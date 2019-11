Không nước đến chân mới nhảy: Các mỹ nhân chưa 30 tuổi tin dùng 8 sản phẩm “chống già” sau để thanh xuân chẳng thể vuột mất

Chống lão hóa đích thực là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì chứ không phải là "nước đến chân mới nhảy". Và như thế, ngay từ khi bước qua tuổi 20, chưa chạm tới cột mốc tuổi 30, các mỹ nhân Việt sau đây đã chăm sóc da rất kỹ để thanh xuân không sớm vuột khỏi tầm tay. Cụ thể, loạt người đẹp như: Thu Thảo, Tú Anh, Thanh Tú, Huyền My đã từng tiết lộ những sản phẩm chống lão hóa mà họ tin tưởng, chị em nên tham khảo để hiện thực hóa giấc mơ trẻ mãi không già.

1. Hoa hậu Đặng Thu Thảo (28 tuổi)

Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum (Khoảng 2.100.000 VNĐ)

Muốn đẹp thì đôi khi, chị em phải chi tiêu mạnh tay một chút và chắc chắn, lọ serum của Drunk Elephant sẽ là khoản đầu tư không khiến chủ nhân phải hối hận. Nhờ vào bộ đôi tẩy da chết AHA/BHA cùng chiết xuất quả mâm xôi, lọ serum sẽ nhẹ nhàng loại bỏ những tế bào già cỗi, hô biến da sần sùi, xỉn màu thành mềm mịn như lụa. Ấn tượng nhất, lọ serum còn giúp xử đẹp các nếp nhăn đang nhen nhóm hình thành, hoặc đã lộ diện trên làn da.

Drunk Elephant Lala Retro Whipped Cream (Khoảng 1.402.000 VNĐ)

Bên cạnh khả năng dưỡng ẩm nhưng không khiến da cảm thấy nặng nề, khó chịu, lọ kem dưỡng còn giúp làn da xám xịt, chán đời trẻ nên tươi sáng, hồng hào nhờ chiết xuất cây mã đề. Chưa hết, thành phần trà xanh lên men sẽ ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa từ trong trứng nước, đồng thời bảo vệ da khỏi những tác động tiêu cực từ yếu tố ngoại cảnh.

2. Á hậu Thanh Tú (25 tuổi)

Lancome Advanced Génifique Youth Activating Serum (Khoảng 1.215.000 VNĐ/lọ 20ml)

Nhà sản xuất đã vận dụng công nghệ men vi sinh Probiotic để tạo nên lọ serum chống lão hóa này. "Em nó" có giá hơi chát, nhưng kỳ diệu đến nỗi có thể làm đều màu da, tăng độ săn chắc, mềm mịn chỉ trong vòng 1 tuần. Nếu chăm chỉ dùng lọ serum sang xịn này, lớp màng bảo vệ của da sẽ thêm khỏe mạnh để tự bảo vệ mình khỏi những yếu tố gây lão hóa.

Lancome Genifique Eye Light Pearl Eye Illuminating Serum (Khoảng 1.200.000 VNĐ/20ml)

Vùng da quanh mắt thường là nơi già nhanh nhất, bởi vậy mà việc đầu tư cho một lọ kem mắt chất lượng như Á hậu Thanh Tú là không thừa chút nào. Lọ serum của Lancome hứa hẹn xóa mờ quầng thâm, cải thiện độ săn chắc, mịn màng và hơn hết là giúp vùng da quanh mắt miễn nhiễm với lão hóa.

3. Á hậu Tú Anh (26 tuổi)

Kiehl's Ginger Leaf & Hibiscus Firming Mask (Khoảng 450.000 VNĐ)

Trong khi bạn ngủ, hũ mặt nạ này sẽ đảm trách nhiệm vụ làm săn da, dưỡng ẩm và bạn sẽ tỉnh dậy với làn da mềm mịn, ẩm mọng hơn bao giờ hết. Theo thời gian, hũ mặt nạ sẽ bảo vệ làn da của bạn bình an vô sự trước các yếu tố gây lão hóa.

The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution (Khoảng 450.000 VNĐ)

Á hậu Tú Anh thường peel da với tần suất 1 – 2 tuần/lần. Cô tin dùng sản phẩm của The Ordinary cho phương pháp khó nhằn này; "em nó" chứa AHA/BHA cùng chiết xuất thực vật và vitamin C giúp loại bỏ lớp da chết cứng đầu, kích thích tái tạo tế bào, giúp làn da "lột xác" từ xỉn màu, sần sùi thành tươi sáng, mịn mướt. Bên cạnh đó, với những nếp nhăn mới xuất hiện hay đã in hằn trên da, sản phẩm này cũng sẽ giải quyết một cách êm đẹp.

4. Á hậu Huyền My (24 tuổi)

Sunday Riley Good Genes Lactic Acid Treatment (Khoảng 2.300.000 VNĐ)

Lọ tinh chất này là một sản phẩm màu nhiệm. Với cơ chế loại bỏ da chết, kích thích tái tạo da, "em nó" sẽ giúp chị em có được làn da khỏe khoắn, sáng bật tông và không lo nếp nhăn hay đốm nâu. Trong trường hợp, da bạn đã xuất hiện nếp nhăn và thâm nám, lọ tinh chất đặc trị này cũng có thể xóa sổ tất cả.

Sunday Riley Luna Retinol Sleeping Night Oil (Khoảng 2.900.000 VNĐ)

Nếu quan tâm đến skincare, hẳn là bạn sẽ không thấy lạ trước lọ dầu dưỡng nổi tiếng này. Sản phẩm chứa retinol nên ngoài khả năng "hack" da căng mọng, mềm mướt, "em nó" còn giúp xóa mờ nếp nhăn, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to cực tốt.