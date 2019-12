Khoảnh khắc xót xa phản ánh hệ quả của biến đổi khí hậu: Băng tan, gấu Bắc Cực đói khát liều mình tìm cách săn cá voi trắng

Trong một tập của chương trình Seven Worlds One Planet do BBC One sản xuất, người xem đã được chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng xót xa của các loài động vật, đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược săn mồi của gấu Bắc Cực để có thể sinh tồn trong điều kiện môi trường ngày càng khác biệt do biến đổi khí hậu gây nên.

Không có băng che chở hay làm chỗ dựa, gấu Bắc Cực buộc phải đối mặt trực tiếp với con mồi to lớn và khó nhằn.

Một chú gấu Bắc Cực gầy gò đã bất chấp nguy hiểm săn cá voi trắng tại vịnh Hudson, Canada và chấp nhận san sẻ con mồi với đồng loại đói khát khác. Người dẫn chương trình, ông David Attenborough nhận xét: "Nhiệt độ tại Canada tăng nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới". Ông cho biết xưa nay gấu Bắc Cực dựa rất nhiều vào băng để săn mồi. Tuy nhiên, Trái Đất nóng lên đã khiến lượng băng giảm đi đáng kể. Mùa hè ngày càng dài hơn, nóng hơn. Không có băng, những con gấu Bắc Cực bị đặt vào nguy cơ chết đói.

Vì đã quen với các chiến lược săn mồi lợi dụng băng, những con gấu có rất ít hy vọng đánh bại cá voi trắng khi ở dưới nước, cho dù cá voi có là loài vật bơi chậm và hiền lành đi chăng nữa. Đặc biệt là những con gấu trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, cơ hội đánh bại cá voi của chúng trong điều kiện mênh mông nước hầu như rất ít, thậm chí có thể gây nguy hiểm.



Đối mặt với nguy cơ chết đói, những con gấu già dặn, lão luyện hơn buộc phải nghĩ ra phương pháp mới để săn mồi. Chúng lợi dụng thủy triều và những mỏm đá thay vì băng. Và để thành công, những kẻ săn mồi phải thực sự can đảm, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ một cách chính xác.

Con gấu lợi dụng thủy triều và mỏm đá nhỏ để chờ đợi thời cơ săn mồi.

Điển hình như một con gấu đực mà BBC One quay lại được. Nó đã đứng một cách khó khăn trên mỏm đá nhỏ và chờ rất lâu khi thủy triều dâng lên. Đàn cá voi trắng đang bơi lội phía dưới nhưng thời cơ của nó vẫn chưa đến. Sau khi quan sát và tính toán thời gian thật chuẩn xác, nó lao mình xuống và tiếp cận một con cá thiếu thận trọng. Mọi hành động của nó phải thật gọn lẹ để không xảy ra hỗn chiến. May mắn, nó đã nhanh chóng không chế được con mồi và tha thật nhanh vào bờ ngay sau đó. Sau khi săn được, con gấu dũng cảm sẵn sàng chia sẻ thức ăn với những đồng loại đói khát khác mặc dù chúng không phải vợ con hay anh em, cha mẹ của nó.



Con gấu may mắn săn được mồi nhờ chớp đúng thời cơ.

Người dẫn chương trình nhận định đây là "một chiến lược sinh tồn đáng chú ý" của loài vật này. Các nhà làm phim cũng cho biết: "Hành vi săn mồi khác lạ này của gấu Bắc Cực chỉ có thể thấy duy nhất ở Bắc Mỹ xa xôi và chỉ trong vài năm trở lại đây".



Họ cũng đưa ra lời cảnh tỉnh cho người xem: "Chúng ta ngày càng khiến hành tinh này thay đổi, các mùa trong năm ngày càng khó dự đoán. Liệu rằng động vật hoang dã ở Bắc Cực có thể thích nghi?"



Trong phần hậu trường ở cuối chương trình còn tiết lộ đội phim đã tiếp cận đàn cá voi trước đó, thậm chí họ còn hát cho chúng nghe để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, sau khi một trong những con cá voi bỏ mạng vì làm mồi cho con gấu, họ đã cảm thấy rất đau lòng. Một số người quay phim thừa nhận: "Chúng tôi thật sự rất sốc khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó. Chúng tôi thực sự yêu thích những con cá voi trắng này nên cảm thấy rất buồn khi chúng chết, nhưng đó chính là quy luật của tự nhiên".



