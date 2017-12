Là “Ngôi sao quốc tế mặc đẹp nhất thế giới”, nhưng Phạm Băng Băng cũng có những lần ăn mặc khó hiểu

aFamily.vn>Đẹp

00:02:00

Vốn được mệnh danh là "Nữ hoàng thảm đỏ", Phạm Băng Băng mặc đẹp là chuyện không có gì lạ. Mới đây, cô nàng còn vừa được tờ RCFA (Red Carpet Fashion Awards) bình chọn là "Ngôi sao quốc tế mặc đẹp nhất thế giới" (Best Dressed International Star of the Year), tầm ảnh hưởng của Phạm Băng Băng giờ đây không chỉ còn giới hạn trong Cbiz mà còn ảnh hưởng đến cả truyền thông quốc tế.



Vậy nhưng nhìn lại mới thấy, thứ tạo nên đẳng cấp cho Phạm Băng Băng không chỉ là trang phục mà còn ở chính khí chất hơn người của Phạm Gia. Nhiều bộ trang phục rườm rà, màu sắc lòe loẹt nếu là người khác mặc lên thì kiểu gì cũng bị ví như "thảm họa thời trang", thế mà Phạm Băng Băng mặc vào thì vẫn cứ đẹp 1 cách khó hiểu.

Mới đây, Phạm Băng Băng vừa khiến người ta xuýt xoa vì thần thái quá đỉnh của cô. Dù diện kiểu tóc tết natra 2 sừng, lại khoác thêm chiếc áo phao to sụ mà cô nàng vẫn khí chất ngút ngàn.

Trong 1 sự kiện trước đó, Phạm Băng Băng lựa chọn mẫu váy trong BST mới ra của Ellery. Trang phục chỉ mang 2 màu đen trắng, lại có thiết kế khó hiểu: nửa như muốn phân tách người mặc làm 2 phần, nửa lại giống như cô đang đeo 1 chiếc tạp dề dài chấm gót.

Diện áo sơmi màu mè, có chất vải bóng, lại thêm chân váy tua rua và quần tất đỏ nổi bần bật. Bộ trang phục này nếu là người khác mặc lên thì kiểu gì cũng bị xếp vào diện thảm họa thời trang, vậy mà Phạm Gia mặc vào thì vẫn đẹp xuất thần.

Trong quá khứ, Phạm Băng Băng cũng từng rất nhiều lần diện những mẫu trang phục vải bóng lồng lộn, chúng thậm chí còn được ví như... giấy gói hoa.

Chán váy áo lồng lộn, Phạm Băng Băng đôi khi cũng có những lúc đơn giản hết cỡ khi đi dự sự kiện. Chỉ diện áo dệt kim cổ lọ, thêm áo khoác dạ dáng dài, đôi giày lấp lánh ánh kim, mũ fedora và túi xách lông to như túi đi chợ. Vậy mà khí chất của Phạm Gia vẫn cứ đẹp khó rời mắt.