Lặn lội từ phố núi xuống Nha Trang chụp ảnh cưới, chú rể chê ảnh xấu, đòi "1 mất 1 còn" với chủ studio?

18:15:00

Năm mới đã sang nhưng có vẻ như nhiều chuyện lùm xùm năm cũ vẫn chưa buông tha. Từ đầu đến cuối 2017, liên tục những vụ cô dâu chú rể tố studio chụp xấu, rồi thợ chụp ảnh cưới tố dâu rể quỵt tiền trên khắp mọi miền, khiến cư dân mạng cũng thấy ngán ngẩm, còn những cặp đôi đang có ý định bên nhau trọn đời thì ngày càng "lăn tăn" khi nghĩ tới dịch vụ ảnh cưới.

Vừa bước sang 2018 chưa đầy 48 tiếng, tiếp nối danh sách ồn ào quanh chuyện cưới xin, một chú rể ở Đắk Lắk đã "chơi lớn" khi gây sốc bằng việc đe dọa "xử" chủ ảnh viện áo cưới ở Nha Trang, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người. Ai cũng tò mò không biết studio làm ăn thế nào để đến mức chú rể đòi hành hung?

Scandal cưới xin kiểu mới 2018: Nhận ảnh cưới không ưng ý, liền dọa nạt studio?

Sự việc bắt đầu từ ngày 31/12/2017, khi chị N.D vợ anh T.D.Đ (chủ studio ảnh cưới ở Nha Trang) đăng tải đoạn tâm sự khá dài, ghi lại rắc rối mà họ gặp phải với một cặp đôi khách hàng. Sau khi thỏa thuận, ký hợp đồng, đặt cọc xong xuôi từ tháng 9/2017, thậm chí studio đã sửa và in ảnh xong, chú rể lại chê bai, không hài lòng. Lời qua tiếng lại dẫn đến chú rể bức xúc, gửi lời đe dọa sẽ "1 mất 1 còn" với anh Đ.

Status vừa tố khách vừa "cầu cứu" của chủ ảnh viện áo cưới ở Nha Trang gây xôn xao.

"Mọi người ơi, em cần giúp đỡ. Đáng lý ra chuyện tế nhị của khách hàng em sẽ không mang ra để bàn luận vì em biết nói ra thì phần thiệt cũng là studio của em. Nhưng việc này có liên quan đến tính mạng của gia đình nên em không thể im lặng được.

Cách nay 1 tháng là ngày 30/11 bên studio có thực hiện cho 1 cặp khách người Đắk Lắk 1 bộ ảnh cưới với gói chụp là 7,8 triệu và 1 ảnh cổng phát sinh nữa là 8,6 triệu. Hiện tại em đã nhận của khách là 7,6 triệu rồi.

Hóa đơn thanh toán, đặt cọc do studio đăng tải lên MXH.

Trong lúc chụp cũng như lúc gửi hình ảnh sang cô dâu xem thì bạn ấy rất vui vẻ và chốt cuối là cô dâu bảo bên em là ok hết rồi anh cho xuất album luôn. Rồi sau 1 tuần, cô dâu lại nhắn lại cho bên em bảo ngưng giúp, không xuất nữa, vì lý do gia đình nên đám cưới hoãn lại. Bên em cũng đồng ý và nhắn lại cô dâu khi nào ổn thì thông báo để xuất ảnh.

Sau 1 tuần chú rể có nhắn tin hỏi về bộ ảnh cưới đã hoàn thành chưa thì studio vẫn tôn trọng và hỏi ý kiến cô dâu thế nào mới dám trả lời chú rể.







Chủ studio quay hẳn album ảnh cưới cho dân mạng phân xử (Clip: Facebook N.D)

Sau đó, cô dâu có nói có gì cứ làm việc với chú rể. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà anh ấy lại bảo không hài lòng bên studio, bảo tụi em làm ăn không có tâm, hình ảnh thì chỉnh sửa như không. Bên em cũng thuyết phục khách hàng bằng cách hãy chờ nhận sản phẩm rồi cho ý kiến. Nhưng chú rể không cho tụi em được nói câu nào mà cứ đe doạ và chém giết tung ra (nhưng thật sự em không hề đả kích hay có lời lẽ vô văn hoá hay làm phật lòng khách hàng đâu ạ).

Rồi em cũng chọn cách im lặng với chú rể và sang gọi điện thoại cho cô dâu thì nhận được câu trả lời: "Em không biết nữa, để em nói chuyện với anh".

Ban đầu, cô dâu tỏ ý rất hài lòng, hồi hộp đợi ảnh đẹp.

Sau đó, cô đột ngột thông báo hoãn in ảnh cưới vì sự cố gia đình.

Sau khi ổn thỏa chuyện riêng, chú rể nhắn hỏi ảnh cưới đã in chưa, bên studio gửi lại ảnh thì bị chê.

Quá mệt mỏi và sợ hãi về tinh thần lẫn tính mạng nên sáng hôm sau vợ chồng em quyết định đưa ra 2 phương án cho cô dâu lựa chọn: Một là chụp lại cho 2 vợ chồng. Hai là bên studio chỉ nhận của khách là 3,7 triệu và số tiền còn lại em sẽ chuyển khoản gửi lại khách, em vẫn chuyển album và 2 hình cổng về cho khách.

Và khách đã lựa chọn phương án 2 là nhận lại tiền. Nhưng thật sự đến giờ em vẫn chưa nhận được 1 lời xin lỗi từ phía chú rể. Chú rể cũng chặn Facebook bên em luôn rồi. Em đã hoàn trả tất cả số tiền mà bên studio đã nhận từ phía khách hàng là 7,6 triệu, em không lấy 1 xu. Em còn tặng luôn cả bộ ảnh và phí di chuyển về cho khách".

Ngay sau khi đăng đàn, vụ lùm xùm lập tức hot trên MXH, được dân tình chia sẻ khắp nơi, bàn tán ầm ĩ. Rất nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra, bên thì mới nghe một phía studio đã gạch đá cô dâu chú rể ào ào bởi "người ta chụp có tâm thế rồi còn giở thói côn đồ", "studio cũng nói chuyện mềm mỏng chứ cục cằn gì đâu"... Bên thì tỏ ra khách quan hơn, nhận xét nhiều ảnh cũng chỉnh sửa chưa hoàn hảo lắm, cả 2 bên nên ngồi đối thoại trực tiếp với nhau.

Những dòng tin nhắn đe dọa từ chú rể khiến chủ studio sợ hãi, hoang mang.

Nhiều người nhận xét, tấm ảnh này chú rể tạo dáng chưa đẹp, không hợp lý.

Tạm gác qua chuyện ảnh xấu ảnh đẹp, điều mọi người quan tâm nhất ở đây là phản ứng của chú rể. Dù phía studio đã thiện chí đưa phương án khắc phục, giúp đôi vợ chồng sắp cưới chụp lại bộ khác đẹp hơn thay thế ảnh cũ chưa ưng ý, song chưa kịp tìm ra tiếng nói chung, thì 2 bên đã... tung hê hết lên MXH, chuyện bé xé ra to, vượt khỏi tầm kiểm soát, bởi có quá nhiều bình luận của cư dân mạng làm ảnh hưởng tâm lý cả studio lẫn cô dâu chú rể.

Cô dâu cho biết đã "sợ hãi" và hoang mang vì gạch đá của cư dân mạng

Liên hệ với T.O - "nữ chính" trong vụ ồn ào ở trên, cô chia sẻ khá ít, vẫn còn hoang mang khi sự việc phát tán trên mạng quá nhanh: "Em khá bất ngờ khi bên studio đăng status trước, nên em đã phải đính chính lại trên trang cá nhân của mình, vì nó ảnh hưởng đến sự uy tín danh dự của bản thân và công việc của em rất nhiều, em bắt buộc phải nói lại từ đầu đến cuối câu chuyện để mọi người đọc hết rồi hãy nêu ý kiến.

Chủ studio "mềm nắn rắn buông", cô dâu cũng xin lỗi vì thái độ nóng nảy nhất thời của chồng sắp cưới.

Bức ảnh là nguyên nhân xảy ra lùm xùm, sửa 2 lần khách vẫn không như ý, người bảo ổn, người chê màu mẻ chán thật.

Chỉ có mỗi một việc là hôm anh studio gửi file ảnh gốc chụp cảnh biển và thuyền buồm, xem xong em cũng chưa có ý kiến gì vì là ảnh gốc nên không được đẹp. Em đã yêu cầu anh là chỉnh sửa sao cho tươi xanh hơn, vì cánh buồm hơi dơ, nước biển đục, bầu trời sẫm màu và áo chú rể bị nhăn. Em nghĩ là công nghệ photoshop bây giờ hiện đại, mấy cái đó sửa lại đơn giản thôi. Nhưng sau khi nhận được file ảnh chỉnh sửa lần 1, thật sự em rất buồn nhưng không dám nói. Em chỉ nói khéo anh chỉnh sửa cho em kỹ một chút và anh đã nói anh sẽ cố gắng!

Cách 20 ngày sau nhà em có chút chuyện nhỏ không may xảy ra nên em báo hoãn lại in ảnh, nhưng anh chủ kêu đem lên xưởng in rồi. Em mới nói lỡ in rồi thì gửi về cho em cũng được, anh ấy đồng ý. Song, nhận ảnh lần 2 em vẫn thấy không ưng, chồng em lỡ làm ầm ĩ nên em đã xin lỗi anh studio, anh ấy đưa 2 phương án cho em chọn để thay lại ảnh, vợ chồng em chọn cách thứ 2. Không ngờ diễn biến sự việc lại theo hướng khác, em nhận được những tin nhắn chửi bới từ cư dân mạng.

Vợ chồng T.O đã chuyển trả lại tiền hợp đồng chụp ảnh cưới cho bên studio, đền bù thiệt hại tinh thần.

Thật sự lúc đó em rất hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra thì vô tình thấy chị studio đã đăng bài viết nói về sự việc này. Em vô cùng hoảng loạn và cố giải thích nhưng không được, mất bình tĩnh ngay lúc đó. Vì tin nhắn cứ đến liên tục, người ta chửi bới rất thậm tệ. Em thật sự suy sụp ngay lúc đó. Đến sáng hôm nay, em không còn cách nào khác, vì áp lực quá lớn nên bên em đã xin lỗi và sẽ đền bù thiệt hại tinh thần cho studio (là gửi trả lại toàn bộ album ảnh và số tiền là 7,6 triệu kèm 1 triệu giữ lại) và xin phép kèm theo một bài đính chính nói lên sự thật, đã được anh chủ studio đồng ý".

Cuối cùng, sự cố được T.O và phía studio giải quyết nội bộ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cả 2 bên cùng thống nhất gỡ các bài đăng trên trang cá nhân để tránh ảnh hưởng đến danh dự cá nhân. T.O cho biết, cô cũng vẫn tin tưởng chồng mình, biết chồng vì thương mình nên mới nhất thời cư xử hồ đồ, hi vọng mọi người không chỉ trích anh ấy nữa. Họ sẽ vẫn tổ chức đám cưới vào thời gian tới.

Không phải lùm xùm nào cũng khép lại tốt đẹp như vậy, đây cũng là bài học cho cả bên cung cấp dịch vụ cưới hỏi và các cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Từ một chuyện nhỏ, nhưng vì không xử lý kịp thời từ 2 phía nên mới xảy ra ồn ào đáng tiếc.