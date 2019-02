Cuối năm-thời khắc vàng để tân trang !



Nói về những thành công và khó khăn đã đi qua, bác sĩ Tú Dung vẫn ấn tượng với trường hợp của cô nàng chuyển giới Trần Thoại Vy. Sinh ra với hình hài của một đứa con trai và mang cái tên nam tính Trần Trọng Huỳnh, Cô nàng chuyển giới Thoại Vy luôn mơ ước trở thành con gái. Suốt tuổi thơ, cậu luôn mặc cảm về giới tính, khát thèm cảm giác được khoác lên mình chiếc váy đẹp, trang điểm lộng lẫy. Nhưng ánh nhìn kỳ thị và mỉa mai của người đời khiến cậu ngậm ngùi chôn chặt ước mơ.

Để thoát khỏi thân xác của một đứa con trai, Thoại Vy buộc phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật

Cậu khóc thầm mỗi đêm, thương mẹ và bà ngoại "muối mặt với thiên hạ" vì con cháu "nam không ra nam, nữ không ra nữ". Cả gia đình phải rời quê nhà, sống tha hương nơi đất khách để tránh lời gièm pha. Khi ước mơ đủ lớn, cậu quyết định chuyển giới. Trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn, chàng trai năm xưa đã được sống đúng giới tính và đổi tên thành Thoại Vy.

Khó khăn khi "đàn ông" nâng ngực, nâng mông để thành phụ nữ

Để có được ba vòng chuẩn đẹp, Thoại Vy tìm đến bác sĩ Tú Dung và được tư vấn thực hiện nâng mông Nano chip 4.0, nâng ngực Nano chip giọt nước Demi 4.0, hút mỡ toàn thân, cấy mỡ. Theo bác sĩ, nâng ngực, mông cho nam giới khó và khác biệt hơn so với nữ giới, trong đó khó khăn nhất là nâng ngực.

Bác sĩ Tú Dung lý giải: "Cơ ngực nam giới khoẻ, mô cơ ngực chặt, không có tuyến vú nên rất khó để tạo hình bầu ngực căng tròn tự nhiên như nữ. Do đó, nếu không tính toán chính xác kích thước túi ngực và đường mổ phù hợp thì rất dễ để lại biến chứng lẫn sẹo xấu sau phẫu thuật".

Bên cạnh đó. ca phẫu thuật nâng mông cho Thoại Vy cũng gặp nhiều thách thức, vì phần cơ mông nam giới thường cứng, hai bên má mông bị lõm, nên khó tạo được độ căng tròn tự nhiên.

Để ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, các bác sĩ cần thực hiện chính xác kỹ thuật và chọn lựa chất liệu túi phù hợp.

Với phương pháp nâng ngực: vì cấu tạo thành ngực nam giới cao, cơ ngực săn chắc, bác sĩ phải thực hiện đường mổ IMF để tránh xâm lấn. Ngoài ra, khung xương của nam thường to hơn nữ, bác sĩ sẽ phải chọn túi ngực to hơn nhưng phù hợp với vóc dáng của Thoại Vy. Túi nano chip giọt nước demi có thể giúp Vy có được dáng ngực mềm mại.

"Cái khó trong nâng ngực cho nam giới là nếu không lựa chọn phương pháp và túi ngực phù hợp cơ địa, sẽ dễ bị co thắt và không đẹp tự nhiên", bác sĩ Tú Dung nói.

Tạm biệt dáng ngực bằng phẳng của"đàn ông", Thoại Vy sở hữu dáng ngực căng tròn, quyến rũ hơn cả phái nữ

Đối với phương pháp nâng mông: Đường mổ nằm giữa xương cụt (giữa khe mông) và túi độn mông được đặt trong cơ mông để tránh hiện tượng túi bị di lệch về sau. Do cơ địa của Thoại Vy là nam giới nên cơ mông cứng, chắc và nhiều cơ hơn nữ giới (mông nữ nhiều mỡ nên sau phẫu thuật có độ mềm mại và đầy đặn hơn), do đó lúc bóc tách cơ cần phải tỉ mỉ, cầm máu kỹ hơn và phải cắt bớt cơ trong lúc phẫu thuật. Ngoài ra, do mông của Thoại Vy bị lõm nhiều ở 2 bên hông nên việc đặt túi có phần khó hơn, do đó bác sĩ sẽ kết hợp cấy mỡ tự thân để làm đầy vùng mông hai bên để căng tròn và đẹp tự nhiên.

Vòng 3 "đốt mắt" người nhìn của chuyển giới Thoại Vy sau phẫu thuật

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Thoại Vy khiến người thân và bạn bè bất ngờ. Không ai nghĩ chàng trai năm nào lại trở nên xinh đẹp và quyến rũ như vậy. Người đẹp chuyển giới tâm sự, nhờ sống đúng giới tính, cô lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn cuộc sống.

Gương mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa của người đẹp chuyển giới Thoại Vy sau phẫu thuật