Không phải Huỳnh Hiểu Minh, đây mới là người đàn ông khiến Angelababy cười nhiều nhất trong 10 năm qua

Mới đây, Angelababy đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ bạn thân 10 năm Tỉnh Bách Nhiên tại Man At His Best diễn ra tại Bắc Kinh tối 18/12. Trên trang Weibo cá nhân, bà xã Huỳnh Hiểu Minh viết: "Đã 10 năm rồi nhỉ, cảm ơn bạn nhé". Trong hình, Angelababy gây bất ngờ khi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, về phần Tỉnh Bách Nhiên, anh chàng lại có gương mặt ngạc nhiên đến hài hước. Có thể dễ dàng nhận thấy, kể từ sau khi rộ tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy hiếm khi cười thả ga như vậy. Nhiều người cho rằng, chỉ khi ở cạnh bạn thân Tỉnh Bách Nhiên, người đẹp mới vui vẻ và rạng rỡ thế này.

Angelababy và Tỉnh Bách Nhiên là một trong những đôi bạn thân nam – nữ hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi đã cùng hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án phim như “Toàn thành nhiệt luyến”, “Hoàng Phi Hồng”, “Kiến đãng vĩ nghiệp”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Chia sẻ về cô bạn của mình, Tỉnh Bách Nhiên từng tâm sự anh và Angelababy như đôi vợ chồng già. Cả hai thường xuyên có những bức ảnh chụp chung, đi chơi riêng chỉ có 2 người với nhau...

Nguồn: QQ