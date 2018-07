Khiến Đàm Vĩnh Hưng nức lòng, Hùng Thuận vẫn tụt mất giải thưởng 20 triệu đồng

Tập 7 của chương trình truyền hình Gương mặt thân quen vừa lên sóng vào tối 21/7 với phần dự thi của các thí sinh Anh Tú, Hùng Thuận, Duy Khánh, Phú Quí, Kim Thành, Hà Thu. Bộ ba Đàm Vĩnh Hưng - Quang Linh - Kim Oanh tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo cho chương trình này.

Đàm Vĩnh Hưng - Quang Linh - Kim Oanh.

Tuần này, cậu bé An Đất phương Nam có màn hóa thân thành Lobo và thể hiện ca khúc đình đám một thời How can I tell her. Tiết mục không cần đến một sân khấu lộng lẫy hay dàn vũ công hùng hậu mà chỉ có một mình Lobo phiên bản Hùng Thuận ngồi đó với cây đàn trên tay vẫn khiến khán giả phải chăm chú theo dõi.

Hùng Thuận.

Quang Linh đánh giá đây là một tiết mục hoàn hảo: "Khi bạn hát đã cho tôi trôi về đúng không gian của ca khúc này ở thời điểm đó. Tôi có cảm giác cuộc chơi này không cân đối lắm bởi vì Thuận có lợi thế là diễn viên với nhiều năm kinh nghiệm và cũng là một người đi hát nữa. Những tiết mục đều được bạn chuẩn bị rất kỹ và bạn sống hết mình với nhân vật đó cho nên tôi thấy đêm nào bạn cũng hay hết. Tôi thấy không công bằng cho các thí sinh còn lại".

Đồng quan điểm với Quang Linh, Đàm Vinh Hưng - Kim Oanh cung liên tục khen ngợi Hùng Thuận. Hùng Thuận nhận được 34 điểm từ các giám khảo. Anh đứng hạng nhì trong đêm thi và "đánh rơi" giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Tập 7 "Gương mặt thân quen 2018": Hùng Thuận hóa thân thành Lobo.

Về phần Anh Tú, sau đêm thi giả gái thất bại, tuần này giọng ca 9x tiếp nhận thử thách lớn khi hóa thân thành cố nghệ sĩ Trần Lập. Chia sẽ cảm xúc trước giờ lên sân khấu, Anh Tú cảm thấy lo lắng nhưng xen lẫn phần từ hào vì được hóa thân thành tượng đài nhạc rock Việt. Mang cả dàn trống lên sân khấu, Anh Tú sẽ thể hiện ca khúc Người đàn bà hóa đá. Với ngoại hình đơn giản, không cầu kỳ mà vẫn toát lên cái "chất", thần thái của Trần Lập mỗi khi đứng trên sân khấu, Anh Tú khiến khán giả phải lặng người, chăm chú lắng nghe từng câu hát.

Anh Tú.

Trước một tiết mục hóa Trần Lập quá giống trên sân khấu, giám khảo Kim Oanh không kìm được nước mắt. Cô nghẹn ngào nhận xét: "Chị là một người bạn chơi thân với anh Trần Lập đã từ rất lâu rồi. Và ngày hôm nay chị có cảm giác được xem anh ấy biểu diễn một lần nữa, chị rất thích tiết mục này".

Còn Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy Anh Tú rất thông minh khi biết cách lựa chọn hình ảnh gây thiện cảm với khán giả, nam giám khảo nói: "Đây là một trong những ca khúc được anh Trần Lập đứng lên sân khấu thể hiện lần cuối, em đã quan sát và thể hiện rất đúng tinh thần của anh Trần Lập trong ngày hôm ấy".

Kết thúc đêm thi thứ 7, với màn hóa thân xuất sắc thành cố nghệ sĩ Trần Lập, Anh Tú đã trở thành thí sinh nhất tuần với số điểm 35 và nhận về giải thưởng 20 triệu đồng từ chương trình.

.Tập 7 "Gương mặt thân quen 2018": Anh Tú hóa thân thành Trần Lập.

Mở đầu đêm thi, Duy Khánh mang đến tiết mục sôi động khi hóa thân thành nhóm nhạc nổi tiếng Boney M. Bước ra sân khấu cùng 3 thành viên nhóm do vũ đoàn Oh hóa thân. Nam diễn viên gây ấn tượng với làn da đen, đội tóc xù giống hệt phiên bản chính. Anh lựa chọn ca khúc đình đám Daddy cool và thể hiện cách hát mang phong cách hiện đại pha chút hài hước.

Duy Khánh.

Giám khảo Kim Oanh cám ơn thí sinh vì đã mang đến một tiết mục sôi động, tuy hài lòng về phần thi nhưng cô vẫn cảm thấy Duy Khánh hơi căng thẳng trong cách hát. Còn Quang Linh lại nhận xét: "Em đang thể hiện lại ca khúc của một nhóm nhạc nổi tiếng da màu và cách hát của họ rất phóng khoáng, còn em lại đang nhảy cùng vũ đoàn nên động tác sẽ giống nhau. Anh tiếc nếu em nhảy khác đi thì nét phóng khoáng đó sẽ được bộc lộ ra, về phần hát anh cảm thấy ổn". Duy Khánh nhận được 27 điểm.

Tuần này, Đỗ Phú Quí đưa khán giả bay sang bờ bên kia Đại Tây Dương để gặp gỡ "nữ thần nhạc pop" Cher và thể hiện ca khúc nổi tiếng Believe. Bước ra sân khấu với hình ảnh một phiên bản của Cher độc đáo khi diện nguyên cây bạch kim lấp lánh từ đầu tóc cho đến chân, Đỗ Phú Quí khiến mọi người ấn tượng bởi cách hát uốn lưỡi, cắn răng, liên tục lắc đầu giả kỹ thuật bóp méo có nhiều nét tương đồng với bản gốc.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: "Em cần nghiên cứu sâu hơn cách di chuyển của nhân vật. Về giọng hát, có một vài nốt em hát chưa tới, giọng hát của cô Cher thật ra không hề khó bắt chước, những nốt đầu em làm khá giống nhưng càng về sau em lại để lộ Đỗ Phú Quí hiện ra không còn là Cher nữa". Đỗ Phú Quí nhận được 23 điểm từ các giám khảo.

Đỗ Phú Quí .

Liên tục bấm chọn trúng các nghệ sĩ gạo cội, ưu tú và tuần này là NSND Bạch Tuyết, Hà Thu lại có một tuần thi vất vả khi phải hóa trang già đi. Để chuẩn bị tốt tiết mục, người đẹp sinh năm 1992 đã gọi điện trực tiếp cho Bạch Tuyết và nhờ mượn trang phục biểu diễn trong tiết mục Liên khúc Nhật ký đời tôi – Túp lều lý tưởng.

Hà Thu.

Tiết mục nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những chủ nhân ghế nóng. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng hào hứng nhận xét: "Đây là tiết mục mà anh thích nhất trong số những tiết mục Hà Thu từng thể hiện, có thể phần hát chưa trọn vẹn thế nhưng về mặt tinh thần và sự cố gắng của em anh cảm nhận rất rõ ràng".

Giám khảo Kim Oanh hài lòng về phần thi của thí sinh "Chị cảm thấy rất thích phần hóa thân này. Em đã tiết chế lại nụ cười ở những cảnh tâm trạng buồn rồi đến cách em thay quần áo rất nhanh bước ra sân khấu cho thấy Hà Thu đã bắt đầu chuyên nghiệp, em đã dần ý thức được rằng mình đang đứng trên sân khấu để hóa thân thành người khác". Hà Thu nhận được 30 điểm từ các giám khảo.

Tiết mục hạ màn cho đêm thi của các thí sinh là phần hóa thân của Kim Thành, giọng ca nhóm Sgirls tuần này bấm chọn phải hình tượng danh ca Đặng Lệ Quân. Xuất hiện tại sân khấu, phiên bản của "Diva châu Á" gây ấn tượng cho khán giả với ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, khoe dáng eo thon với đầm đỏ bó sát cơ thể. Kim Thành thể hiện ca khúc Ngàn vạn lời nói với giọng hát ngọt ngào, da diết khiến Đàm Vĩnh Hưng thí thú theo dõi và lẩm bẩm hát theo.

Kim Thành.

"Ông hoàng nhạc Việt" tiếc vì Kim Thành có giọng ca nội lực nhưng chưa biết cách ém lực để trở thành giọng nhỏ, sắc hơn. Anh còn thị phạm 2 câu trong bài hát mà Kim Thành chưa làm tới và an ủi thí sinh trong những tuần thi tiếp theo. Kim Thành nhận được 22 điểm từ các giám khảo.