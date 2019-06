Không khó để trở thành “người bạn tri kỷ” của con gái mình

Mẹ chính là người dạy cho cô con gái nhỏ khái niệm đầu tiên về người phụ nữ. Nhưng đừng vì thế mà "coi nhẹ" việc gắn kết hơn nữa với con gái của mình các mẹ nhé. Dưới đây là một số gợi ý giúp các mẹ thực sự trở thành "người bạn tri kỷ" của con gái mình.

Hoạt động thể thao cùng con

Những hoạt động mang tính thể thao luôn mang đến sự gắn kết tập thể. Đơn giản thôi, hãy hỏi con gái yêu của bạn môn thể thao mà bé yêu thích và cùng con chơi môn thể thao ấy. Đừng quên đông viên và khen ngợi bé khi đạt được những mục tiêu nho nhỏ, như hoàn thành một vòng bơi chẳng hạn, bé sẽ luôn nhớ về một người mẹ tuyệt vời đã cùng bé vượt qua những thử thách nhỏ nhất, chỉ cho bé bài học đầu tiên về cạnh tranh, chấp nhận rủi ro và tự đứng lên.

Cùng con thực hiện một dự án chung

Nói "dự án" thì có vẻ hơi "to tát", bạn có thể nghĩ đơn giản rằng đây là điều mà bạn và con ấp ủ muốn thực hiện cùng nhau. Hãy nhớ tôn trọng mối quan tâm và sở thích của trẻ. Tuyệt vời nhất là hai mẹ con cùng thực hiện một việc mà cả hai cùng yêu thích, như cùng tìm nuôi một chú chó con chẳng hạn, hay soạn lại những món đồ không dùng tới để chia sẻ cho những bạn nhỏ cần hơn.

Cho cô con gái nhỏ được đi công tác

Chắc hẳn không nhiều bà mẹ Việt nghĩ đến điều này, nhưng nếu có thể, sao bạn không thử một lần? Đưa cô gái bé bỏng cùng đi công tác sẽ giúp bé hiểu hơn về công việc của mẹ, có một cái nhìn khác về người mẹ của mình. Từ đó, không chừng bé sẽ càng "hâm mộ" mẹ hơn đấy!

Hãy dành thật nhiều thời gian cho con gái nhỏ, mẹ nhé!

Dành thời gian để trò chuyện thật nhiều với con

Không phải chỉ trò chuyện thông thường mà là "trò chuyện thật nhiều". Hãy dành thời gian tâm sự với con bất cứ khi nào bạn có thể. Đây là cách "cổ điển" nhất để mẹ và bé hiểu nhau hơn.

Lên kế hoạch đi chơi riêng chỉ mẹ và con

Nếu muốn con gái coi mình là người bạn tri kỷ thì trước hết người mẹ phải thật sự là người bạn của con. Mà những người bạn thì thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Hai mẹ con hãy cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi riêng, chọn cho mình một địa điểm thích hợp, phân công công việc rõ ràng và thế là… lên đường thôi!

Cùng con làm đẹp hay làm những điều "điên rồ"

Đừng vì sợ "mất mặt" mà bỏ qua những kỷ niệm điên rồ, ngớ ngẩn cùng bé. Chẳng có gì khiến đứa trẻ thích thú hơn khi thấy mẹ chúng "hóa cũng là một đứa trẻ như mình". Và, liệu có cô con gái nào mà không muốn làm đẹp cùng mẹ, bắt chước mẹ "thoa son trát phấn".

Chúc cho bạn và cô con gái bé nhỏ ngày càng khăng khít với nhau hơn!

