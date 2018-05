Khánh My tuyên bố: "Nếu sai, tôi chịu trách nhiệm cho quyết định của mình"

Tập 12 của chương trình truyền hình Ca sĩ bí ẩn có sự góp mặt của khách mời Hồng Tơ và Khánh My. Với sự dí dỏm và khả năng diễn xuất của Hồng Tơ cùng với tính quyết đoán, thông minh của nữ diễn viên Khánh My, cặp đôi đội khách đã làm cho cặp đôi đội nhà gồm Chí Tài - Việt Hương phải nhiều phen điêu đứng.

Hồng Tơ - Khánh My.

Ngồi trên "ghế nóng" dành cho ban bình luận của chương trình, Puka - Cát Tường - Ngô Kiến Huy không phải lúc nào cũng giữ được chính kiến cá nhân của mình mà không bị lung lay bởi những ý kiến của những nghệ sĩ xung quanh. Nữ diễn viên Khánh My – thành viên của đội khách tuần này là một trong những nhân tố đặc biệt.

Cát Tường - Ngô Kiến Huy - Puka.

Chí Tài - Việt Hương.

Đúng với vẻ ngoài đầy tự tin và tràn đầy năng lượng của mình, Khánh My liên tục khiến tất cả nghệ sĩ trong chương trình bất ngờ. Với sự hóa thân của các thí sinh trong chương trình kết hợp với những "yêu sách" của Puka - Cát Tường - Ngô Kiến Huy, khó ai có thể giữ vững được tinh thần để tìm được cho đội mình ca sĩ thật cuối cùng. Đối với Hồng Tơ và Khánh My thì hoàn toàn ngược lại, kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu của Hồng Tơ kết hợp cùng sự quyết đoán của cô nàng xinh đẹp Khánh My khiến cho biệt đội "bình loạn" đứng hình.

Các tiết mục xuất hiện trong chương trình.

Mỗi lần Puka - Cát Tường - Ngô Kiến Huy đưa ra quan điểm để chọn ca sĩ thật, Khánh My đều kiên quyết từ chối với lời lẽ "chắc như đinh đóng cột". Ngồi kế một cô nàng xinh đẹp và đầy thông minh, Hồng Tơ cũng phải "ngã gục" và hoàn toàn theo quyết định của Khánh My. Không chỉ có Hồng Tơ, Chí Tài cũng giao toàn quyền đổi ca sĩ bí ẩn thứ 7 cuối cùng cho cô nàng lanh lợi này.

Trong phần cuối cùng của chương trình, ca sĩ bí ẩn thứ 7 sẽ giấu mặt và hát một đoạn bằng giọng thật của mình để "nhá hàng" cho tất cả mọi người. Vừa ngừng giọng hát, tất cả mọi người ở trường quay đều khẳng định đây chính là ca sĩ và khuyên đội khách nên đổi. Vẫn kiên quyết với lựa chọn của bản thân, Khánh My chia sẻ một cách đầy tự tin: "Nếu sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình" và chấp nhận không đổi.