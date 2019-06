Khoảnh khắc gây sốc: Dắt cháu trai 3 tuổi đi thang máy, bà hoảng hồn phản ứng nhanh cứu mạng cháu bị chó dữ khổng lồ nhảy lên cắn xé

Theo Asiaone, vụ việc gây sốc xảy ra ở một tòa nhà chung cư thuộc thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 19 tháng 6 mới đây. Cậu bé 3 tuổi bị cào xước mặt và có nhiều vết thương trên cơ thể sau khi bị một con chó cưng giống Alaska khổng lồ tấn công ngay trong thang máy.

Con chó giống Alaska đột nhiên nhảy lên cắn xe cậu bé.

Đoạn video do camera an ninh trong thang máy ghi lại được cho thấy người phụ nữ dắt cháu trai 3 tuổi và 1 chú chó trắng đứng trong thang máy. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng kế tiếp, một người phụ nữ mặc áo hồng dắt theo chú chó cưng giống Alaska bước vào.

Người phụ nữ áo hồng dắt chú chó cưng của mình bước vào thang máy.

Ban đầu, con chó đánh hơi xung quanh cậu bé và con chó người bà dắt theo sau đó đột nhiên nhảy lên vồ vào người đứa trẻ và cắn xé điên cuồng. Người bà đã phản ứng nhanh cố gắng đẩy con chó khổng lồ ra và che chắn cho cháu. Mặc dù chủ của chú chó Alaska đã cố gắng kéo dây xích và đưa con vật ra khỏi thang máy khi cửa mở nhưng chỉ trong chốc lát nó đã gây ra thương tích cho đứa trẻ.

Được biết, cậu bé bị một vết thương dài 7cm trên mặt và nhiều vết cào xước trên cơ thể. Sau vụ việc, chủ nhân của chú chó Alaska đã đưa cậu bé đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Cậu bé bị một vết thương dài 7cm trên mặt và nhiều vết cào xước trên cơ thể.

Mẹ của cậu bé trả lời truyền thông sau vụ việc.

Ban đầu, cô này không muốn nhận trách nhiệm về vụ việc và khăng khăng rằng cô đã cố gắng hết sức để kéo con chó cưng của mình ra khỏi cậu bé.

Nhưng đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy cô cũng có lỗi khi không rọ mõm cho con chó của mình và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Người phụ nữ đồng ý xin lỗi và trả cho hóa đơn điều trị cho bé trai với số tiền 10.000 nhân dân tệ (tương đương gần 40 triệu đồng) sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra vụ việc.

(Nguồn: Asiaone)