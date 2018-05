Khổ thân Park Seo Joon, ra sức "bắn tim" cho Park Min Young nhưng bị hắt hủi chỉ vì... cái tai

Đến hẹn lại lên, cứ tối thứ Tư hàng tuần là đài tvN lại "nhử" fan bằng một teaser mới của Why Secretary Kim (Thư Ký Kim Sao Thế?). Giống như teaser lần trước, lần này, vẫn tông hồng chủ đạo, cặp đôi Park Seo Joon và Park Min Young lại "vờn qua vờn lại" giữa khung cảnh mùa xuân ngập tràn sắc hoa anh đào.



Teaser #4 "Why Secretary Kim"

Như thường lệ, Phó Chủ tịch bận suit lịch lãm, nhìn thấy mĩ nhân của mình là sáng mắt lên. Nữ thư ký của anh vừa trông thấy sếp là chạy lại, rút ngay trong áo ra đơn xin thôi việc rồi nói lớn: "Xin anh hãy nhận đơn xin thôi việc (sapyo) của tôi!". Đáng tiếc, lời nói của Park Min Young lại vang lên cùng lúc với tiếng nước phun. Và thế là anh Park, vốn trong lòng đã rất ưng cô thư ký của mình, đã nghe nhầm thành: "Xin hãy đón nhận tình yêu (sarang) của tôi!". Quá vui mừng, anh Park liên tục bắn tim về phía chị Park, dù chị Park có cố giải thích thế nào thì anh cũng không nghe.

Park Seo Joon và Park Min Young cùng tỏa sáng giữa rừng hoa anh đào, thế nhưng...

Khổ thân anh Park, đã ảo tưởng lại còn thêm cái tai nghe sai lời người ta nói!

Park Min Young cố gắng giải thích mà anh cũng không nghe

Cứ ra sức bắn tim quê độ thế này về phía người đẹp...

Sau hai teaser màu hường phấn liên tiếp, fan đang rất nóng lòng mong nhà đài sớm "nhá hàng" teaser có phân cảnh dạ tiệc lộng lẫy này

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Why Secretary Kim xoay quanh câu chuyện về Lee Young Joon, phó chủ tịch của tập đoàn do gia đình mình vận hành, và cô thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Từ một chàng trai ngạo mạn, yêu bản thân, Lee Young Joon trở nên lao đao khi nữ thư ký tài năng của mình đùng đùng xin nghỉ việc. Bộ phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 6/6, trong khung giờ thứ Tư - thứ Năm của đài tvN.