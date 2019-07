Kinh nghiệm khám phá London - thủ đô của "xứ sở sương mù"

Thủ đô của nước Anh có bề dày lịch sử hơn 2.000 năm tuổi, là thành phố nổi tiếng với sự sầm uất, nằm ở trên dòng sông Thames êm đềm, có những toà nhà kiến trúc mới lạ, góc phố đặc trưng nước Anh.

Thành phố nổi tiếng với Tháp đồng hồ, mà tiêu biểu là Big Ben, hoàng gia và Buckingham Palace, trung tâm kinh tế tài chính City of London hay những CLB quen thuộc với người yêu bóng đá như Arsenal, Chelsea, Tottenham Hospur ... London có nhiều sân bay, lớn nhất, đông đúc nhất là Heathrow nằm ở phía Tây thành phố.

Đó cũng là nơi chuyến bay đưa tôi từ TP HCM đến nước Anh, việc nhập cảnh đơn giản, thuận lợi tuy đông khách và dân địa phương. Có những lối đi khác nhau dành cho công dân Anh, châu Âu và người dân xứ khác.

Tôi đến nước Anh là vào ngày Liverpool FC đá trận bán kết lượt về với Barcelona, khi hải quan biết tôi thích CLB này đã "check" vài câu hỏi về đội bóng. Sau đó, họ thông báo cho tôi là LFC đã vượt qua cửa hẹp để vào chung kết, ngày đó tôi ngẩn ngơ khoản chục giây vì nghĩ bị trêu.

Quay lại London, nếu chỉ đi check-in thì trong 3 ngày bạn có thể hoàn thành. Nhưng nếu thật sự muốn cảm nhận, khám phá thành phố giao thoa giữ nét cổ kính, sự hiện đại này thì bạn nên dành ít nhất một tuần, ở nơi có chủ nhà (host) là người sống ở Anh để họ chia sẻ thông tin. Bởi lẽ, nước Anh, London có những góc thú vị.

Khu Nhà khá giả của người Do Thái ở khu vực zone 3 (gần Brent Cross và Hendon Central)

Về phương tiện đi lại, người dân xứ sương mù sử dụng nhiều tàu điện ngầm (tube, underground), tàu (rail), xe buýt (bus) và đi bộ. Uber, taxi chỉ khi đi nhóm nhiều người hoặc cần thiết, xe riêng cũng hạn chế. Giao thông thành phố nhìn chung đông đúc, vội vã nhưng không rối loạn.

Để khám phá thành phố xinh đẹp này thuận lợi, bạn có thể đi theo khu vực, một ngày có thể đi 1-2 cụm. Bởi vì các điểm tham quan chỉ hoạt động từ 10 đến 17h (có chỗ 18h), nên du khách phải tranh thủ, nên có lịch trình cụ thể để tiết kiệm thời gian.

Lon don có những khu chính như: City, Wesminter, Soho, Mayfair, Knightsbridge và South Kensington. Việc cầm một tờ bản đồ du lịch (tourist map) là bạn sẽ biết nên đi cụm nào gần nhau, có những điểm tham quan gì. Ngoài ra, du khách có thể dùng google maps hoặc Citimapper để check xem đi bus nào cho hành trình của mình.

Những chiếc xe cabcar quen thuộc trên đường phố London

Từ Moorgate, tôi đi bộ dọc các con phố ở khu kinh tế, tài chính của London nơi có những toà nhà kiến trúc kiểu mới xen kẽ công trình cổ lâu năm. Nổi bật là toà nhà The Shard hình lưỡi gươm và The Gherkhin như quả dưa leo. Hệ thống nhà hàng, quán ăn ở khu này cũng phong phú do dân văn phòng, khách du lịch ở khu vực này đông.

Toà nhà The Shard như lưỡi gươm vươn lên giữa những toà nhà kiến trúc cũ

Một góc phố có nhà kiểu cũ kiểu mới ở Luân Đôn

Một nhà hàng bán món ăn đường phố Sài Gòn khá dễ thương

Du khách đi một hồi sẽ đến Liverpool Street Station. Cùng với Euston, Paddington, Waterloo, Victora thì Liverpool St là một trong những ga lớn, có đường sắt quốc gia để đi các khu vực ngoại ô London và các thành phố khác.



Một góc bên trong ga Liverpool Street giờ trưa cũng đã đông đúc, nhộn nhịp

Rời nhà ga, tôi đi vòng về phía London Bridge và chợ Borough nằm ngay khu trung tâm, gần sông Thames, London Bridge, rộng lớn, nhộn nhịp. Ở đây, nhiều du khách đến tham quan, mua sắm, chủ quầy hàng đều mời dùng thử thức ăn mà họ bán. Những người bán hàng đa sắc tộc, màu da, có người Anh, Âu, Thổ lẫn Trung Đông, Trung Quốc.

Mặt hàng chủ yếu ở chợ Borough là thực phẩm như: rau củ, hải sản, thịt, phô mai, gia vị, các loại hạt, mứt, chocolate …

Một đặc sản ở đây là cỏ ngọt wheatgrass, £2.5/1 shot như trong hình

Ra khỏi chợ, đi về hướng London Bridge bằng một con đường men theo các toà nhà cao tầng mới. Ngoài những địa điểm trên, bạn có thể ghé thăm nhà thờ St Paul’s Catheral (lớn thứ 2 nước Anh, chỉ sau Liverpool Catheral), toà nhà hơn 900 năm tuổi London Tower - nơi trưng bày nhiều đồ vật quý giá của Hoàng Gia, hay Tate Modern và London Museum nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của thành phố này.

London Bridge – 1 trong những biểu tưởng của thủ đô nước Anh

Phần sau, tôi sẽ giới thiệu thêm khu vực khác của London, hình ảnh chụp bởi smartphone Realme 3 và iPhone XS max.

