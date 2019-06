Làm thế nào để chơi với con đơn giản và nhẹ nhàng?

Hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, bác sĩ giỏi để bạn không phải hối tiếc trước những quyết định vội vàng liên quan đến sức khỏe bản thân.

Nếu chúng ta hỏi một đứa trẻ dưới 6 tuổi Con yêu ai và vì sao, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời kiểu thế này: Con yêu bố/mẹ/bạn… vì bố/mẹ/bạn… chơi với con. Vì "chơi" đối với trẻ, đó là cuộc sống. Tuy nhiên, người lớn chúng ta hoặc là "coi nhẹ" việc chơi của con hoặc là đang làm "trầm trọng" hoá việc chơi và vì thế, thấy hoặc "việc chơi là thứ yếu, học là quan trọng hơn", hoặc là "chơi quá phức tạp nên không có đủ thời gian hay tâm trí" để chơi với con. Nếu nhìn ra các mặc định sai lầm, chúng ta sẽ có những cách chơi với các con mà không quá mệt cho mình.

1. Đầu tiên, chơi là phát triển cho trẻ. Trẻ học mọi kỹ năng đầu đời cần thiết nhất (như cầm đồ chơi bỏ vào hộp để phát triển vận động tinh hay phối hợp tay-mắt) cho đến các kỹ năng học thuật cao siêu được gọi là kỹ năng của thế kỷ 21 như giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm, sáng tạo, tư duy phản biện… qua chơi.

2. Chơi không cần phải cố, không cần phải hò hét, có tổ chức. Chơi đang bị hiểu phần nhiều như là "trò chơi" (game) trong khi những cái chơi "tĩnh" thực sự cần thiết cho trẻ phát triển theo tốc độ và tính cách của mình. Chỉ cần ngồi xếp hình cùng con, cùng cắt hay làm một cái gì đó đơn giản hay chơi một trò chơi board game đơn giản đã là chơi rồi. Cái quan trọng là sự gần gũi và thời gian giành cho con.

3. Chơi không cần phải có nhiều đồ chơi hay đôi khi cũng chẳng cần có đồ chơi. Điều này đặc biệt đúng với độ tuổi dưới 2 tuổi. Bố mẹ thường mua đồ chơi nhưng trẻ không chơi, mà lấy nồi niêu xoong chảo ra gõ ầm ĩ. Đó là vì ở độ tuổi này trẻ thích cảm nhận mọi thứ qua giác quan của mình, và đồ vật thật trong nhà mang đến nhiều giá trị hơn là các đồ chơi vì nó phản chiếu thế giới trẻ đang thực sự sống.

4. Chơi không phải lúc nào cũng cần có chủ đích hay là có điểm đến cuối cùng. Đôi khi chúng ta chỉ cần bày một cái khay đỗ và một vài dụng cụ và trẻ có thể ngồi chơi cả buổi một cách thích thú mà không cần phải hướng dẫn. Hay đơn giản chúng ta có thể bày các lá, hoa, đá, sỏi, một vài hình người hay con vật… vào một cái khay và trẻ có thể tự chơi không cần giải thích. Vì chơi thực sự phải xuất phát từ trẻ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không làm điều này sớm, trẻ sẽ không hình thành kỹ năng tự nghĩ ra để chơi.

5. Chơi không quá phức tạp nhưng cũng không phải muốn chơi gì cũng được. Trẻ phải được tạo cho một môi trường chơi và phát triển kỹ năng chơi từ sớm để có thể độc lập về sau. Nhiều trẻ 3 tuổi khi đi học mầm non lần đầu không hề biết cách "chơi" do không được "chơi" tự do từ bé. Để các bố mẹ không tốn quá nhiều thời gian và công sức, họ cần hiểu được nguyên lý "chơi" đơn giản nhưng dẫn đến sự phát triển phù hợp với từng độ tuổi của trẻ. Để bố mẹ và trẻ có thể thư giãn để chơi cùng hay chơi một mình, các hoạt động cho trẻ chơi thật ra vẫn phải có "chủ đích" đằng sau đó của người lớn.

