Khoa học chứng minh: Đàn ông râu rậm tóc dài thường có tinh hoàn bé nhất!

Tạo hoá luôn biết cách tạo ra sự cân bằng. Và nếu bản thân bạn đang thấy mình thua kém về mặt nào đó, hãy luôn biết rằng sẽ có những yếu tố tiềm ẩn trong bạn thực sự vĩ đại hơn kẻ mà bạn đang tôn sùng trước mặt.

Ví dụ, đừng quan ngại khi bạn là một quý anh thấp bé nhẹ cân, râu tóc lưa thưa không đủ đạt "chuẩn" menly. Phim hay phải chờ hồi kết, bạn hãy cảm thấy tự hào vì rất có thể bạn sở hữu một "bộ ấm chén" tiêu chuẩn hơn nhiều so với gã manly trước mắt.

Một nghiên cứu của Đại học Tây Australia (University of Western Australia) đã thực hiện nghiên cứu trên 100 loài linh trưởng, bao gồm cả con người cho thấy, những cá thể linh trưởng có vẻ ngoài thuộc hàng "râu tóc xum xuê" thường có kích cỡ tinh hoàn nhỏ hơn so với những cá thể "trông hơi dặt dẹo một tý". Các kích cỡ được ghi nhận rất đa dạng, từ việc bé bằng hạt ngô cho đến to bằng cả… quả tennis.

Lý do được đưa ra là do cách mà cơ thể các loài linh trưởng này "đầu tư năng lượng" vào "hạng mục" nào của bản thân. Nguồn năng lượng của mỗi cá thể là có hạn, và tuỳ vào cách cơ thể chọn hạng mục "đẹp trai" hay "tính năng tốt", năng lượng sẽ được phân bổ tập trung vào râu tóc và đương nhiên, trả giá bằng việc "nội thất" không được đầu tư nhiều bằng.

Tức, một cá thể linh trưởng khi dồn hết vốn năng lượng vào việc có một vẻ bề ngoài hấp dẫn phái nữ và mang tính oai nghiêm với các cá thể đực khác sẽ không còn đủ năng lượng để dồn lực cho kích thước "hai viên ngọc rồng".

(Ảnh minh họa)

Bạn biết đấy, chúng ta không hoàn hảo. Bất kỳ giống loài nào cũng đều không hoàn hảo. Bạn có thể chọn mình là một anh trai bảnh bao, hoặc một anh "giàu về tài nguyên", nhưng rất tiếc không phải ai cũng có may mắn được cả hai.

Con đực nào cũng có thiên tính làm cha và thu hút bạn tình. Vậy làm sao để "những kẻ dặt dẹo" có thể chiếm trọn trái tim kẻ trong mộng? Lời giải thích của Tiến sĩ Cyril Greter - một nhà nghiên cứu linh trưởng học sẽ phần nào tiết lộ sự công bằng của tự nhiên:

"Ngoài việc chiến đấu tự nhiên ra, loài linh trưởng có thể phát triển "hệ thống huân chương địa vị" về phần nhìn. Các bộ phận mang tính khoe mẽ để doạ nạt các con đực khác hoặc thu hút con cái đến với mình.

Mặt khác nếu không thể chiến đấu để xua đuổi lũ đực kia khỏi cá thể cái, chúng sẽ tìm cách thu hút bằng việc khiến con cái phải mê mệt chúng thông qua "tài nguyên dồi dào" mà chúng sở hữu".

Bạn có thể thích một anh đẹp trai, hoặc một anh ví dày tiêu tiền quyển. Trong trường hợp bài báo này, "ví dày" mang ý nghĩa gì thì chắc bạn biết rồi đó.