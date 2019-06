Khởi tố 2 nam thanh niên hiếp dâm, đánh đập người phụ nữ 64 tuổi

Người phụ nữ 64 tuổi bị hai nam thanh niên hiếp dâm. (Ảnh minh họa)

Ngày 29/6, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) và Nguyễn Văn Yên (SN 1999), cùng trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 16/6, trong quá trình đi xe đạp về nhà đến đoạn thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, bà T (64 tuổi) bị hai thanh niên đi xe máy áp sát và kéo xuống ruộng lúa mới gặt cạnh đó đánh đập, hãm hiếp.

Nhận được thông tin, Công an huyện đã tổ chức xác minh, truy tìm nhóm đối tượng trên. Sau hơn một ngày tích cực điều tra, lực lượng chức năng thấy nổi lên hai đối tượng hiềm nghi là Nguyễn Văn Chỉ và Nguyễn Văn Yên.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng trên đã thú nhận là người đã hãm hiếp bà T. Lý giải về hành vi trên, hai đối tượng khai do trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và uống bia.