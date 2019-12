Lâm Đồng: Nữ thủ quỹ để lại thư tuyệt mệnh, treo cổ tự tử tại trường học

VOV đưa tin, ngày 10/12, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của bà N.T.Q.N. - nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ tại Trường Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng.



Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam Lâm Đồng. (Ảnh: TTN).

Theo báo Công an nhân dân, trước đó, sáng ngày 9/12, bà N vẫn đến trường học làm việc bình thường. Khoảng 10h30 cùng ngày, Hiệu trưởng nhà trường vào phòng Văn thư - Thủ quỹ tìm bà N. thì phát hiện trên bàn làm việc một lá thư tuyệt mệnh nên đã hô hào giáo viên trong trường tìm kiếm. Mọi người phát hiện bà N. trong tư thế treo cổ tại phòng chứa đồ của học sinh ngay dưới chân cầu thang.

Ngay khi phát hiện, mọi người đã đưa bà N. tới Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, theo báo Công lý, nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh đã có mặt khám nghiệm hiện trường và làm việc với một số nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Bức thư do bà N. để lại cũng đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Gia đình đang lo hậu sự cho bà N..

Được biết, trong thời gian qua, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tài chính của Trường Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.