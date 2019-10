Khởi tố đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài tại Nghệ An

Mới đây, Cơ quan An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Đồng thời tiến hành tạm giữ một người phụ nữ tên Loan (quê Nghệ An).

Một trong những nạn nhân nghi ngờ đã tử vong trong thùng xe container nhập cảnh vào Anh ở hạt Essex.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Loan được xác định tổ chức, đưa một số người tại Yên Thành, Nghệ An sang Pháp bằng con đường visa du lịch. Sau đó, nhóm người này sẽ tìm cách trốn lại bất hợp pháp.

Trước đó, lực lượng chức năng tại Pháp phát hiện một trường hợp là Vũ Thị Lý (quê Yên Thành) dùng thị thực giả và đã trục xuất về Việt Nam. Qua lấy lời khai, Vũ Thị Lý khai đã đưa tiền cho Loan để nhờ tìm đường sang nước ngoài.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 38 người lớn và 1 người vị thành niên tử vong trong thùng xe container nhập cảnh vào Anh ở hạt Essex, gần thủ đô London. Nghi ngờ có một số người trong những nạn nhân này là người Việt Nam, vượt biên sang Pháp rồi từ Pháp di chuyển sang Anh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.