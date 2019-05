Kinh hãi phát hiện người đàn ông nằm chết dưới gốc cây ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 hôm nay (20/5) tại khu vực đường Linh Đường (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người đi đường tá hỏa phát hiện một nam giới nằm bất động dưới gốc cây ven đường, trên người có vết thương. Gần nạn nhân là một xe máy mang BKS 33M5-31XX và một chiếc xe bò.

Khi tới gần kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc sau đó được thông báo tới cơ quan chức năng.

Chiếc xe bò gần nơi phát hiện nạn nhân. Ảnh: FB

Trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Hoàng Liệt cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. "Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nạn nhân tự ngã hay xảy ra va chạm với phương tiện khác" - vị cán bộ công an phường cho hay.

Bước đầu, nạn nhân xác định là ông H. (SN 1962, trú tại Thanh Oai, Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ việc, ông H. điều khiển xe máy kéo theo chiếc xe bò phía sau.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai làm rõ.