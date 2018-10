Khám phá một Hội An tuyệt đẹp dưới góc nhìn của những bạn trẻ ưa du lịch

Nếu bạn có dịp ghé thăm Hội An, đừng bỏ lỡ những điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố cổ kính này nhé!

Người ta thường nói, đã ghé thăm miền Trung của dải đất hình chữ S, bạn không thể không ghé Hội An. Nếu như Đà Nẵng từng bước chuyển mình, mang màu sắc thời đại hơn thì Hội An vẫn trầm mặc như thế, vẫn yên bình như ban sơ nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn bất kỳ vị khách nào ghé qua. Là một thành phố cổ kính thuộc tỉnh Quảng Nam, Hội An vinh dự được trao tặng danh hiệu di sản văn hóa của UNESCO từ năm 1999. Khoác lên mình tấm áo nhẹ nhàng, nên thơ, ẩn sâu trong đó là lịch sử hàng nghìn năm văn hóa đầy cổ kính. Chính thế, khi tới Hội An, bạn dễ dàng bắt gặp những kiến trúc thời Pháp thuộc nhuốm màu thời gian. Nếu có dịp tới Hội An, hãy tham khảo những địa điểm tuyệt đẹp sau đây nhé!

Tận hưởng sự trầm mặc an bình trong lòng phố cổ

Những ngày đầu ghé thăm Hội An, bạn nên dành thời gian tham quan khám phá khu phố cổ. Tại đây có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng mang đậm chất văn hóa truyền thống của Hội An, như các hội quán, chùa chiền hay các xưởng chế tác thủ công mỹ nghệ.

Phố cổ Hội An đẹp tinh khôi lúc ban sáng





Phong cảnh hữu tình, nên thơ vô cùng

Chùa Cầu có lẽ là nơi nhiều bạn trẻ chụp hình check-in nhất, tựa như nét độc đáo chỉ Hội An mới có. Nhờ kết cấu, họa tiết trang trí độc đáo, vừa hoài cổ vừa hiện đại của chùa Cầu mà rất nhiều bức ảnh đẹp "quên sầu" và đặc trưng Hội An đã được lưu lại tại nơi đây.



Khu vực chùa Cầu là nơi mà rất nhiều du khách chụp hình

Bên cạnh đó, Hội quán Triều Châu cũng là một điểm thu hút những vị khách yêu thích các phong cách kiến trúc cầu kỳ, công phu bởi nghệ thuật chạm trổ tinh xảo, cùng những họa tiết, hương án trang trí bằng gỗ và những tác phẩm đắp nổi bằng sành sứ tuyệt đẹp.



Hội quán Triều Châu mang vẻ đẹp tinh tế với nghệ thuật đắp nổi hoa văn họa tiết

Khám phá những địa điểm lân cận siêu đẹp



Nếu bạn yêu thích những ngành nghề truyền thống, hãy ghé thăm làng gốm Thanh Hà, nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, cách khu phố cổ Hội An hơn 3km về hướng Tây. Đây là một ngôi làng rất nổi tiếng về các mặt hàng gốm, đất nung được trao đổi, bán buôn khắp các tỉnh miền Trung. Tại đây, nhiều bạn trẻ khi ghé qua đã được thấy và cảm nhận các đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày như chén, bát, chum, vại, bình hoa, chậu cảnh… mang nhiều kiểu dáng, màu sắc rất phong phú. Với màu sắc có chút hoài cổ, nơi đây là địa điểm lý tưởng để du khách đến tham quan và chụp hình.

Làng gốm Thanh Hà với nhiều sản phẩm độc đáo





Không gian "sống ảo" hoài cổ, mang màu sắc quê hương

Và nếu như bạn yêu thích biển và muốn chụp hình cùng những lớp sóng vỗ rì rào xanh mướt, đừng bỏ qua bãi biển Cửa Đại và đảo Cù Lao Chàm. Không chỉ nổi tiếng là một bãi tắm đẹp, có bãi cát trắng mịn, nước trong xanh mướt, sóng nhỏ và sẵn các quán hải sản tươi ngon với giá rẻ, biển Cửa Đại vào buổi tối cũng rất tuyệt bởi lúc ấy bãi biển mênh mông, lung linh dưới ánh đèn dầu lãng mạn.



Thả mình trên bãi cát trắng và thư thái lắng nghe từng làn sóng biển rì rào





Cù Lao Chàm với trời xanh cát trắng nắng vàng, vô cùng hút mắt

Cù Lao Chàm là một trong những đảo thu hút du khách nhất, gồm 7 hòn đảo nhỏ là Hòn Lao, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Tai, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Lá, Hòn Ông. Cù Lao Chàm nổi bật về đa dạng sinh học với rừng tự nhiên, bãi biển đẹp, rạn san hô và nhiều loài thủy sản có giá trị. Để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, lặn biển ngắm san hô, chèo tuyền kayak hay dù bay là những trải nghiệm vô cùng thú vị mà các bạn nên thử khi ghé thăm nơi đây



Vinpearl Nam Hội An - Nơi chốn hội tụ những trải nghiệm tuyệt vời

Thời gian gần đây, một điểm đến mới nổi được rất nhiều du khách quan tâm và chú ý, hội tụ đầy đủ những dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực, đó là Vinpearl Nam Hội An. Đây là khu phức hợp "tất cả trong một" 5 sao đầu tiên tại Hội An gồm quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, công viên giải trí Vinpearl Land Nam Hội An, sân golf Vinpearl Golf Nam Hội An.

Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An nhìn từ trên cao

Nằm giữa hai di sản thế giới đó là phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn – nơi luôn có sức hút không nhỏ với khách ghé thăm trong và ngoài nước, Vinpearl Nam Hội An sẽ là điểm lưu trú lý tưởng cho du khách. Tại đây, bạn sẽ được nghỉ dưỡng ở một resort hạng nhất với hồ bơi, villa view biển choáng ngợp ngắm hoàng hôn… cùng nhiều không gian chụp hình đẹp và hoành tráng.



Villa phối cảnh tuyệt đẹp tựa thiên đường nơi trần thế

Đặc biệt, ngay cạnh đó, trải rộng trên diện tích 62,4 ha, Vinpearl Land Nam Hội An là khu giải trí đỉnh cao với những công nghệ giải trí thời thượng với hình ảnh đặc trưng của 12 con tàu khổng lồ đậu trên sông ngay cổng chào, nơi đây có nhiều trò chơi cảm giác mạnh độc – lạ - hiếm có trên thế giới như Phi thuyền gió lốc Tourbillon, Tháp rơi tự do cao 80m, Vòng xoáy siêu tốc Sicko… Ngoài ra, bạn còn có thể ghé thăm công viên động vật River Safari – vườn thú trải nghiệm trên sông với nhiều loài thú quý hiếm.



Vinpearl Land Nam Hội An có nhiều trò chơi cảm giác mạnh thú vị





Khám phá River Safari với nhiều loài động vật quý

Ngoài những trò chơi cảm giác mạnh đầy mạo hiểm, bạn còn được trải nghiệm không gian văn hóa tại Bến cảng Giao Thoa với nền văn hóa đa quốc gia đầy đặc sắc. Bến cảng Giao Thoa được xây dựng trên cơ sở một bên Phố Cổ ven sông mang đậm chất Á Đông, còn một bên là Đại Lộ Giấc Mơ mang phong cách phương Tây hiện đại và tráng lệ. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan Đảo Dân gian với nhiều gian hàng mang tính chất truyền thống khi tái hiện lại các làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Việt Nam và thích thú với các trò chơi dân gian 3 miền.



Vui cùng gia đình tại bến cảng Giao Thoa





Không gian "sống ảo" chuẩn chỉnh trong công viên





Lãng mạn như ở châu Âu ngay tại bến cảng Giao Thoa





Một Hội An thu nhỏ giữa lòng Vinpearl Land Nam Hội An

Sự kết hợp giữa dịch vụ nghỉ dưỡng tại phòng nghỉ tiện nghi, đẳng cấp của Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An và các hoạt động vui chơi giải trí tại Vinpearl Land Nam Hội An hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm không thể nào quên.