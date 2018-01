Không ngại Nhã Phương, Minh Tú ôm ấp Trường Giang ở sàn đấu "Ơn giời"

aFamily.vn>Giải trí

Tập 6 của chương trình truyền hình Ơn giời cậu đây rồi 2017 có sự xuất hiện của Minh Tú. Ngay khi Minh Tú vừa lộ diện, giám khảo Hoài Linh đã bày tỏ sự hoang mang vì sợ cô nàng đấu không lại các trưởng phòng tinh quái.

Tập 6 "Ơn giời cậu đây rồi": Minh Tú công khai ôm ấp trưởng phòng Trường Giang

Minh Tú là 1 trong 4 khách mời của tập 6 "Ơn giời cậu đây rồi 2017".

Minh Tú xuất hiện trước công chúng từ năm 2013 với giải bạc Siêu mẫu. Ngay từ lần đầu ra mắt, cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh sắc lạnh và cá tính. Bền bỉ hoạt động, tên tuổi Minh Tú phất lên "như diều gặp gió"kể từ khi đoạt ngôi Á quân Asia’s next top model 2017. Với vai trò huấn luyện viên ở The Face - The Look, Minh Tú luôn định nghĩa bản thân mình bởi cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và tranh đấu không e dè trước bất kỳ đồng nghiệp nào.

Là một người mẫu, Minh Tú chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào trong thể loại diễn xuất kịch nghệ lẫn điện ảnh. Vì thế, nếu những khó khăn dành cho các nghệ sĩ là một thì thử thách đó lại gia tăng với cấp số nhân đối với Minh Tú. Minh Tú tâm sự: "Tú từng muốn xin rút nhiều lần khi thấy các anh chị nghệ sĩ bế tắc hết tập này đến tập kia nhưng lỡ nhận lời rồi nên nhắm mắt làm liều". Tại hậu trường, nữ siêu mẫu đã cố gắng trò chuyện, cười đùa cùng các anh chị em nghệ sĩ để xua đi những lo lắng trong lòng.

Minh Tú gây bất ngờ với mái tóc ngắn và trang phục thể thao cá tính.

Trong tập 6, Minh Tú sẽ phá vỡ mọi khuôn khổ của cái đẹp để diện mái tóc lạ chưa từng thấy cùng trang phục thể thao khỏe khoắn. Đối diện với Minh Tú, nhiều nghệ sĩ đã phải thốt lên: "Sao em khùng quá vậy" vì diện mạo có một không hai của nữ người mẫu. Minh Tú sẽ đối diện cùng trưởng phòng Trường Giang. Ngay trên sân khấu, Minh Tú không ngần ngại Nhã Phương và liên tục ôm ấp Trường Giang.

Minh Tú lao vào ôm Trường Giang.

Cũng trong tập 6, trưởng phòng Trấn Thành sẽ đảm nhận vai trò "host" của chương trình. Đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra khi NSƯT Xuân Bắc đã liên tục dẫn dắt Ơn giời suốt 4 mùa qua. Đảm nhận vai trò mới, trưởng phòng Trấn Thành cũng vô tình đặt ra dấu chấm hỏi cho vị trí trưởng phòng mà mình đã cầm trịch ở 4 mùa Ơn giời cậu đây rồi. Bên cạnh Minh Tú - Vinh Râu, Khổng Tú Quỳnh và diễn viên Trung Ruồi cũng là hai cái tên đáng dè chừng tại Ơn giời tập 6.