Khói mù dày đặc bao phủ trung tâm thành phố Sydney, Australia

Ngày 10/12, trung tâm thành phố Sydney, Australia bị một lớp khói dày đặc bao phủ do ảnh hưởng từ cháy rừng. Khói dày đến mức các tuyến phà xuất phát và đến các bến ở khu trung tâm đều bị hủy do tầm nhìn hạn chế.

Khói mù dày đặc bao phủ thành phố Sydney. Ảnh: Reuters

Trung tâm thành phố Sydney đang chìm trong khói của các đám cháy rừng ở các khu vực lân cận. Khói nhiều đến mức, chuông cứu hỏa của các tòa nhà văn phòng liên tục phát đi tín hiệu báo cháy giả, trong khi đó, tín hiệu báo cháy giả cũng được kích hoạt tại một số ga tàu ở khu vực trung tâm.



Lực lượng cứu hỏa cho biết, chỉ trong sáng nay đã nhận được hơn 100 cuộc gọi khi các tòa nhà liên tục phát đi tín hiệu báo cháy nhưng rất may là các tín hiệu báo cháy đều bị kích hoạt do khói dày đặc chứ không phải do có cháy thực. Không chỉ khói dày đặc mà chất lượng không khí thành phố Sydney cũng đang vô cùng tồi tệ khi cao gấp 12 lần so với mức độ nguy hiểm.

Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm như vậy, liên đoàn những người lao động trong ngành điện đã kêu gọi tất cả những người lao động nghỉ làm các công việc ngoài trời. Trung tâm kiểm soát giao thông Sydney đã tuyên bố tạm ngừng cung cấp dịch vụ đi lại bằng phà ở khu vực trung tâm thành phố do tầm nhìn hạn chế.

Hiện tại, 9 vùng thuộc bang New South Wales cũng đã ban bố lệnh cấm hoàn toàn việc đốt lửa ngoài trời vì lo ngại trong điều kiện nhiệt độ tăng cao từ 30 đến 40 độ C, gió mạnh có thể làm các các đám cháy lan nhanh hơn trong khi sấm sét có thể làm xuất hiện các đám cháy mới./.