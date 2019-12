Lan Ngọc và dàn beauty blogger khoe mặt mộc cuốn hút, và đây là bí quyết!

Mặt mộc đáng ngưỡng mộ của Lan Ngọc và beauty blogger Việt



Trong những ngày qua, hàng loạt tín đồ làm đẹp đã đồng loạt khoe gương mặt mộc cuốn hút. Và người khởi xướng trào lưu này là nàng "Cám" Ninh Dương Lan Ngọc. Trên màn ảnh, Lan Ngọc rất thu hút, thần thái nhưng không ngờ mặt mộc của nữ diễn viên cũng rất nét và xinh đẹp.

Lan Ngọc khoe mặt mộc trong bức ảnh phải.

Ngay sau đó, hàng loạt chị em và cả các chàng trai cũng đã hưởng ứng hào hứng khoe làn da khỏe mạnh khi để mặt mộc, kể sơ sơ có thể thấy những cái tên như Duy Plue, NAVI, Võ Hạ Linh…! Tất cả đều khoe gương mặt mộc và chụp ảnh bằng app Troveskin! Đáng chú ý là bức ảnh nào cũng có 2 frame, trước và sau cho thấy một sự cải thiện làn da đáng kể. Thậm chí, có người còn tự tin quay cả video clip khoe da vào thời điểm sáng khi mới ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ, lúc vừa tẩy trang.

Bùi Phạm Thúy Vi khoe gương mặt mộc với làn da pha lê căng mướt, sáng mịn

Duy Plue… và hàng loạt beauty blogger đều tự tin khoe mặt mộc, còn bạn?

Bí quyết để tự tin khoe mặt mộc

Thực tế cho thấy, làn da quý giá ngày càng khó bảo vệ bội phần do phải đối mặt với biết bao nguy cơ. Một trong số đó là tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước lên đến mức báo động. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, chỉ số ô nhiễm do AirVisual đo được thường xuyên chạm ngưỡng nguy hiểm. Bên cạnh đó, da cũng phải hứng chịu nắng nóng, khói bụi và cả stress do căng thẳng và thức đêm nhiều, với những deadline dồn dập thâu đêm suốt sáng.

Chính vì vậy, da khó đẹp, nhiều người không dám khoe mặt mộc cũng là lẽ đương nhiên. Vậy bí kíp để có thể "lật ngược tình thế" và tự tin với làn da khỏe mạnh, căng mướt như beauty blogger? "Vũ khí bí mật" chính là chai mỹ phẩm sang chảnh trên tay họ! Đó là Dưỡng Chất Căng Mướt Da từ lá cỏ hổ Crystal Micro Essence của nhà L'Oréal Paris!

Tín đồ làm đẹp Sun Huyn khoe hành trình "viết nhật ký" chăm da của mình. Ở ảnh trái, gương mặt mộc và đặc biệt là làn da của cô nàng thực sự căng mướt, sáng mịn nhờ Crystal Micro Essence.

Tín đồ làm đẹp Bùi Phạm Thúy Vi cho biết rất bất ngờ với ảnh mặt mộc trước và sau khi sử dụng item này. "Qua hình ảnh thôi thì chắc mọi người cũng sẽ dễ dàng nhận ra được là da mình căng bóng , mềm mịn và khi mình sờ vào thì có 1 độ đàn hồi nhất định .. Cực kì thích luôn!"

Trong khi đó, beauty blogger Duy Plue còn đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về loại micro essence này và được biết "Với hoạt chất vi điểm (micro) có thể thấm hút tới 10 lớp biểu bì da, dưỡng chất sẽ được thấm sâu vào da mà không cần sử dụng các dụng cụ tối tân để can thiệp", cho da căng, mướt hơn sau khi sử dụng.

Trải nghiệm cá nhân của anh chàng cũng rất ổn: "Dung dịch của essence này nhẹ hơn hầu hết các loại essence khác, không gây bết dính khi sử dụng. Mùi hương dịu nhẹ không bị hoá học. Và cuối cùng là với kết quả mà sản phẩm đem lại thì mình thấy khá hài lòng vì sau 14 ngày sử dụng da mình trở nên đều màu hơn ra đường không phải dùng cushion chỉ cần 1 lớp kem chống nắng là ok luôn!".

Làn da của cô nàng Võ Hạ Linh được cải thiện trông thấy sau khi tham gia thử thách 14 ngày chăm da cùng Crystal Micro Essence từ nhà L’Oréal Paris và ứng dụng Troveskin

Ngoài công nghệ vi điểm giúp thẩm thấu nhanh và sâu tới tận 10 lớp biểu bì như các beauty blogger review, cũng cần phải nắm kỹ hơn thành phần để lý giải vì sao các bạn ấy coi Crystal Micro Essence của nhà #LorealParis như một must-have item vào hai khoảnh khắc sáng và tối. Đó là dưỡng chất từ lá cỏ hổ, giúp da căng mướt, sáng mịn như pha lê, đúng chuẩn "glass skin" như phụ nữ Hàn, Nhật. Thao tác đơn giản và thấy kết quả ngay, nhìn qua gương mặt before-after là thấy rất rõ.

Đến đây, chúng ta đã biết bí kíp cho làn #DaPhaLe rồi! Vậy thì mùa hanh khô này, hãy tự thưởng ngay cho mình Crystal Micro Essence để tự tin khoe mặt mộc với làn da căng mướt, sáng mịn!