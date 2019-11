Không đội mũ bảo hiểm khi chở theo bạn gái, nam thanh niên lại có hành vi cư xử thiếu văn hóa khi bị CSGT xử phạt

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nam thanh niên khá trẻ tuổi đang to tiếng với một đồng chí cảnh sát.

Nguồn cơn sự việc được người đăng tải đoạn clip cho biết, nam thanh niên này đi cùng bạn gái nhưng lại không đội mũ bảo hiểm. Chính vì vi phạm luật khi tham gia giao thông nên đã bị các đồng chí CSGT yêu cầu dừng xe để nộp phạt theo quy định.

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn chống chế, cãi tay đôi với CSGT

Điều đáng nói là dù ít tuổi, lại vi phạm luật giao thông nhưng nam thanh niên này đã liên tục chỉ thẳng mặt đồng chí cảnh sát và lớn tiếng quát tháo khiến nhiều người khá bức xúc. Trong khi đó, cô bạn gái thì liên tục can ngăn. Cuối cùng, do vi phạm nên nam thanh niên này đã bị cán bộ xử lý yêu cầu đưa xe máy về công an phường (CAP) giải quyết.

Cuối cùng, nam thanh niên này vẫn bị cán bộ xử lý yêu cầu đưa xe máy về công an phường (CAP) giải quyết vì vi phạm

Ngay sau khi đoạn clip ghi lại sự việc này được đăng tải, rất nhiều người dùng mạng đã tỏ ra bức xúc trước lối hành xử thiếu văn hóa, kém văn minh của nam thanh niên này. Đồng thời cảm kích trước nghiệp vụ của cán bộ CSGT khi cán bộ xử lý vẫn giữ bình tĩnh sau một loạt hành động khiêu khích của người vi phạm.

Thông tin trên báo ANTĐ cho biết, sự việc xảy ra trước đó 2 tuần tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau đó, lực lượng công an đã đưa đối tượng và phương tiện về CAP Hàng Buồm để làm rõ. Tại đây, sau khi được giải thích, nam thanh niên này đã tỏ ra biết lỗi đối với hành vi, thái độ không đúng của mình.

Sau đó, CAP Hàng Buồm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên trên với số tiền phạt là 150.000 đồng, trong đó ghi rõ người vi phạm có thể nộp phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt, hoặc tiến hành nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận bản quyết định xử phạt.