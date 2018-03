Là phụ nữ đừng quên bỏ túi 7 thực phẩm này vì chúng có tác dụng siêu tốt cho "vùng kín"

aFamily.vn>Sức khỏe

Có thể bạn đã nghe nói rất nhiều về trái nam việt quất và nước ép việt quất có thể giúp "vùng kín" ngăn ngừa UTIs và thậm chí có tin đồn cho rằng ăn dứa có thể ảnh hưởng tích cực đến vùng thân dưới.

Có nhiều thực phẩm duy nhất mang tới lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe "vùng kín" của bạn.

Đừng bỏ qua những thực phẩm tốt cho "vùng kín" như dưới đây nhé!

Táo

Phụ nữ khi ăn một quả táo mỗi ngày làm tăng chức năng tình dục tốt hơn.

Theo một nghiên cứu gần đây của Archives of Gynecology and Obstetrics, phụ nữ khi ăn một quả táo mỗi ngày làm tăng chức năng tình dục tốt hơn (bao gồm sự hài lòng khi tình dục, tăng khả năng đạt cực khỏe và kích thích) so với những người không tiêu thụ loại thực phẩm này. Bạn có lẽ sẽ phải cảm ơn phloridzin – một phytoestrogen được tìm thấy rất nhiều trong táo đã đảm nhận vai trò này.

Sữa chua

Probiotics trong sữa chua làm tăng vi khuẩn có lợi trong âm đạo.

Những bữa ăn nhẹ với sữa chua đem lại lợi ích gấp đôi cho sức khỏe âm đạo. Probiotics trong sữa chua làm tăng vi khuẩn có lợi trong âm đạo, giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng vùng kín như nhiễm trùng đường niệu, BV và nấm men. Ngoài ra, canxi bổ sung trong sữa chua còn có thể cải thiện các triệu chứng PMS.

Trà xanh

Chất caffeine trong trà xanh còn có khả năng làm dịu các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS).

Theo các nhà nghiên cứu thuộc tạp chí Frontiers in Microbiology, các catechins polyphenolic có trong trà xanh có thể tiêu diệt vi khuẩn E. coli gây nên bệnh UTI.

"Thêm vào đó, chất caffeine trong trà xanh còn có khả năng làm dịu các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS)", Alyssa Dweck, MD, OBGYN ở Mount Kisco Medical Group ở New York, cho biết. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá lạm dụng nó, sử dụng quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến tổn thương gan về lâu dài.

Ngũ cốc nguyên hạt, rau và đậu

Chất xơ là một chất tiền sinh học, nếu cơ thể không được nạp đủ chất xơ, nó sẽ không thể nuôi dưỡng đầy đủ lượng vi khuẩn tốt trong ruột của bạn.

Tất cả các loại thực phẩm này có một điểm chung là rất giàu chất xơ. Theo Jennifer Gunter, MD, giám đốc Trung tâm chấn thương vùng ngực và Chứng Vulvovaginal Disorders tại Kaiser Permanente: "Chất xơ là một chất tiền sinh học, nếu cơ thể không được nạp đủ chất xơ, nó sẽ không thể nuôi dưỡng đầy đủ lượng vi khuẩn tốt trong ruột của bạn".

"Và cách tốt nhất để giữ cho 'vùng kín' khỏe mạnh chính là giữ ruột già luôn khỏe mạnh, vì hầu hết các vi khuẩn đều thuộc đại tràng và làm việc ở đó". Cô khuyên bạn nên ăn 25 gam mỗi ngày các loại thực phẩm giàu chất xơ này, "chẳng hạn khoảng 1 chén đậu đen nấu chín (15g), một chén quinoa nấu chín (5g) và 5g khoai lang".

Cá hồi hoặc các loại cá giàu omega-3

Bất kỳ loại thực phẩm nào tốt cho tim cũng đồng thời tốt cho sự hưng phấn của bạn.

Cá hồi chứa vitamin D, cộng thêm một lượng axit béo omega-3 dồi dào lành mạnh. "Cả hai chất dinh dưỡng này đều cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe nói chung", Dweck nói.

Chúng cũng có liên quan đến sức khỏe tim mạch, và Dweck cho biết thêm bất kỳ loại thực phẩm nào tốt cho tim cũng đồng thời tốt cho sự hưng phấn của bạn, vì khi tuần hoàn máu tốt đồng nghĩa với việc thúc đẩy sự lưu thông máu tốt hơn ở vùng bụng dưới.

Nước

Hydration là một cách giữ vùng âm đạo đủ độ ẩm và được bôi trơn.

Trở lại với một quy tắc vô cùng cơ bản, "hydration là một cách giữ vùng âm đạo đủ độ ẩm và được bôi trơn", Dweck nói. Và bạn sẽ dễ dàng nhận ra, 'vùng kín' đủ ẩm và trơn, bạn sẽ càng dễ bị kích thích trong 'cuộc vui' hơn.

Trái cây

Phụ nữ khi ăn hai hoặc nhiều phần trái cây mỗi ngày có tỉ lệ u xơ tử cung thấp hơn 11%.

Theo một nghiên cứu của Đại học Y khoa Pennsylvania, phụ nữ khi ăn hai hoặc nhiều phần trái cây mỗi ngày có tỉ lệ u xơ tử cung thấp hơn 11% so với những người không tiêu thụ trái cây. Ngoài ra, chúng còn cung cấp một lượng chất xơ tự nhiên cực kỳ tốt cho cơ thể.

Nguồn: Shape