Khoan dễ dãi dùng kháng sinh khi trẻ mắc 4 bệnh thường gặp này!

Vì thiếu kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, không nhiều người biết kháng sinh là để điều trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, do đó mới dẫn tới trường hợp có một số nhóm bệnh do vi-rút gây ra có thể tự khỏi thì đã vội vã “cầu viện” kháng sinh.

Viêm đường hô hấp trên

Là một tổ hợp các bệnh như cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi xoang… rất hay gặp khi tác nhân gây bệnh đi vào cơ thể theo đường mắt, mũi, miệng hay do tiếp xúc trực tiếp như dùng chung đồ vật mà không rửa tay. Các triệu chứng thường thấy là chảy mũi nước trong, đau họng, ho, hắt hơi, sốt nhẹ, người uể oải… Thỉnh thoảng nước mũi có thể đặc, có màu vàng hoặc xanh, tuy nhiên đó không phải là dấu hiệu bị nhiễm vi khuẩn.

90% viêm đường hô hấp trên do vi-rút gây ra với Rhinovirus là loại hay gặp nhất, do đó điều trị với kháng sinh không mang lại bất cứ hiệu quả gì. Thông thường triệu chứng sẽ giảm dần và bệnh sẽ tự khỏi trong vòng từ 7 - 10 ngày. Có thể sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt, siro ho hay xịt mũi nếu nước mũi làm bé nghẹt, khó thở để làm giảm triệu chứng giúp bé dễ chịu hơn.

Tiêu chảy cấp

Đây là bệnh lý hay gặp ở trẻ, với triệu chứng đi cầu phân lỏng nhiều lần trong ngày, có thể kèm đau bụng và sốt. Bệnh cũng chủ yếu do vi-rút gây ra, với một nghiên cứu mẫu phân ở những trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tại 16 quốc gia rằng hơn 50% trường hợp là do vi-rút, trong đó Rotavirus chiếm hơn 40% và một số loại vi khuẩn như Shigella, Cryptosporidium hay E.Coli chỉ chiếm khoảng 4 – 6%.

Tiêu chảy cấp thường giảm dần trong vòng vài ngày, điều trị chủ yếu là bù dịch cho lượng nước mất và dinh dưỡng đầy đủ. Không tùy tiện dùng kháng sinh bởi một nghiên cứu trên Oxford Journal chỉ ra trẻ bị tiêu chảy cấp sử dụng kháng sinh không phù hợp sẽ dễ mắc tiêu chảy lại hơn và khoảng thời gian giữa các đợt tiêu chảy cũng ngắn hơn so với trẻ không được cho sử dụng kháng sinh.

Dùng kháng sinh không phù hợp có thể làm bệnh tình của trẻ diễn biến nặng hơn

Viêm kết mạc

Hay thường được gọi là đau mắt đỏ. Trong khi viêm kết mạc do vi khuẩn thường chảy dịch như mủ đặc, giới hạn ở một mắt hoặc thỉnh thoảng ở cả hai mắt thì viêm kết mạc do vi-rút thường có dịch nhầy trong kèm với cảm giác bỏng rát, cộm mắt.

Viêm kết mạc do vi khuẩn hay vi-rút đều rất dễ lây, nhất là sau khi tiếp xúc với người bị bệnh mà không rửa tay. Điều trị chủ yếu với thể nhiễm vi-rút cần chú ý giữ sạch mắt với các dung dịch như nước mắt nhân tạo, chườm ấm để làm giảm triệu chứng… Bệnh có thể kéo dài từ 7 – 10 ngày nhưng thường tự khỏi.

Viêm tai giữa

Đây là bệnh lý hay gặp ở trẻ em, thường theo sau đợt mắc cảm lạnh, có các triệu chứng như đau tai, chảy mủ, chảy dịch từ tai… Theo AAFP – Hiệp hội Bác sĩ gia đình Hoa Kỳ, nếu không điều trị với kháng sinh, các triệu chứng của viêm tai giữa vẫn có thể tự cải thiện trong 24h đầu tiên sau mắc bệnh ở 60% trẻ, và lên đến 80% trong vòng 3 ngày.

Có thể thực hiện một số điều trị triệu chứng như giảm đau bằng thuốc hay chườm ấm quanh tai bị bệnh.

Nâng cấp hệ miễn dịch cho trẻ

