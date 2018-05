Lại xuất hiện thêm cháu gái hot girl hát cực hay của Lam Trường

Tập 11 của chương trình truyền hình Ca sĩ tranh tài vừa lên sóng VTV3 với sự góp mặt của Thành Trung, Diễm My, Tố My, Khánh Phương.

Đây cũng là lần đầu tiên MC Thành Trung tỏ ra rất bối rối, bủn rủn khi phải đối đầu với 2 khách mời nữ cực xinh đẹp và quyến rũ. Cạnh đó, nam MC cũng không ngại dành nhiều lời khen "có cánh" cho Tố My và Diễm My. Cuối cùng, để đảm bảo sự cân bằng, hai đội lần lượt là: Thành Trung – Tố My, Khánh Phương – Diễm My 9x.

Khánh Phương - Diễm My.

Thành Trung - Tố My.

Khánh Phương - Diễm My - Tố My - Thành Trung.

Vòng tuyển chọn

Ở tuần này, 8 giọng ca bí ẩn tiếp tục là những gương mặt xinh đẹp, thu hút và cực cá tính. Sau một hồi bàn luận và phân tích kỹ lưỡng, các khách mời đều chọn được những chiến binh ưng ý về đội mình. Theo đó, đội Thành Trung – Tố My chọn số: 7, 6, 1, 5, còn đội Khánh Phương – Diễm My 9X chọn số: 8, 3, 2, 4.

Vòng Tích lũy

Ở lượt thi đầu tiên, đội Khánh Phương – Diễm My quyết định chọn giọng ca số 3 bởi cho rằng cô nàng có một chất giọng rất khoẻ. Không chỉ xuất hiện với phong thái tự tin mà Hà My còn hút hồn mọi người với giọng hát ma mị, thu hút. Đặc biệt, Diễm My còn tiết lộ Hà My chính là cháu gái của nam ca sĩ Lam Trường. Khi biết thông tin này, Diễm My - Tố My - Khánh Phương - Thành Trung vô cùng tò mò, phấn khích. Như vậy, sau Minh Thư và Tiêu Châu Như Quỳnh, Lam Trường lại có thêm một cô cháu gái xinh đẹp, hát hay chẳng kém cạnh ai.

Cháu gái của Lam Trường - Hà My.

Còn đội Thành Trung – Tố My quyết định chọn giọng ca số 5. Không thua kém đội bạn, Ka Brối cũng sở hữu giọng hát rất khoẻ khoắn và thu hút với ca khúc Chưa bao giờ. Cạnh đó, Thành Trung và Tố My còn tỏ ra rất hối hận khi không chú ý đến giọng ca đến từ núi rừng Tây Nguyên ngay từ đầu.

Ka Brối.

Đến lượt thi số 2, đội Thành Trung – Tố My quyết định chọn giọng ca số 1 và mong muốn cô nàng sẽ tạo được sự bất ngờ, làm cho khán giả nhớ đến mình. Tuy sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tự tin khi chia sẻ bản thân là một "nàng thơ Tây Bắc" nhưng Cherry Quỳnh vẫn không thể níu kéo được sự ủng hộ của khán giả bởi giọng hát thảm hoạ.

Cherry Quỳnh.

Còn đội Khánh Phương – Diễm My chọn giọng ca số 4 bởi cảm nhận được sự nhiệt huyết và yêu ca hát từ thí sinh đội mình. Mang đến một ca khúc rất sôi động của Ngọc Sơn nhưng Anh Tân lại một giọng ca thảm hoạ. Chính điều này khiến Diễm My 9x "vỡ tim" vì niềm tin đã đặt sai chỗ.

Ngọc Sơn.

Ở lượt thi thứ 3 các đội đều có quyền đổi thí sinh để song ca với ca sĩ khách mời trong vòng 2 của chương trình. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả hai đội đều quyết định không đổi thí sinh. Do đó, Khánh Phương sẽ song ca với giọng ca số 8, còn Tố My sẽ song ca với giọng ca số 7.

Trong vòng này, đội Khánh Phương – Diễm My được quyền hát trước. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng ca số 2 Hoàng Thịnh còn sở hữu một giọng hát trầm ấm với ca khúc Ngắm hoa lệ rơi. Đặc biệt, Thành Trung còn tỏ ra khá tức giận khi Tố My mê mẩn vẻ ngoài điển trai của Hoàng Thịnh.

Thí sinh đội Thành Trung – Tố My cũng là một gương mặt khá điển trai và thu hút. Tuy có phần biểu diễn rất duyên dáng và đáng yêu nhưng Hải Đăng lại sở hữu một giọng hát chưa thật sự ấn tượng. Điều này khiến anh bị lùi về khu vực cuộc đời bế tắc trong sự tiếc nuối, hụt hẫng của Tố My và Thành Trung.

Kết thúc lượt 3, đội Thành Trung – Tố My thất bại, còn đội Khánh Phương – Diễm My dành chiến thắng khi tìm ra giọng ca tài năng.

Vòng Bảo Toàn

Với phần giới thiệu rất tự tin và vẻ ngoài rất điển trai, số 8 khiến Khánh Phương và khán giả rất phấn khích. Đăng Quang quyết định chọn bản hit Chiếc khăn gió ấm để song ca cùng Khánh Phương. Cả hai có màn song ca rất cảm xúc và thu hút, do vậy anh chàng đã mang về chiến thắng cho đội mình.

Khánh Phương hát cùng nam thí sinh.

Thí sinh số 7 của đội Thành Trung – Tố My cũng là một cô gái xinh đẹp và cuốn hút. Như Ngọc quyết định thể hiện ca khúc Duyên phận cùng Tố My. Không phụ sự mong đợi của đội mình, Như Ngọc sở hữu giọng hát rất ngọt ngào, sâu lắng. Cả hai cũng có màn trình diễn rất ấn tượng và thu hút.

Tố My hát cùng nữ thí sinh.

Kết thúc 2 vòng thi, đội Khánh Phương – Diễm My dành được 36,6 triệu, còn đội Thành Trung – Tố My dành được 10 triệu.