Khởi tố đối tượng sát hại 4 người sau khi hiếp dâm bất thành ở Cao Bằng

Liên quan đến vụ thảm án sát hại 4 người sau khi hiếp dâm bất thành, chiều 11/5, đại tá Nguyễn Viết Huấn, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng) về tội danh "Giết người".



Khánh tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h ngày 7/5, chị Triệu Thị P. ở cuối xã Quang Trọng (huyện Thạch An) đang ở nhà cùng hai con nhỏ thì bị nam thanh niên hàng xóm nảy sinh ý định hiếp dâm.

Chị P. sau đó đã bỏ chạy đến cửa nhà em dâu (chị Coi) cách đó vài trăm mét thì bị Khánh, dùng dao chém tử vong. Cùng lúc, bà ngoại và hai cháu nhỏ (9 và 10 tuổi) của chị Coi chạy ra cũng bị chém chết tại chỗ.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Gây án xong, hung thủ quay lại phóng hỏa, thiêu rụi toàn bộ nhà nữ nạn nhân. Rất may, hai cháu nhỏ con nạn nhân đã chạy thoát.

Nghi phạm bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn trong thôn. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để bổ sung tội danh hủy hoại tài sản với đối tượng này.