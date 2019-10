Không tin da sáng hơn vài tông chỉ nhờ dùng toner? Bạn phải thử ngay 6 chai "nước tiên" sau

1. Missha Time Revolution Clear Toner (Khoảng 646.000 VNĐ)



Dùng ngay sau bước rửa mặt, toner của Missha sẽ dọn dẹp sạch bong những cặn bẩn còn sót lại, đồng thời loại bỏ tế bào chết để bạn có được làn da mịn màng, tươi sáng hơn hẳn. Tiếp đó, thành phần lên men sẽ đẩy nhanh quá trình tái tạo da và cấp ẩm, kết quả là da bạn sẽ thêm phần khỏe mạnh, căng sáng lấp lánh theo thời gian.

2. Etude House Moistfull Collagen Facial Toner (Khoảng 511.000 VNĐ)

Sự xuất hiện của collagen trong bảng thành phần đã giúp lọ toner này trở thành ứng cử viên đầy hứa hẹn. Và quả thực, toner của Etude House hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cải thiện độ đàn hồi, săn khỏe cho làn da. Chưa hết, lọ toner còn chứa nước cây bao báp giúp cung cấp cho da một lượng dồi dào độ ẩm, từ đó da thêm mềm mọng, tươi sáng.

3. Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner (Khoảng 415.000 VNĐ)

Lọ toner này dành được rất nhiều thiện cảm từ phía người dùng. Họ yêu thích sản phẩm bởi khả năng làm dịu da, cân bằng độ pH và xử lý những tỳ vết như: sẹo mụn, làn da không đều màu hay những đốm nâu hình thành do da không được bảo vệ kỹ càng dưới ánh nắng… Sau một thời gian chăm chỉ dùng, làn da chẳng những mịn màng không tỳ vết mà còn tươi sáng thấy rõ nhờ biệt tài nâng tông da của thành phần cam thảo, chiết xuất hoa mẫu đơn.

4. Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner (Khoảng 400.000 VNĐ)

Bạn biết "nước thần" SK-II chứ? Thành phần nổi trội của lọ essence nổi tiếng ấy là Pitera được tạo nên từ quá trình lên men nghiêm ngặt, nó giúp làm sáng mịn da vô cùng tuyệt vời. Và trong toner của Some By Mi, thành phần Pireta chiếm đến 88%.

Chưa hết, toner Some By Mi còn có thêm vitamin C - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tình trạng tăng sắc tố da, lão hóa sớm... Nhiều người đã trải nghiệm lọ toner và nhận thấy làn da "lột xác" với vẻ sáng hồng, mịn màng chỉ sau vài tuần sử dụng.

5. Enature Rice Essential Tone-Starter (Khoảng 854.000 VNĐ)

Nước gạo lên men là vũ khí làm đẹp từ thời xa xưa, nổi tiếng với khả năng làm sáng và dưỡng da mềm mịn. Lọ toner của Enature chứa 45% nước gạo lên men, cộng thêm chiết xuất dầu hoa anh thảo và hồng hoa nên sẽ sớm biến làn da của bạn từ xỉn màu, sần sùi thành mềm mịn và tươi sáng rạng rỡ.

6. Isntree Green Tea Fresh Toner (Khoảng 461.000 VNĐ)

Nếu sở hữu làn da dầu, dễ lên mụn hoặc da hỗn hợp, bạn chắc chắn sẽ thích lọ toner này. "Em nó" chứa chiết xuất của nhiều loại thực vật, đặc biệt là trà xanh giúp kiềm dầu, kháng viêm để làn da duy trì được vẻ ráo mịn, miễn nhiễm với mụn. Chưa hết, lọ toner còn giúp làn da thêm sáng mịn, đều màu theo thời gian.

Nguồn: The Klog, Bustle