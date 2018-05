Không có "đàn bà đã cũ", chỉ có Meghan Markle - người cưới được hoàng tử mà không cần đánh rơi hài!

Chỉ vài tiếng nữa thôi, người phụ nữ tên Meghan Markle sẽ cưới một hoàng tử và trở thành một công nương của hoàng gia Anh. Hẳn sẽ có hàng triệu cô gái trên cả thế giới này xuýt xoa bởi đó cũng chính là giấc mơ thơ bé của họ: gặp, yêu và cưới một vị hoàng tử. Meghan Markle hẳn sẽ là cái tên bị gato vì vậy. Đặc biệt là khi biết rằng Meghan Markle từng một lần đổ vỡ hôn nhân, Meghan lại hơn vị hoàng tử kia đến 3 tuổi và vị hoàng tử kia lại quá ư là quyến rũ, hoàng tử Harry của hoàng gia Anh.

Liệu phải mất bao lâu và phải cần bao nhiêu may mắn để Meghan trói được trái tim chàng hoàng tử Harry này? Hoàng tử Harry nói đây là tình yêu sét đánh và chỉ sau đúng 1 ngày kể từ cuộc gặp đầu tiên, anh ta đã đổ cái rầm cô diễn viên người Mỹ này. Không! Nếu ai nói rằng Meghan may mắn thì sai rồi! Nếu người phụ nữ nào nghĩ rằng Meghan đã may mắn thì hẳn đó là người phụ nữ kém may mắn nhất hành tinh này rồi!



Những người phụ nữ của tôi ơi! Đặc biệt là những người phụ nữ đã hơn một lần tự nhận mình là một "người đàn bà đã cũ" khi phải trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi đã bao lần nén tiếng thở dài thương và xót khi được nghe những tâm sự của phụ nữ sau đổ vỡ. Thương lắm, xót lắm khi nghe câu triết lý về "người đàn bà đã cũ" hay những ví von kiểu "đàn bà qua một lần đò như tấm áo ướt, cần trái tim đàn ông đủ nóng mới hong khô cho nổi".

Tôi cũng từng được mời đi trò chuyện, chia sẻ trong những group của những người phụ nữ một lần đò, dù ngoài đời các chị, các mẹ, các em có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi ngồi lại cùng nhau chỉ thấy toàn nước mắt và trống vắng. Thậm chí, nhiều người trốn trong cơn say, trốn vào những cuộc tình tạm bợ, tiêu cực hơn là "bóc bánh trả tiền" vì lòng tin vào đàn ông đã kiệt cạn đến trơ khấc, khô cong đến chỉ chạm nhẹ đủ vỡ vụn. Tôi có hàng triệu lời khuyên tích cực nhưng họ đều giữ đôi tai khép và trái tim đóng bởi suy nghĩ: Em giờ là "người đàn bà đã cũ"!



Tôi từng giận điên lên với vài người phụ nữ như thế. Là bởi thương bao nhiêu, xót bao nhiêu thì lại giận bấy nhiêu. Giận với cái lối nghĩ mình là "người đàn bà đã cũ", giận với việc suốt ngày nói phải tự biết thương lấy thân mình nhưng rồi thương thân đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn tự làm thương tổn chính bản thân mình. Giận cả với việc không tin đàn ông, nghĩ tiêu cực về tất thảy đàn ông nhưng vẫn hóng đợi những mẩu thính đàn ông tệ rắc ra, gạt phắt đi những người đàn ông chân thành, thật lòng bởi anh ta không biết rắc thính, không biết nói lời ngôn tình, hoa mỹ. Giận điên lên với những chia sẻ trên chính Facebook của mình, tự biến mình thành "mụ đàn bà nanh nọc" hay "người phụ nữ đáng thương" bằng những đường link các bài báo tiêu cực hay những status cực đoan. Giận mà thương sắc khi khuôn mặt bạc nhược của không make up, của "thiếu hơi zai" - như cách trào phúng chua chát của chính họ, hay đôi khi thái quá trong những bức ảnh tự sướng thu hút những gã đàn ông thèm khát sắc dục. Giận mà thấy tội khi những buổi cuối tuần, ngày lễ lủi thủi mẹ con ở những nhà hàng của tôi, mẹ thì chăm chăm điện thoại hoặc ủ rũ buồn rầu khiến bữa ăn, bữa đi chơi kém vui.

Tôi có hàng trăm ví dụ, hàng chục những "nhân chứng sống" cho việc hạnh phúc lần nữa của những người phụ nữ đã từng đổ vỡ. Tôi cũng đã biên nhiều bài viết về việc chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc lần nữa nếu chúng ta không lần lữa với chính cuộc đời mình. Như câu chuyện về tổng thống Pháp với người vợ chính là cô giáo đã từng dạy anh ta. Như câu chuyện của Meghan hôm nay. Nhưng sao nhiều phụ nữ vẫn cứ cho rằng đó là bởi may mắn gọi ai người nấy dạ? Nhưng sao nhiều phụ nữ vẫn quả quyết mình là thứ "đồ đã qua sử dụng"? Nhưng sao nhiều phụ nữ vẫn tin rằng mình là thứ "áo ướt"? Sao nhiều phụ nữ vẫn chạy theo mặt trời mà không dám trở thành một mặt trời, vẫn sống trong những thứ hoàng hôn héo uá mà không dám thức đợi một bình minh mới toanh?



Tỉnh lại đi, thưa những chị em vẫn đang nhận mình là "người đàn bà đã cũ"! Tôi cũng phản đối nếu ai đó bảo: "Cũ người mới ta". Bởi trên hết, các chị em tuyệt đối không bao giờ là cũ. Các chị em là người duy nhất có thể tự làm mình cũ đi thôi. Chẳng ai làm chị em cũ đi được ngoài chính các chị em. Cũng như không có gã đàn ông nào là tồi tệ, không đáng tin cho đến khi chính các chị em cho phép họ trở thành người đàn ông tồi tệ trong cuộc đời của mình. Đừng tìm kiếm những vũng nước bẩn dưới chân để nhảy qua rồi hân hoan rằng mình vừa tránh được một vũng nước bẩn.

Không! Hãy ngước nhìn lên bầu trời cao xanh kia, hãy tìm những điều tốt lành trên con đường các chị em đi tới. Hãy mặc kệ đi những vũng nước bẩn dưới chân, chúng không cản được bước của các chị em và nó càng không thể điều khiển cảm xúc của các chị em được. Đừng nghĩ mình là "người đàn bà đã cũ", không cho phép mình nghĩ vậy và càng không chấp nhận ai nghĩ và nói về mình như vậy. Bằng cách trở nên giá trị và có giá trị.

Giá trị của một phụ nữ dù đã qua một lần đò hay mới toanh chưa một lần hò hẹn, chưa từng trải qua phen dập nát nằm ở phẩm giá mà nàng ta trân trọng, bảo vệ và sở hữu nó. Phẩm giá ấy không cho phép ai được vấy bẩn lên kể cả khi họ nhân danh tình yêu, vì yêu nàng ta.

Đàn ông cần nghĩa khí bao nhiêu thì phụ nữ cần phẩm giá bấy nhiêu. Nàng ta có thể là một con mèo nhỏ nằm trong lòng đàn ông nhưng không chạy theo đàn ông mà vứt bỏ đi phẩm giá của mình. Nàng ta có thể đeo một chiếc túi mua ở lề đường nhưng không vì cái túi mua lề đường mà xấu hổ trong các bữa tiệc cuộc đời. Và ngược lại, một chiếc túi hàng chục ngàn đô cũng không phải là thứ làm nên nàng ta. Giá trị của nàng ta không phụ thuộc vào thứ gì ngoài chính bản thân nàng ta.



Đừng bao giờ nghĩ mình thu nhập mỗi tháng tỷ đồng thì mình mới có giá trị tỷ đồng, mà cắm đầu vào cày cuốc bỏ con mình đơn độc, bỏ cả chính đời mình cô quạnh. Tôi đã thấy nhiều mẹ đơn thân nghĩ thế, một cách đáng thương.

Đừng bao giờ cho rằng mình cần đập cái này, nâng cái nọ, sửa cái kia thì mình mới ngời ngời nhan sắc trong khi thứ cần phẫu thuật thẩm mỹ đôi khi chính là góc nhìn của chính mình. Phụ nữ có xinh như tiên nữ mà góc nhìn méo mó, xấu xí, chỉ thấy toàn tiêu cực thì xét cho cùng cũng chỉ trở thành công cụ tình dục cho các quý ông lắm tiền, dẻo miệng mà thôi. Hay khi đã trở nên xuống cấp với ngực nhẽo, bụng thõng thì nó chỉ khiến đàn ông mê sắc dục mất hứng chứ không khiến những gã đàn ông tử tế không còn tử tế nữa.

Làm ơn, hãy nói với chính bản thân mình nhiều hơn về những thứ mình xứng đáng có được chứ không phải những thứ mơ mộng hay chấp nhận, cam chịu. Các nàng không phải có trách nhiệm với bất cứ sự thất vọng của ai đó ngoài đời kia. Các nàng chỉ phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Rằng tại sao mình không thể hạnh phúc lần nữa? Nghe tôi và tin tôi đi, cuộc đời này sẽ trả cho bạn những gì bạn đã sống, đã làm để xứng đáng được nhận chứ không phải những điều người khác làm cho bạn, ban phát cho bạn, bố thí cho bạn!

Hôm nay, Meghan đã trở thành công nương của hoàng gia Anh và bạn chẳng cần phải giống như Meghan đâu. Bạn chỉ cần là bạn như bạn nghĩ và muốn, vậy thôi!