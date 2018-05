Khánh My: Anh Trường Giang vẫn đến ăn ở quán phở của chị tôi, anh ấy thừa hiểu điều tôi nói!

Sau khi công khai kể chuyện Trường Giang từng theo đuổi mình trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương, Khánh My đã bị cộng đồng mạng chỉ trích khá nhiều. Theo đó, không ít người cho rằng Khánh My cố tình dựng chuyện về Trường Giang để đánh bóng tên tuổi. Đồng thời, những câu hỏi xoay quanh chuyện vì sao đến thời điểm này - khi mà bộ phim Mỹ nhân Sài Thành do Khánh My đóng chính phát sóng thì cô lại tung ra câu chuyện về Trường Giang.

Chiều 10/5, Khánh My đã có buổi gặp gỡ với truyền thông để chia sẻ về vụ việc. Cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài khá tươi tỉnh, Khánh My cho biết mặc dù bị "ném đá" khá nhiều nhưng cô chẳng mấy bận tâm về điều ấy!

Khánh My nói về antifan sau ồn ào tố Trường Giang trăng hoa khi đang yêu Nhã Phương

Khi nói ra những điều về Trường Giang - Nhã Phương - Nam Em, Khánh My có lường trước phản ứng của cư dân mạng về mình như hiện nay?

Có rất nhiều người chỉ trích, chê bai tôi. Họ nói nhiều điều nặng nề lắm, nào là tôi dựng chuyện để PR, rồi còn mượn danh anh Giang để đánh bóng tên tuổi. Nhưng như đã nói trong cuộc phỏng vấn gần đây, tôi lên tiếng vì có một số phóng viên gọi điện, hỏi đích danh tôi rằng đang hẹn hò với Trường Giang à. Tôi ở trong thế buộc phải lên tiếng, buộc phải phủ nhận chuyện hẹn hò. Là anh Giang theo đuổi tôi chứ không phải tôi quen anh ấy.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bộ phim của mình sắp phát sóng, tôi không muốn mọi người bị tin đồn kia làm phân tán sự chú ý. Thế là tôi chấp nhận lên tiếng, từ trước đến giờ tôi giữ đời tư rất kín, không bao giờ mọi người thấy tôi công khai chuyện đang yêu một ai cả. Nhưng lần này, nếu tôi không nói mọi người có tha cho tôi không?

Còn về cộng đồng mạng, ai hiểu cho tôi thì hiểu, còn ai chỉ trích thì cũng phải chấp nhận thôi. Tôi ở trong showbiz 7 - 8 năm rồi, tôi thừa biết nó lộn xộn, khắc nghiệt, ồn ào thế nào. Chẳng cần đôi co, giải thích nhiều với họ. Vì đó là sự thật, dù có chối bỏ thế nào thì sự thật vẫn là sự thật!

Có một số người cho rằng Khánh My vung tiền cho truyền thông để làm bung bét câu chuyện về Trường Giang. Khánh My nói sao?

Tôi cũng có thấy một số khán giả bình luận. Buồn cười, tôi nói thế này, đâu ai rảnh và tài năng đến mức dàn dựng câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn như thế để PR cho bản thân chứ. Nếu tôi nói không đúng, anh Giang đã lên tiếng rồi. Chuyện anh Giang từng theo đuổi, nhắn tin qua lại để tán tỉnh tôi là chuyện đã xảy ra. Tôi nói ra chuyện đó, nó đâu có ảnh hưởng gì đến quan hệ hiện tại của anh Giang và Nhã Phương, vì đã là quá khứ rồi. Tôi lại càng không phải người thứ ba phá đám họ, tôi không chen vào giành giật bất thứ gì của ai.

Người như tôi, tôi tự cho mình cái quyền được sống hạnh phúc và trọn vẹn. Nói tôi dàn dựng, bộ dễ lắm sao mà cái gì tôi cũng làm được. Tôi chẳng suy tính gì cả, mọi người phỏng vấn thì tôi nói thật, nói thẳng, có sao tôi nói thế, cần gì phải bày trò cho nhọc công. Tôi không phải vất vả tìm kiếm show vì tôi có những công việc kinh doanh khác, chẳng cần làm quá lên để bầu show để ý dâu. Tôi nghĩ, anh Giang cũng chẳng có lý do gì để bực tức tôi cả, vì anh ấy thừa hiểu điều tôi nói.

Sau khi chia sẻ câu chuyện về Trường giang, nam danh hài có liên lạc với Khánh My chưa?

Không có! Anh Giang không liên lạc hay tỏ thái độ phản ứng gì trên các mặt báo cả. Tôi biết, điều tôi nói là đúng, và có rất nhiều người tin tôi. Có phải gameshow hay truyền hình thực tế gì đâu mà nói tôi dàn dựng hoài? Muốn xem dàn dựng, mời bật TV lên nhé.

Khán giả nào hiểu, đồng cảm thì tôi vui còn ai chỉ trích thì tôi cũng phải chịu thôi. Tôi chỉ buồn khi có những người dùng từ ngữ rất nặng nề, thô tục. Đa số những bình luận kiểu đó đến từ những người trẻ, còn đang đi học. Họ thậm chí còn dùng facebook ảo để bình luận chứ không dám đưa thông tin thật. Tôi biết fan của anh Giang rất đông, nhưng tôi chẳng hổ thẹn, vì tôi nói là sự thật mà.

Tôi buồn cho văn hóa ứng xử của các bạn ấy. Các bạn có thể không đồng tình, ủng hộ tôi nhưng xin đừng dùng những ngôn từ thô tục như vậy để nói về người khác. Biết rằng ai cũng có thần tượng và muốn bảo vệ thần tượng của mình nhưng tôi hy vọng các bạn suy nghĩ, tìm hiểu sự việc một cách khách quan.

Chị có chia sẻ rằng Trường Giang từng sang nhà chị ăn cơm với gia đình rất nhiều lần. Câu nói này làm khán giả liên tưởng đến một mối quan hệ trên cả mức "thả thính" bình thường!

Thì anh ấy đến với tư cách bạn bè. Thậm chí, đến giờ anh Giang vẫn hay qua quán phở của chị gái tôi để ăn mà. Vậy thì có gì đâu mà lạ. Mọi người hỏi tôi rằng sau này gặp lại Trường Giang thì có chào hỏi bình thường hay không, tôi đáp ngay là có. Chúng tôi vẫn là đồng nghiệp mà, có gì đâu.

Tôi đã nói rất rõ rồi, chúng tôi chưa làm gì có lỗi với Nhã Phương. Tôi chia sẻ vì muốn anh Giang bớt trăng hoa, bớt làm cho Nhã Phương chịu tổn thương, buồn tủi. Nhã Phương là người phụ nữ có sức chịu đựng rất tốt. Chỉ có cô ấy mới có thể đồng hành cùng anh Giang đến tận bây giờ. Đừng so sánh tôi với những cô gái khác đã hẹn hò với anh Giang, tôi là chưa hẹn hò, tôi chỉ được tán tỉnh thôi. Tôi không rung động vì anh ấy!

Trong showbiz có một câu thế này: Trường Giang "thả thính" ai thì người ấy đổ. Nhưng Khánh My thì không, vì sao thế?

Vì anh ấy không phải gu của tôi. Rõ ràng là thế, mình thích thì mới hẹn hò được chứ. Nhưng quan trọng hơn, trong thời điểm anh Giang tán tỉnh tôi, anh ấy vẫn còn quen Nhã Phương, làm sao tôi nhảy vào được. Đó là sai, tôi không muốn tiếp tay cho sai lầm của anh ấy.

Tôi cũng thấy khó hiểu khi cứ bị vướng vào những tin đồn không hay. Dù tôi có cố gắng giải thích thế nào người ta cũng không tin tôi. Họ nói về tôi bằng những lời hết sức nặng nề. Có lẽ số phận của tôi là phải đi đôi với tin đồn, tai tiếng.

Nhưng rõ ràng, người ta không thể ngừng đặt câu hỏi vì bộ phim "Mỹ nhân Sài Thành" của chị lên sóng đúng ồn ào này, mặc dù trước đó phim đã hoãn đến 4 năm?

Tôi cho rằng đây mới là thời điểm thích hợp để phim lên sóng, Mỹ nhân Sài Thành là phim lấy bối cảnh Sài Gòn xưa, mà dạo gần đây, những phim khai thác cùng đề tài này như Mộng phù hoa, Cô Ba Sài Gòn rất được yêu thích, ủng hộ. Nếu ra mắt vào 4 năm trước, chưa chắc tốt bằng bây giờ. Vì hiện tại đang là kiểu "đúng trend".

Chuyện phim quay từ hơn 4 năm trước, bây giờ mới phát, tôi không thể quyết định được, vì nó liên quan đến nhà sản xuất và đài truyền hình. Tôi chỉ là diễn viên, tôi chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng mọi người không cần phải lo lắng, Mỹ nhân Sài Thành tôi tin chắc là bộ phim chất lượng. Vì nó được thực hiện bởi đạo diễn Lê Cung Bắc, một người vô cùng giỏi và có tâm với nghề. Tôi tự tin vào vai diễn của mình trong bộ phim này lắm!

Với những ý kiến cho rằng Khánh My tuy là diễn viên mà đóng chỉ có vỏn vẹn vài phim, chị nói sao về điều này?

Tôi thừa nhận, tôi đóng không nhiều, nhưng tôi luôn chăm chỉ. Tôi không thích xuất hiện đại trà mà không hiệu quả. Thời gian qua tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng đã từ chối vì thấy không hợp vai. Tôi tự tin mình có năng lực và vẫn đang cố gắng trau dồi thêm về chuyên môn diễn xuất để chinh phục nhiều khán giả hơn nữa.

Hơn nữa, tôi chẳng vướng bận quá nhiều về vấn đề kinh tế. Thế nên, không có gì vội vã, cứ tìm kiếm dự án thích hợp, thấy thích, thấy vui, thấy thoải mái khi làm thì tôi mới nhận. Hoặc giả, trong tương lai, có cơ hội thì tôi cũng muốn thử sức đầu tư sản xuất phim cho riêng mình. Nhưng đây chỉ là dự tính, chưa biết được sắp tới thế nào.

