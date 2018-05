Khi tôi đang khốn khổ vì bị doạ sảy thai, thì chồng lại ngang nhiên đi nhà nghỉ với cô bạn thân nhất của tôi

Mỗi lần nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, tim tôi lại đau nhói. Tôi không thể ngờ rằng người chồng đầu ấp tay gối cùng cô bạn thân tôi coi như em ruột lại dám làm chuyện đồi bại ấy khi tôi đang mang bầu.

Chồng bằng tuổi tôi và đang làm phó phòng tại một công ty lớn. Chồng tôi là người rất ít nói, thế nhưng, với vợ và những người thân, anh luôn yêu thương, đối xử rất tốt. Ngoài những lúc bận rộn với công việc, chồng luôn dành thời gian cho gia đình. Vì thế nên tôi lúc nào cũng yên tâm về anh.

Ngoài những lúc bận rộn với công việc, chồng luôn dành thời gian cho gia đình. (Ảnh minh họa)

5 tháng sau ngày cưới, tôi có bầu. Do cơ địa yếu nên tôi bị dọa sảy thai, phải kiêng cữ hoàn toàn chuyện chăn gối. Từ đó, chồng thường xuyên vắng nhà vào buổi tối, ở nhà lúc nào cũng giữ khư khư điện thoại. Linh tính mách bảo tôi có điều chẳng lành.



Sau nhiều ngày điều tra, thứ 5 tuần trước, tôi biết chính xác địa chỉ nhà nghỉ chồng và nhân tình đang ở, tôi bấn loạn đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. Không dám nói với ai, tôi cố gắng bình tĩnh đi tới đó.

Thông qua định vị, tôi biết chính xác địa điểm chồng và nhân đang ở. (Ảnh minh họa)

Cánh cửa phòng bật mở, tôi bị sốc khi thấy Thương ra mở cửa, còn chồng mình ở phía trong thì chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang người. Thương vốn là bạn thân cùng quê của tôi từ nhỏ. Trong đám bạn thân, tôi thương và tin tưởng cô ấy nhất.



Mối quan hệ của hai đứa kéo dài đến tận sau khi chúng tôi kết hôn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn mời vợ chồng Thương đến nhà ăn cơm, cùng gia đình Thương đi du lịch. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, mở toang cửa, la hét, chửi bới, đập phá mọi thứ trong phòng như một người điên. Lúc ấy, cả Thương và chồng tôi đều quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.

Tôi cảm thấy ghê tởm khi nghe thấy họ trình bày nguyên nhân ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ mình lại nuôi ong tay áo bao lâu nay. Nhưng ghê tởm hơn, lý do họ đưa ra để biện hộ cho hành động ngoại tình của mình chính là quan hệ tình dục với người quen biết sẽ an toàn hơn so với việc phải đi "bóc bánh trả tiền".



Sau hôm đó, tôi tự nhốt mình trong phòng, tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn, nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo rằng đó chỉ là vì dục vọng chứ không có tình cảm. Nghĩ đến đứa con chưa chào đời, tôi lại mủi lòng, nhưng nhìn chồng, tôi lại tức phát điên. Tôi thực tình không biết nên giải quyết chuyện này thế nào nữa.