyện tình ái.

2. Song Seung Hun và Choi Ji Woo

Khác với So Ji Sub, nam tài tử Song Seung Hun từng công khai các "bóng hồng" của mình và đối diện với nhiều tin đồn tình ái. Tuy nhiên, ít người biết anh từng có thời gian hẹn hò với "siêu sao Hallyu" Choi Ji Woo.

Song Seung Hun và Choi Ji Woo từng có thời gian mặn nồng lúc mới gia nhập làng giải trí Hàn.

Năm 1996, hai người công khai hẹn hò sau khi đóng chung một tác phẩm truyền hình. Họ đều là diễn viên mới và chưa thực sự có nhiều danh tiếng. Trải qua quãng thời gian hẹn hò dài 3 năm, cặp đôi "đường ai nấy đi" vào năm 1999. Khi đó, chuyện tình cảm của họ không được công chúng thực sự quan tâm nhiều vì độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng chưa đủ lớn.

Hiện nay, khi Choi Ji Woo đã âm thầm kết hôn, chuyện tình của họ cũng được ít nhắc lại trên các phương tiện truyền thông. Dù vậy, họ vẫn coi nhau như những người bạn và dành cho nhau những lời khen ngợi khi được hỏi.

Cặp tình nhân cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè sau khi chia tay.

3. Hyun Bin và Hwang Ji Hyun

Trước khi yêu Song Hye Kyo, nam tài tử Hyun Bin từng có thời gian hẹn hò với Hwang Ji Hyun – một nữ diễn viên mờ nhạt của xử sở Kim chi. Sau nhiều lần phủ nhận, năm 2007, nam tài tử chia sẻ trên website cá nhân của mình về mối quan hệ của cả hai: "Chúng tôi chưa hẳn là một cặp nhưng chúng tôi đã tìm thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng".

Cuộc tình giữa Hyun Bin và Hwang Ji Hyun vấp phải sự phản đối của chính người hâm mộ.

Ngay khi mối quan hệ tình cảm giữa Hyun Bin và Hwang Ji Hyun bị báo giới Hàn Quốc tiết lộ, rất nhiều người hâm mộ anh đã tỏ ra chán nản và thất vọng. Trên hầu hết các diễn đàn, nhiều người hâm mộ là phái nữ chia sẻ ý kiến của mình.

Theo họ, nếu xét về nhan sắc lẫn độ nổi tiếng, Hwang Ji Hyun không xứng với Hyun Bin. Có lẽ do sự phản đối này mà sau đó cặp đôi âm thầm chia tay. Cho đến nay, khi nhắc lại tình sử của Hyun Bin, người ta cũng hiếm khi nhớ tới Hwang Ji Hyun.

4. Ji Sung và Park Sol Mi

Bộ phim "All in - Một cho tất cả" không chỉ se duyên cho mối tình của cặp đôi diễn viên chính Lee Byung Hun và Song Hye Kyo mà cũng là tác phẩm làm cầu nối cho Ji Sung đến với Park Sol Mi. Cặp đôi công khai tình yêu sau 10 tháng hẹn hò lén lút. Ji Sung từng tâm sự, dưới mắt của anh, Park Sol Mi là một cô gái hiện đại, vừa xinh đẹp vừa tài năng nên ngay lần đầu gặp mặt anh đã bị "choáng".

Vợ của Ji Sung hiện tại - Lee Bo Young bị coi là người thứ 3 trong cuộc tình của Ji Sung và Park Sol Mi.

Ji Sung cũng đã đưa Park Sol Mi về giới thiệu với gia đình và nhận được sự hài lòng của bố mẹ. Cứ ngỡ sẽ có kết thúc có hậu cho cả hai, nhưng trong thời gian hẹn hò, Ji Sung đã gặp gỡ và phải lòng cựu hoa hậu Hàn Quốc Lee Bo Young.

Ji Sung và Lee Bo Young đã trở thành gia đình hạnh phúc viên mãn.

Đến nay, khán giả chắc không còn nhớ nhiều về một thời Ji Sung và Park Sol Mi từng có thời gian yêu nhau vì cả hai giờ đã có hạnh phúc cho riêng mình. Ji Sung và Lee Bo Young trở thành cặp vợ chồng quyền lực hạnh phúc của làng giải trí Hàn. Họ còn là những ảnh đế, ảnh hậu của Hàn Quốc và có một thiên thần nhỏ đáng yêu.

Năm 2013, Park Sol Mi cũng xây dựng cho mình tổ ấm bên nam tài tử "Giày thuỷ tinh" Han Jae Suk và bắt đầu tạm hoãn sự nghiệp diễn xuất của mình.

5. Jang Dong Gun và Yeom Jung Hwa

Năm 1997, với việc cùng hợp tác trong bộ phim "Người mẫu", cặp đôi Jang Dong Gun và Á hậu Hàn Quốc năm 1991 Yeom Jung Hwa đã rơi vào lưới tình. Cặp đôi công khai tình cảm sau đó và nhận được sự chúc phúc, ủng hộ của đông đảo khán giả.

Yeom Jung Hwa và Jang Dong Gun từng hẹn hò sau khi tham gia đóng phim cùng nhau.

Cũng giống như nam tài tử Ji Sung, Jang Dong Gun cũng từng bị khán giả và truyền thông chỉ trích khi phụ bạc tình cũ và "bắt cá hai tay" tán tỉnh Go So Young. Dù liên tiếp phủ nhận tình cảm với Go So Young, nhưng việc anh chia tay Yeom Jung Hwa sau đó khiến cho nam tài tử bị ném đá và khán giả quay lưng.

Jang Dong Gun và Go So Young trở thành cặp vợ chồng quyền lực.

Năm 2010, Jang Dong Gun chính thức nên duyên vợ chồng với Go So Young trong sự chúc tụng của đông đảo cư dân mạng. Cặp đôi không còn bị ghét như trước. Giờ đây, truyền thông cũng ca ngợi Jang – Go là đôi vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.

Gần như chẳng ai còn nhớ đến chuyện tình cảm xưa kia của anh và Yeom Jung Hwa cùng tin đồn ngoại tình năm nào. Ngay cả những người hâm mộ nam tài tử cũng quên việc thần tượng điển trai từng có giai đoạn hẹn hò Yeom Jung Hwa.

(Còn tiếp)