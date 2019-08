Không chỉ xinh đẹp, "bắn" tiếng Anh như gió, Á hậu 1 Kiều Loan còn sở hữu khả năng ca hát chuyên nghiệp không kém ca sĩ

Tối qua (3/8), đêm Chung kết Miss World Vietnam 2019 đã diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự của 39 thí sinh xuất sắc nhất cả nước. Sau các phần thi quan trọng, Top 3 danh giá đã thuộc về Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan và Á hậu 2 Nguyễn Tường San.

Trong đó, Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan được đánh giá xinh đẹp và tài năng không kém Hoa hậu Thùy Linh. Đặc biệt, Kiều Loan sở hữu khả năng tiếng Anh trôi chảy và năng khiếu ca hát ấn tượng.

Trong phần thi tài năng, cô thể hiện ca khúc "Uống trà" vô cùng tự tin trên sân khấu. Á hậu 1 thoải mái biểu diễn, nhún nhảy, thậm chí hát rap với những biểu cảm vô cùng đáng yêu, năng động.

Á hậu Kiều Loan thể hiện ca khúc "Uống trà" tại phần thi tài năng.

Trong buổi họp báo sau đăng quang, Kiều Loan cũng làm chủ sân khấu khi trình diễn ca khúc "Don't let me down" sôi động. Khả năng ca hát, luyến láy chuyên nghiệp của nàng Hậu khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và dành sự ủng hộ nhiệt tình cho cô nàng.

Top 3 trình bày ca khúc "Don't let me down"

Trong dự án "Người đẹp nhân ái" tại khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan cũng cùng các thí sinh cất tiếng hát lan tỏa lòng nhân ái. Cô thể hiện giọng ca truyền cảm trong ca khúc "Em ước mong sao" như một món quà tinh thần gửi tặng đến nhân vật trong dự án.

Kiều Loan thể hiện ca khúc "Em ước mong sao"

Ngoài đời, Kiều Loan cũng là một cô sinh viên năng động, đam mê ca hát. Á hậu 1 thường xuyên thể hiện sở trường này của mình khi tham gia các cuộc thi, các hoạt động cùng bạn bè.

Á hậu Kiều Loan cover "Cơn mưa ngang qua"

Nàng Hậu xinh đẹp, nhí nhảnh thể hiện "Một đêm say"

"Anh ơi ở lại" qua giọng hát nội lực của Kiều Loan

Cô tự tin hát tiếng Anh "Everytime we touch"

Hiện tại, Á hậu 1 Kiều Loan là sinh viên ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Ở lớp, Kiều Loan giữ chức Phó bí thư chi Đoàn và Chi hội trưởng. Người đẹp được thầy cô, bạn bè nhận xét là nữ sinh năng động, hòa đồng và luôn tích cực tham gia các hoạt động hướng ngoại.

Từ khi còn học THPT, Kiều Loan đã đoạt một số giải ở cuộc thi sắc đẹp cấp trường, như quán quân Nét đẹp học đường THPT Nguyễn Duy Hiệu, giải nhất cuộc thi Nguyễn Duy Hiệu Got's Talent.

Ngoài ra, cô còn có thành tích học tập nổi bật, từng mang về giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Mới đây, Kiều Loan đăng quang hoa khôi cuộc thi "Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019".