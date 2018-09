Không cần đến 10 bước skincare, nhiều quý cô xứ Hàn đang theo đuổi quy trình chỉ đôi ba bước nhưng làn da lại khỏe đẹp hơn hẳn

Từ trước tới giờ, quy trình dưỡng da 10 bước kiểu Hàn vẫn luôn nhận được sự ưu ái của rất nhiều các tín đồ làm đẹp từ Âu sang Á. Cũng có rất nhiều minh chứng cho thấy, quy trình này thực sự có thể đem lại làn da mịn màng, căng mướt đúng chuẩn Hàn Quốc cho các chị em. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có nhất thiết phải theo đuổi quy trình skincare đồ sộ, đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và công sức này thì mới có được làn da hằng mơ ước?

Câu trả lời cho các nàng là: hoàn toàn không. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, rất nhiều quý cô Hàn Quốc đã theo đuổi trào lưu làm đẹp trái ngược hoàn toàn với tên gọi: "skincare diet" – quy trình làm đẹp tối giản chỉ với vài ba bước nhưng vẫn có thể đem lại làn da khỏe đẹp và quan trọng hơn là họ không phải đối mặt với nguy cơ da bị kích ứng, trở nên nhạy cảm do dùng quá nhiều sản phẩm skincare cùng một lúc.

Quy trình dưỡng da kiểu Hàn cầu kỳ, đồ sộ với 10 bước và thậm chí còn hơn thế.

Lý do vì sao mà các quý cô Hàn Quốc bắt đầu tìm đến quy trình làm đẹp tối giản – "skincare diet"?



Việc đơn giản các bước trong quy trình skincare truyền thống có thể làm giảm nguy cơ kích ứng da; lộ trình này bao gồm các bước rất cơ bản như: rửa mặt, thoa kem dưỡng ẩm, chống nắng hoặc cùng lắm là thêm những sản phẩm không chứa các thành phần có hoạt tính mạnh. Và theo Liah Yoo – một vlogger làm đẹp nổi tiếng trên Youtube, người sáng lập nên thương hiệu KraveBeauty chia sẻ thì: "Mọi người đang chạy theo quá nhiều sản phẩm và điều này dễ gây kích ứng, khiến da mẩn đỏ, nhạy cảm và thậm chí trở nên tệ hơn thế".

Liah Yoo - Vlogger làm đẹp nổi tiếng trên Youtube, người sáng lập nên thương hiệu KraveBeauty.

Làn da nhạy cảm do quy trình chăm sóc da với quá nhiều sản phẩm là nỗi lo ngại hoàn toàn có căn cứ: "Chúng tôi đã thấy rất nhiều bệnh nhân theo đuổi quy trình chăm sóc da với nhiều sản phẩm hỗn hợp rồi kết thúc với làn da yếu hơn và bị kích ứng", theo bác sĩ da liễu Neil Sadick, tại New York City. Ông chia sẻ thêm: "Ví dụ khi bạn thoa kem dưỡng ẩm chứa retinol rồi dùng kết hợp với sản phẩm chứa các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C hay acid salicylic thì sẽ không thể tránh khỏi tình trạng kích ứng, mẩn đỏ".

Từ "diet" trong quy trình làm đẹp kiểu mới "skincare diet" có ý nghĩa là: thanh lọc làn da của bạn khỏi mọi hoạt chất hay yếu tố có hại bằng cách loại bỏ những sản phẩm thực sự không cần thiết đối với làn da của bạn. Bác sĩ da liễu Annie Chiu tại California còn so sánh quy trình này với một chế độ detox: "Bằng việc loại bỏ một số sản phẩm nhất định ra khỏi quy trình làm đẹp, bạn sẽ hiểu được điều gì thực sự cần thiết cho làn da của bạn. Và nếu bạn đang sử dụng quá nhiều sản phẩm làm đẹp mà vẫn không thấy làn da có bất cứ sự cải thiện này thì một chu trình tối giản có thể giúp được bạn".

Sự phổ biến của quy trình dưỡng da tối giản – "skincare diet"

Khoảng 3 năm trước, các bác sĩ da liễu ở Hàn Quốc bắt đầu khuyên những bệnh nhân đã phải trải qua tình trạng da nhạy cảm, mẩn đỏ xem xét lại quy trình dưỡng da của họ và cắt giảm xuống còn những bước cơ bản nhất. Và theo như bác sĩ da liễu Ranella Hirsch tại Boston: "Đó là một ý tưởng tốt khi cắt giảm quy trình chăm sóc da truyền thống bởi thêm nhiều sản phẩm và thao tác không cần thiết sẽ chẳng thể giúp làn da tốt lên được".

Sau đó, những ích lợi khi theo đuổi quy trình dưỡng da tối giản đã bắt đầu được chia sẻ rộng rãi qua truyền miệng và rất nhiều người đã khẳng định đây thực sự là một ý tưởng tuyệt với cho làn da của họ. Ngay cả các thần tượng xứ Hàn – những cô gái, chàng trai sở hữu làn da căng mướt, không tỳ vết cũng đã chuyển hẳn sang chu trình skincare với vỏn vẹn đôi ba bước và kết quả khiến họ không thể hài lòng hơn.

Nữ thần tượng nổi tiếng xứ Hàn với gương mặt mộc không tỳ vết - Hani (nhóm EXID) chia sẻ rằng cô đã thử cắt giảm quy trình chăm sóc da từ 6 bước xuống còn 2 bước và "kể từ đó, làn da của tôi trở nên đẹp hơn hẳn".

201707310605877132-1-1501478860736 20398601_122346715054666_1654872386870181888_n Gương mặt mộc không tỳ vết của Hani (EXID).

Nam thần tượng Jae (nhóm Day6) cũng chia sẻ rằng anh chàng chỉ dùng sữa rửa mặt sau đó thoa lotion "vậy là kết thúc chu trình dưỡng da".

Một lý trong những lý do khiến các thần tượng K-pop ưu ái quy trình tối giản là bởi "nó nhanh, đơn giản và thực tế hơn để theo đuổi", theo Angela Kim – chuyên gia làm đẹp kiểu Hàn, nhà sáng lập Savor Beauty. Quy trình tối giản còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn cho làn da bởi theo Joan Kim – một vlogger Youtube về làm đẹp thì "Mùa hè ở Hàn Quốc thực sự khó chịu. Và hãy tin tôi đi, bạn sẽ muốn sử dụng thật ít sản phẩm hơn là layer cả ngàn lớp lên da mặt, nó thực sự quá nhớp nháp". Và sau khi thử quy trình tối giản một vài tháng, cô nàng Joan Kim nhận ra mình không cần đến 10 bước làm đẹp, thay vào đó, cô chỉ tập trung vào những bước mà làn da thực sự cần.



Joan Kim - Vlogger làm đẹp trên Youtube.

Dev - chủ tài khoản Instagram @sokoskincare về làm đẹp với 11.000 người theo dõi cũng chia sẻ: "Thử một quy trình chăm sóc da đơn giản đã thực sự giúp tôi mở rộng tầm mắt và hiểu được các một số thành phần nhất định đã gây ra những phản ứng tiêu cực cho làn da như thế nào; và tôi cũng biết được tại sao sử dụng kem chống nắng quan trọng hơn rất nhiều việc thoa vô số các loại serum giúp ngăn các dấu hiệu lão hóa".

Với nhưng ai sở hữu làn da có xu hướng bị mụn như Liah Yoo – vlogger về làm đẹp trên Youtube thì quy trình dưỡng da tối giản đã giúp làn da của cô trở nên mịn màng hơn hẳn bởi cô Liah Yoo cắt giảm những sản phẩm chứa thành phần hoạt tính mạnh, hương liệu, tinh dầu gây bít tắc lỗ chân lông và khiến làn da thêm nhạy cảm. Cô còn chia sẻ thêm: "Tôi từng là nạn nhân của quy trình chăm da quá nhiều bước. Nếu bạn sở hữu làn da dễ lên mụn, bạn sẽ trở nên bối rối và cố gắng thử mọi sản phẩm có trên thị trường. Tôi cũng vậy và có những lúc thử đến 12 sản phẩm khác nhau, thậm chí là rửa mặt đến 4 lần/ngày. Và tôi không nhận thấy bất cứ kết quả nào từ chu trình 12 bước đó cả nên tôi cũng không hề hối hận khi đơn giản hóa nó". Sau khi theo đuổi quy trình skincare chỉ vỏn vẹn 3 bước, Liah Yoo cảm nhận được rằng: "Làn da dường như rất thông minh, nó tự biết cách nuôi dưỡng và bảo vệ mình, skincare chỉ nên hỗ trợ làn da chứ đừng khiến nó phải hoạt động quá tải bởi hằng hà sa số các sản phẩm làm đẹp".

Sở hữu làn da dễ bị nổi mụn, Liah Yoo đã cảm thấy khá hơn khi theo đuổi quy trình dưỡng da chỉ vỏn vẹn 3 bước.

Những bước cơ bản trong quy trình chăm sóc da tối giản – "skincare diet"

1. Rửa mặt

Hiển nhiên, rửa mặt vẫn luôn là bước đầu tiên của mọi quy trình dưỡng da. Và sẽ hoàn hảo nhất nếu bạn lựa chọn những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa những thành phần có hoạt tính mạnh đối với làn da. Nếu bạn makeup thì trước khi rửa mặt, hãy dùng dầu tẩy trang/nước tẩy trang để loại bỏ sạch sẽ lớp makeup.

2. Dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm cũng là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da tinh giản. Bởi lẽ, các tế bào da cần một lượng nước đủ để thực hiện tốt các chức năng của nó như chống lại sự kích ứng, kháng viêm và kích thích các tế bào da tái tạo, đem lại làn da căng mướt và khỏe khoắn. Thiếu độ ẩm, làn da sẽ mất đi độ đàn hồi, trở nên xỉn màu, khô ráp và thiếu sức sống.

3. Thoa kem chống nắng

Sự có mặt của bước thoa kem chống nắng là điều không phải bàn cãi, dù quy trình làm đẹp có được tinh giản như thế nào. Một lớp kem chống nắng sẽ bảo vệ bạn khỏi tình trạng da xỉn màu, mụn, lão hóa sớm thậm chí là ung thư da… Vậy nên, không kể mùa đông hay mùa hè, trời có nắng hay râm mát; bạn vẫn cần thoa kem chống nắng với tiêu chuẩn "board spectrum" và chỉ số tối thiểu là SPF 30 trước khi ra ngoài.

3 bước trên là quy trình hằng ngày mà bạn có thể theo đuổi. Tuy nhiên, 1 – 2 lần trong tuần, bạn cũng nên tẩy da chết vì đây là thao tác vô cùng quan trọng giúp loại bỏ các tế bào xỉn màu để làn da thêm sáng khỏe và thẩm thấu tốt hơn các dưỡng chất từ kem dưỡng ẩm.

Nguồn: Allure