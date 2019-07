Khởi đầu hành trình hôn nhân hạnh phúc với Trống Đồng Wedding Fair 2019

Đó chính là thông điệp mà Trống Đồng Palace muốn truyền tải trong Triển lãm cưới Trống Đồng Wedding Fair 2019. Ở đây các cô dâu và chú rể tương lai sẽ được chuẩn bị những điều tốt nhất: gồm các dịch vụ cưới từ những thương hiệu tên tuổi đến những buổi talkshow tư vấn hôn nhân và các hoạt động Cooking class, chụp ảnh "Thử làm cô dâu" hấp dẫn. Tất cả để giúp các cặp đôi khởi đầu hành trình hôn nhân hạnh phúc của mình.



Năm nay với chủ đề "Mermaid in the city: The Beginning", các cặp đôi sẽ không khỏi trầm trồ với sân khấu mang hơi thở của đại dương sâu thẳm cùng những con sóng cuộn tràn, bờ cát trắng trải dài và ánh mặt trời thanh khiết mỗi sớm bình minh. Khu vực tiểu cảnh với décor độc đáo sẽ là địa điểm check-in lý tưởng cho những các tín đồ sống ảo.

Trống Đồng Wedding Fair với chủ đề "Mermaid in the city: The Beginning" – với thông điệp khởi đầu hành trình hôn nhân hạnh phúc

Tại Trống Đồng Wedding Fair năm nay, các nàng dâu và chàng rẻ tương lai cùng người thân của mình sẽ cùng trải qua những "dấu ấn" thú vị và đầy cảm hứng.

Đầu tiên là "dấu ấn giải trí" với các hoạt động như bói bài Tarot, vẽ Henna, check-in nhận quà, được thử làm cô dâu và chú rể tại chương trình chụp hình "Gia đình là số một", và nhận các phần quà hấp dẫn từ chương trình "100 người may mắn".

Qua "dấu ấn nghệ thuật", các cặp đôi sẽ được tham dự talkshow "Mình cưới nhau đi – Nơi hạnh phúc thực sự bắt đầu". Bên cạnh đó, các nàng tiên cá còn để lại dấu ấn riêng của mình qua việc thể hiện sự đảm đang, khéo léo trong lớp học Cooking class "Pha chế nước Detox mùa hè". Chưa hết, chương trình thử rượu vang, workshop "Tư vấn chọn hoa cưới",… cũng sẽ khiến các cặp đôi vô cùng hào hứng.

Galashow với sự góp mặt của Đức Phúc

Đặc biệt nhất chính là "dấu ấn gala show"trong tối 21/07, các cặp đôi sẽ được giao lưu trực tiếp với ca sĩ Đức Phúc, chiêm ngưỡng màn trình diễn BST váy cưới/vest cưới mới nhất, show trình diễn áo dài của mẹ và cô dâu tương lai từ những thương hiệu tên tuổi hàng đầu tại Hà Nội.

Các cặp đôi có thể đang kí tham dự chương trình ngay tại đây: http://bit.ly/link-dang-ki

Cuộc thi "Cưới đi chờ chi" với giải thưởng tram triệu đồng

Và cuối cùng đừng quên nhận vé xem phim miễn phí khi tham dự cuộc thi "Cưới đi chờ chi", các cặp dôi hãy gửi những bức hình cặp đôi lãng mạn. đáng yêu cho BTC, và biết đâu các bạn sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt trăm triệu đồng. Hãy tham gia ngay tại đây: http://bit.ly/cuoi-di-cho-chi

Tất cả chỉ có tại Triển lãm cưới Trống Đồng Wedding Fair 2019, chỉ trong 2 ngày 20 và 21/07/2019 tại Trống Đồng Palace Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Hãy đến và cảm nhận.