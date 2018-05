Làm rõ thêm nhiều trường hợp tố ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô bé gái

Ngày 19-5, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang điều tra, làm rõ những nội dung liên quan đến việc ông Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) bị tố cáo có hành vi dâm ô đối với một số bé gái tại chung cư Lakeside (TP Vũng Tàu). Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết việc điều tra, thu thập chứng cứ của những vụ án này gặp nhiều khó khăn.

Ngoài 2 vụ án đã đưa ra xét xử, Nguyễn Khắc Thủy đang bị điều tra thêm một số vụ án khác

Trước đó, theo kết luận của cơ quan điều tra công an TP Vũng Tàu, ngày 11-7-2016, công an TP Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ do công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu chuyển giao với nội dung chị Trần Thị Thu Thuỷ (sống tại chung cư Lakeside) tố cáo ông Nguyễn Khắc Thuỷ có hành vi xâm hại tình dục với con gái của chị là cháu T.N.T (SN 2009).

Ngoài 2 vụ án đã được TAND TP Vũng Tàu và TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và phúc thẩm bị cáo Thuỷ về tội "dâm ô đối với trẻ em" đối với cháu H.A (SN 2003) và cháu A.D (SN 2008), trong quá trình điều tra trước đó, chị Thủy đã cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin về một số cháu gái khác cũng bị ông Thủy xâm hại. Tuy nhiên, với những trường hợp này, xét thấy chưa đủ chứng cứ để buộc tội nên cơ quan công an đã tách ra riêng để tiếp tục điều tra, nếu thu thập được sẽ xử lý sau theo quy định.

Vụ thứ nhất, vào năm 2012, cháu N.A.T (SN 2002, sống tại chung cư Lakeside) đi xuống sân chung cư chơi thì gặp ông Thủy. Ông Thủy gọi cháu T. đến nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, ông Thủy đưa tay vào trong áo, quần và sờ vùng nhạy cảm của cháu T. Vụ việc không có ai chứng kiến. Chiều cùng ngày, cháu T. kể lại sự việc cho bà nội. Hôm sau, gặp ông Thủy ở sảnh chung cư, bà của T. chỉ tay vào mặt ông Thủy nói: "Tôi cấm ông không được gần gũi với cháu T." thì ông Thủy im lặng, sự việc không có ai nghe và vì sợ ảnh hưởng đến cháu nên bà cũng im lặng.

Vụ thứ hai, khoảng 17 giờ ngày 19-6-2014, ông Vijayakumar Narayanaswamy (quốc tịch Ấn Độ) cùng con trai đi dạo thì nhìn thấy ông Thủy đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh có một cháu gái đang đứng. Ông Thủy đã có hành vi đặt tay trái sau lưng bé gái này, còn tay phải đưa từ trên xuống vào trong quần lót của cháu bé. Khi thấy người này đến gần, ông Thủy rút tay ra ngoài, ông Vijay đã dùng điện thoại chụp hình ông Thủy và cháu bé (lúc ông Thủy đã rút tay ra ngoài – PV) đồng thời trình báo công an.

Cơ quan công an xác định bé gái trong tấm hình là cháu Đ.T.N (SN 2009). Tuy nhiên quá trình điều tra, gia đình cháu bé nhiều lần không đồng ý để cơ quan điều tra tiếp xúc, lấy lời khai và cũng không đồng ý cung cấp hình ảnh hiện tại của cháu để điều tra.

Công an phường Nguyễn An Ninh đã không lập hồ sơ vụ việc nhưng làm việc với nguyên phó trưởng công an phường và trực ban ngày 19-6-2014, xác nhận có việc ông Vijay đến trình báo. Sau đó, cảnh sát khu vực tiếp nhận bản tường trình và hình ảnh để xác minh nhưng không xác định được là ai nên có báo cáo lại với trưởng công an phường và không lập hồ sơ vụ việc. Do vậy, cơ quan công an không thu thập được đơn trình báo của ông Vijay như trình bày. Công an đã gửi bức ảnh ông Vijay chụp để giám định và cho thấy không có dấu vết chỉnh sửa, cắt ghép, người trong hình chính là ông Nguyễn Khắc Thủy.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với một số cháu gái khác có liên quan, nghi vấn là bị hại, cụ thể cháu N.B.N (SN 2007). Trong thời gian cháu N. nghỉ hè năm 2015, cháu đi vào thang máy của chung cư, khi đến tầng 9 thì ông Thủy có hành vi đưa tay lên trước mặt cháu N., thấy vậy cháu né tránh ra nên ông Thủy không đụng chạm trúng người, sau đó cháu N. có kể lại vụ việc với bạn tên Linh, cháu Linh xác nhận có nghe bạn kể.

Ngoài ra, khi chị Trần Thu Thủy tố cáo Nguyễn Khắc Thủy có hành vi xâm hại tình dục đối với con chị. Ngày 3-7-2016, chị Thủy đi về nhà phát hiện trên cửa nhà có dán mảnh giấy ghi nội dung: "Hãy chú ý sự an toàn của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy". Căn cứ vào bản kết luận giám định, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận chữ viết trên mảnh giấy là của ông Thuỷ. Cơ quan công an nhiều lần đấu tranh nhưng ông Thủy không thừa nhận hành vi này.

Trong quá trình điều tra, Thủy không chịu nhận tội đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được đủ căn cứ để buộc tội ông Thủy trong 2 vụ án (đã xét xử-PV).