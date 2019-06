Lần theo dấu vết của gã bác sỹ gây tội ác tày trời

Lực lượng công an dùng chó nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường

Những dấu vết đáng ngờ

Bà Nguyễn Thị Mão trú tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng kể lại, hôm ấy là một ngày đầu tháng 9-2018, bệnh viện nơi Triệu Văn Hải công tác không thấy anh ta đến làm việc nên đã đến nhà tìm. Bà Mão không thấy anh Hải nên bảo một người cháu ngó vào trong nhà thì phát hiện đồ đạc bị vứt lung tung nên đã trình báo cơ quan công an.

Còn Đại tá Đặng Cao Thái - Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Cao Bằng nhớ lại, thời điểm đó, khi có mặt tại hiện trường, trong nhà anh Hải không có người nhưng lại có dấu vết của máu nên cơ quan công an nhận định đây có thể là một vụ án mạng. Trực tiếp Đại tá Nông Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng CSHS, kỹ thuật hình sự và CAP Sông Hiến tập trung làm rõ vụ việc.

Qua điều tra xác minh, chủ nhân ngôi nhà trên là vợ chồng bác sỹ Triệu Văn Hải và chị Đàm Thị Hiếu. Hai người mới kết hôn vào tháng 3-2018. Hải là bác sỹ khoa ngoại đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng, còn Đàm Thị Hiếu công tác tại Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng. Từ ngày 30 đến chiều 31-8, cả hai cơ quan đều không liên lạc được với vợ chồng Hải - Hiếu và không ai biết hai vợ chồng đi đâu, làm gì.

Thượng tá Nguyễn Lâm Thông, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng kể, qua kiểm tra các dấu máu tại hiện trường cho thấy đây là máu người nên đơn vị đã chuyển mẫu về Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để giám định ADN. Bên cạnh đó, căn nhà không có dấu vết cậy khóa cửa nhưng đồ đạc lại bị xáo trộn, đổ vỡ.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một tập giấy với nội dung kể về mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, trong đó có cả đoạn Hải thú nhận đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Xác minh thêm được biết, vợ chồng Hải có 2 chiếc xe máy dùng để đi lại nhưng tại thời điểm này cả 2 chiếc xe đều không có trong nhà.

Đối tượng Triệu Văn Hải

Bám sát tung tích hung thủ

Ngay từ đầu cơ quan CSĐT đã phải sử dụng chó nghiệp vụ để truy tìm nguồn hơi của vợ chồng Triệu Văn Hải - Đàm Thị Hiếu. Tuy nhiên, việc này gặp khá nhiều khó khăn do trời mưa liên tục. Cùng với đó, các trinh sát cũng chia nhau tỏa đi rà soát, xác minh các mối quan hệ của người mất tích xem có mâu thuẫn với ai trong quá trình sinh hoạt, công tác tại cơ quan, làm ăn buôn bán hay không. Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng có tiền án tiền sự, mới được tha tù về địa phương, thậm chí mở rộng diện tìm kiếm sang cả các tỉnh lân cận, tuy nhiên manh mối vẫn mịt mờ.

Lúc này, cơ quan CSĐT đã đặt ra giả thiết, đối tượng gây án phải là người quen biết với gia đình nạn nhân, có khả năng ghen tuông tình ái hoặc vay mượn tiền không trả dẫn đến khả năng giết người để xóa nợ. Có thể đối tượng giết hại nạn nhân rồi đưa đi chỗ khác, vì thế việc này đòi hỏi cán bộ điều tra phải khám xét tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, từ đó đưa ra nhận định đúng hướng về vụ án và động cơ gây án. Cũng không loại trừ khả năng Hải giết vợ theo như lời anh ta thú nhận ghi lại trong tờ giấy.

Nhiều câu hỏi được đặt ra, có thể nghi phạm đột nhập vào nhà giết 2 vợ chồng hoặc nghi phạm là chồng đưa nạn nhân đi theo. “Chúng tôi cũng đặt ra nhận định đối tượng phi tang, hay giấu ở bụi rậm, nơi hoang vắng hoặc đặt giả thiết Hải chở xác vợ đến nghĩa trang để chôn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Các cán bộ cũng đã làm việc với quản trang và đều được xác nhận trong giai đoạn này không có ai đưa thi thể mới đến chôn” - Đại tá Đức cho biết.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, trước sự biến mất kỳ lạ của vợ chồng Hải. Cơ quan công an đã lần theo mối quan hệ của Hải trong giai đoạn học y khoa tại Thái Nguyên. Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Triệu Văn Hải có nhiều mối quan hệ ở Thái Nguyên. Tiến hành rà soát khoảng 20 nhà nghỉ trên địa bàn thành phố này thì trinh sát nắm được thông tin Hải đã có mặt tại tổ 13, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên vào lúc hơn 9h ngày 31-8 và đến gần 21h cùng ngày thì tắt điện thoại.

Tiếp tục lần theo đầu mối này, Ban chuyên án nắm thêm được thông tin khác, đó là Hải đã vào phía Nam. Ngay lập tức một tổ công tác lên đường bám theo dấu vết, tuy nhiên khi vào tới TP.HCM thì các chiến sỹ lại nhận được thông tin, đối tượng đã quay ra Hà Nội. Lại thêm một lần nữa bám theo tung tích nghi phạm, đến 20h ngày 7-9-2018, tại một nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trinh sát đã bắt được Triệu Văn Hải và di lý về Cao Bằng ngay trong đêm.

Đại tá Nông Minh Đức cũng nhấn mạnh, quá trình điều tra đơn vị đã được sự phối hợp Cục CSHS (Bộ Công an), CATP Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh rất nhiệt tình hỗ trợ. Tại cơ quan điều tra, những lời khai nhận của Hải phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, theo đó nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng. Đỉnh điểm của sự việc là ngày 30-8-2018, sau khi vợ chồng cãi nhau, Hải đã đánh vợ rồi dùng tay bóp cổ đến chết. Kế đó, Hải đã kéo xác vợ vào nhà tắm cho vào bao tải rồi chở đi ném xuống sông phi tang.

Nước mắt gã chồng vũ phu

Liên hệ với Công an Trung Quốc, ngày 2-10-2018, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ phía bạn cho biết, họ phát hiện 1 thi thể phụ nữ trôi trên sông có nhận dạng giống như phía Công an Việt Nam miêu tả. Để xác định chính xác, ngày 4-10, Công an tỉnh Cao Bằng đã dẫn bố mẹ, người thân của chị Hiếu sang Trung Quốc nhận diện thi thể nói trên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ADN. Ít ngày sau, kết quả giám định cho thấy nạn nhân chính là chị Đàm Thị Hiếu. Đến lúc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng mới chính thức khởi tố bị can đối với Triệu Văn Hải để làm rõ về hành vi giết người.

Đại tá Nông Minh Đức chia sẻ, ông ở cùng xã với Triệu Văn Hải, vì thế sau khi bắt được đối tượng, chính ông đã trực tiếp nói chuyện, khuyên bảo Hải thành khẩn để được hưởng khoan hồng. “Khi gặp, Hải chào tôi bằng chú vì anh ta biết tôi. Quá trình trò chuyện, tôi nói với Hải là mẹ cháu (một giáo viên nghỉ hưu) yêu thương, quan tâm cháu nhất. Do đó, những việc cháu đã làm sai thì phải thành khẩn khai báo, không được nghĩ tiêu cực. Bây giờ cháu nghĩ tiêu cực thì mẹ cháu có thể chết theo cháu. Nghe tôi nói xong, Hải ôm mặt khóc và nói sẽ hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo những việc đã làm” - đại tá Đức kể lại.

Theo nhìn nhận của Đại tá Nông Minh Đức, quá trình lấy lời khai Hải khá tỉnh táo, không có biểu hiện bất thường về tâm lý. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định lời khai của Hải phù hợp với chứng cứ, tài liệu điều tra và kết quả khám nghiệm hiện trường. Trong cuộc sống vợ chồng, Hải và chị Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 30-8, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau khiến Hải nổi cơn điên đấm đá vợ rồi dùng tay bóp cổ khiến chị Hiếu tử vong. Gây án xong, Hải ngồi vừa uống rượu vừa viết thư thú nhận lý do giết vợ cho tới khi say mèm. Đến khi tỉnh dậy, Hải cho xác chị Hiếu vào bao tải rồi dùng xe máy chở ra cầu Gia Cung định ném xuống sông Bằng Giang phi tang rồi sau đó tự tử. Tuy nhiên, thấy điện sáng, sợ mọi người phát hiện nên Hải đã đưa ra cầu Sông Mãng vứt xuống giữa dòng và bỏ trốn.