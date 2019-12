Kinh nghiệm chọn mua bình nước nóng "dùng mãi không hỏng"

Khi lựa chọn bình nước nóng phải chú ý tới các yếu tố kĩ thuật

Mua hàng bằng… niềm tin

Chị Nguyễn Thị Hoàng Mai (Đống Đa – Hà Nội) mua được một căn hộ chung cư tại Linh Đàm và phải bắt tay vào mua sắm tất cả các thiết bị nội thất, điện tử, điện lạnh trong gia đình. Không có kinh nghiệm, cũng không có nhiều thời gian để đi tham khảo, lựa chọn, chị Mai mua hàng trên mạng.

Chị Mai chia sẻ: "Vì nhà chỉ có 3 mẹ con nên từ đầu tôi đã lưu ý về việc chọn bình nước nóng an toàn, đỡ hỏng hóc để không phải sửa chữa nhiều khi thiếu đàn ông trong gia đình. Khi mua hàng trên mạng, tôi được giới thiệu một hãng bình nước nóng nhập ngoại có giá khá cao so với các sản phẩm khác. Yên tâm với suy nghĩ "tiền nào của đấy", bình đắt chắc sẽ "chất". Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng sử dụng thì bình đã có vấn đề. Việc bảo hành rất rắc rối vì đợi linh kiện thay thế quá lâu. Không chờ được nên tôi phải đổi sang hãng khác và thanh lý lại chiếc bình kia".

Tương tự, anh Trần Văn Kháng (Cầu Giấy – Hà Nội) kinh doanh nhà nghỉ và phải lắp hơn chục chiếc bình nước nóng cho hệ thống các phòng. "Vì nghe lời người bán hàng về thiết bị bình nước nóng vừa rẻ vừa bền nên tôi đã mua một lúc gần chục bình nước nóng để lắp đặt. Sau đúng 1 năm thì các bình nước nóng đều có vấn đề và phải sửa chữa liên tục vô cùng tốn kém. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào", anh Kháng bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Phương – thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ, khi đi sửa bình nóng lạnh cho các gia đình, anh thường gặp các sự cố: bình không vào điện, thời gian bật lâu không nóng, rò rỉ điện, rò rỉ nước, gây chập, cháy….

"Một số lỗi thuộc về nhà sản xuất do bị mua từ các hãng bình trôi nổi, không có thương hiệu, các lỗi khác thuộc về người dùng không thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì đúng quy định. Tuy nhiên, việc bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên thường rất ít gia đình làm được do cuộc sống quá bận rộn, nhiều thứ phải lo toan. Hầu như mọi người chỉ "chờ" đến khi bình hỏng mới sửa. Vì vậy lời khuyên là tốt nhất phải tìm mua được 1 hãng bình nước nóng uy tín để hạn chế sai sót, lâu bị hỏng".

Bình nước nóng Sơn Hà đạt top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Kinh nghiệm chọn bình nước nóng bền – đẹp

Theo chuyên gia điện máy, trên thị trường hiện có một số dòng sản phẩm được ưa chuộng bởi chất lượng và chế độ hậu mãi tốt. Tiêu biểu là bình nước nóng của tập đoàn Sơn Hà, với hàng loạt những ưu điểm nổi bật. Nếu như phần lớn các sản phẩm bình nước nóng trên thị trường đều có kết cấu 3 đường hàn trên thân bình; thìBình nước nóng Sơn Hà có công nghệ vượt trội với một mối hàn duy nhất. Công nghệ chế tạo một đường hàn ở ruột bình giúp tăng tính an toàn, hạn chế tối đa việc rò rỉ nước trong ruột bình.

Được thiết kế với chế độ kiểm soát nhiệt độ tự động, tránh quá nhiệt, tránh áp lực quá cao, tích hợp bộ chống giật ELCB khiến bình nước nóng Sơn Hà đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thanh Ma-giê anode được thiết kế to bản và lắp đặt ở ống xả cặn giúp bình hoạt động bền bỉ, thay thế dễ dàng.

Ngoài ra, công nghệ bình chứa tráng men Titan giúp bình giữ nhiệt lâu hơn, chống rò rỉ điện năng, an toàn khi sử dụng, thân thiện với môi trường. Kết hợp lớp bảo ôn Polyurethane ( PU) mật độ cao giúp giữ nhiệt tốt. Van an toàn chống áp cao đảm bảo áp suất trong bình không vướt quá áp suất cho phép, bảo vệ tuổi thọ sản phẩm an toàn cho người sử dụng.

Bình nước nóng Daria của Sơn Hà được cam kết bảo hành lên tới 10 năm

Một sản phẩm cao cấp của Bình nước nóng Sơn Hà là Daria, trên mặt trước của bình có đèn hiển thị báo nhiệt, khi đạt nhiệt độ 75+-5 độ C đèn sẽ tự ngắt. Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ được lắp phía trước mặt bình nước nóng, cho phép điều chỉnh dễ dàng và đạt hiệu suất cao. Daria còn có thời gian bảo hành "siêu khủng" lên tới 10 năm.

Cho tới nay, Sơn Hà đã không ngừng phát triển các dòng sản phẩm bình nước nóng khác nhau với công năng, mẫu mã đẹp, tiện ích ngày một tốt hơn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Hiện Sơn Hà đã có gần 15 nhãn bình nước nóng. Mỗi mã sản phẩm ra đời là một sự cải tiến vượt bậc về kỹ thuật và mẫu mã như nâng cấp thanh nhiệt tiêu chuẩn lên thanh nhiệt tráng bạc bảo hành vĩnh viễn; chất liệu cọc đốt tráng men, có khả năng chống oxy hóa và ăn mòn trong điều kiện môi trường nước và nhiệt độ cao …Bình nước nóng Sơn Hà đã nhận được bình chọn "Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2019"

Tập đoàn Sơn Hà có dịch vụ bảo hành nhanh chóng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có mặt ở các chi nhánh trải đều khắp cả nước. Chính vì vậy bất kỳ có sự cố nào xảy ra với sản phẩm, chỉ trong 24 giờ sau khi khách hàng phản ánh, đội ngũ sửa chữa của Sơn Hà sẽ có mặt để kiểm tra. Sơn Hà còn khẳng định chất lượng thương hiệu bằng việc bình nước nóng được tham gia bảo hiểm trách nhiệm với số tiền trị giá tới 5 tỷ đồng cho người sử dụng.