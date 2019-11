"Không lối thoát": Liên Bỉnh Phát nói về chỉ trích lạm dụng bạo lực, cảnh nóng 18+ để câu khách

Phim truyền hình Không lối thoát hiện vẫn đang phát sóng với loạt tình tiết gay cấn, hấp dẫn. Một điều bất ngờ là Liên Bỉnh Phát cũng góp mặt trong dự án này với vai trò nam phụ. Ở bộ phim này, Liên Bỉnh Phát đóng vai phụ - một tay giang hồ được Minh (Lương Thế Thành) thuê tới để trừ khử bác sĩ Khiêm.

Một trong những cảnh nóng gây nhức mắt của phim.

Tuy nhiên, đến lúc 2 người đối mặt, tay giang hồ này mới thú thật mọi thứ cùng Khiêm. Đến lúc này, Khiêm mới đưa cho gã giang hồ 1 đống tiền và yêu cầu anh tha mạng cho mình. Dù chỉ xuất hiện trong một số cảnh quay nhưng Liên Bỉnh Phát vẫn gây ấn tượng khán giả.

Liên Bỉnh Phát cho biết bộ phim Không lối thoát đã quay từ khá lâu, thời điểm này anh vẫn là diễn viên mới vào nghề, chưa có nhiều cơ hội. Liên Bỉnh Phát vốn có mối quan hệ tốt với đạo diễn Xuân Phước, thế nên khi nghe ông cần người đóng vai giang hồ, Liên Bỉnh Phát đã nhận lời đóng ngay. "Lúc đó mình đâu có nhiều cơ hội, được thầy Xuân Phước bảo đi diễn dể học hỏi thêm là mình nhận ngay" - Liên Bỉnh Phát kể.

Liên Bỉnh Phát.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về chuyện phim Không lối thoát đang gây xôn xao vì có khá nhiều cảnh bạo lực, cảnh nóng, Liên Bỉnh Phát cũng chia sẻ rằng bộ phim phát sóng trên truyền hình nên đã được kiểm duyệt gắt gao, các cảnh nóng không đến mức nhức mắt cho khán giả.

S.T Sơn Thạch - Liên Bỉnh Phát - Song Luân.

"Không có ai mong làm ra 1 bộ phim mà bị nói là câu khách bằng cảnh nóng hết. Với cá nhân mình tôi nghĩ là khi 1 bộ phim phát sóng, sẽ có người thích, có người không thích. Còn tùy gu và cảm nhận của từng người. Có khán giả thích xem phim tình cảm nên thấy khó chịu với cảnh nóng nhưng với khán giả họ cảm thấy vừa đủ thì họ vẫn xem thôi. Tôi tôn trọng quyết định của ekip sản xuất và đài truyền hình. Vì tôi biết thầy Xuân Phước là người làm lâu năm trong nghề nên thầy sẽ cân nhắc để phim không phản cảm" - Liên Bỉnh Phát nói thêm.

Sau bộ phim Song Lang với vai chính Dũng Thiên Lôi, cái tên Liên Bỉnh Phát mới rộ lên trong làng giải trí bởi lối diễn khá tự nhiên và ngoại hình đậm chất điện ảnh. Đây cũng là vai diễn mang về cho anh giải Tokyo Gemstone Award, một vinh dự lớn mà trước đó chưa có diễn viên Việt Nam nào nhận được. Sau đó, anh chàng tiếp tục gây ấn tượng trong bộ phim Ngôi nhà bươm bướm cùng Hoàng Yến Chibi và chương trình thực tế Running Man - Chạy đi chờ chi. Có thể nói năm 2019 là năm hoạt động nghệ thuật "tưng bừng" nhất của Liên Bỉnh Phát khi tên tuổi của anh dần được khán giả yêu mến.

Mới đây, trong khuôn khổ LHP Quốc tế Macao lần thứ 4 sẽ được diễn ra vào đầu tháng 12/2019, Liên Bỉnh Phát bất ngờ xuất hiện trong 8 cái tên diễn viên đến từ 7 nước châu Á được lựa chọn để trao giải "Ngôi sao Châu Á mới 2019" (Asian Stars Up Next Awards) do BTC LHP Macao và tạp chí chuyên ngành điện ảnh uy tín Variety bình chọn. Đây là lần thứ 3 lễ trao giải này được tổ chức để vinh danh các ngôi sao trẻ có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà. Các ngôi sao mới này sẽ được giới thiệu đặc biệt trên tạp chí Variety tuần và được mời đến Macao để nhận giải.