aFamily.vn>Sức khỏe

14:03:06

Siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley mới sinh con trai đầu lòng của mình với người bạn trai Jason Stathem. Hình ảnh người đàn ông 29 tuổi này bồng bế con được đăng tải trên instagram đã khiến bao người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ nhiều hơn nữa chính là vóc dáng thon gọn sau sinh, vòng eo con kiến nhỏ xíu của siêu mẫu Rosie Huntington Whiteley.

Là gương mặt đắt giá của Victoria’s Secret, siêu mẫu Rosie Huntington Whiteley còn khiến người đối diện không thể rời mắt bởi những hình ảnh đầy quyến rũ trong bộ phim bom tấn một thời Transformers: Dark of the Moon (2011).



Cùng khám phá bí quyết giữ dáng, nhất là cách để sở hữu vòng eo con kiến của siêu mẫu xinh đẹp này ngay dưới đây:

Luôn tập thể dục trước 9h sáng

Rosie Huntington chia sẻ, bất cứ khi nào không phải vướng vào lịch trình công việc, cô đều cần mẫn tập luyện tại phòng tập cho đến 9h sáng. Cô tự nhận mình là người luôn luôn hoạt động. Ngay từ khi còn nhỏ, Rosie Huntington đã say mê với việc tập thể dục, chơi thể thao. Cô nàng tiết lộ, để có sự say mê như vậy, đầu tiên phải kể đến công lao to lớn của mẹ.

"Mẹ tôi là người hướng dẫn tôi tập thể dục nhịp điệu ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Bà cũng luôn khuyến khích anh chị em tôi chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao. Vì vậy, tinh thần tập luyện từ nhỏ đến lớn của tôi luôn được củng cố và giữ vững. Điều này vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của tôi trong hiện tại", Rosie Huntington nói.

Kết hợp tập luyện nhiều bộ môn khác nhau

Ngoài gym với những bài tập đào tạo trọng lượng, bài tập định hình người mẫu cực khổ, đôi khi Rosi Huntington muốn tìm kiếm đến những bộ môn tập luyện có tính chất nhẹ nhàng hơn như yoga hoặc pilates. Cô thường tập luyện những bộ môn thư giãn, tĩnh tâm này nhờ sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên Andie Hecker tại Ballet Bodies (Los Angeles). Siêu mẫu xinh đẹp cho biết thêm, Andie Hecker từng là một vũ công múa ba lê nên có thể hiểu rõ mình muốn một cơ thể trông thon dài, săn chắc, nhiều cơ bắp là như thế nào, nên tập luyện ra sao.

Đôi khi Rosie Huntington lại muốn tập luyện một cái gì đó sôi động hơn như đến phòng tập thể dục nhịp điệu, đắm chìm trong âm thanh sôi động và đổ mồ hôi mà không biết mệt mỏi. "Tôi thích sự pha trộn của thể dục nhịp điệu và khiêu vũ - các lớp học này thực sự đầy thử thách và cuốn hút tôi với cảm xúc mãnh liệt", siêu mẫu Rosie Huntington cho biết thêm.

Cô nàng đặc biệt cẩn thận trong việc tập luyện phải có hướng dẫn. Do đó, dù là tập luyện bộ môn nào, đi theo lịch trình ở những đâu, cô đều chu đáo đưa theo huấn luyện viên đi cùng. Việc ý thức cao trong chuyện giữ dáng cũng thể hiện sự nghiêm túc, chỉn chu trong công việc mà chân dài xinh đẹp này đảm đương.

Uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày

Uống nhiều nước là cách giúp Rosie Huntington duy trì năng lượng tươi trẻ và thần thái tuyệt vời trong suốt cả ngày làm việc mệt nhoài. "Mỗi buổi sáng, ngay khi vừa mở mắt, tôi sẽ nhanh chóng tu hết 1 lít nước với một cái bụng rỗng hoàn toàn", Rosie Huntington "bật mí" bí quyết giữ dáng, thanh lọc cơ thể của mình.

Cô uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày. Điều này đem lại sự thay đổi lớn trong hệ thống tiêu hóa cũng như làn da của cô. Hệ tiêu hóa của người đẹp làm việc hiệu quả hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn và nước da trở nên căng mọng, mịn màng miễn bàn. Uống nước lọc thật nhiều mỗi ngày là một trong những bí quyết giữ dáng, làm đẹp da cực đơn giản, siêu rẻ tiền lại vô cùng hiệu quả với Rosie Huntington.

Chế độ ăn nhiều protein từ thịt nạc

Rosie Huntington hiểu tầm quan trọng của protein đối với sức khỏe, nhất là với người có đam mê tập luyện hàng ngày như mình. Do đó, trong chế độ ăn của cô nàng không thể thiếu nguồn protein từ thịt nạc như cá, gà trộn thật nhiều với rau tươi.

Say mê rau, trái cây tươi, tiêu chí chọn đồ ăn phải "sạch"

"Trong năm vừa qua, tôi ăn cực ít thịt đỏ vì nhận thấy nguồn thực phẩm này làm cho cơ thể mình trở nên nặng nề, chậm chạp. Tôi cũng là người rất thích những món sinh tố rau củ quả ép nên thường xuyên tiêu thụ vài loại rau mỗi ngày. Dụng cụ ép trái cây chắc chắn là thứ không thể thiếu trong nhà bếp của tôi và tủ lạnh thì tràn ngập trái cây và rau tươi", Rosie Huntington cho hay.

Chiến lược ăn uống của Rosie Huntington gói gọn trong một từ "ăn sạch". Thực sự điều này rất đơn giản, cô thường ăn những thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ, được nuôi trồng sạch và tự nấu nướng tại nhà. Nếu phải ăn ngoài, cô cũng lựa chọn rất kỹ những nơi ăn uống đảm bảo sức khỏe, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Dù là siêu mẫu hàng đầu, việc giữ dáng, duy trì vòng eo con kiến vô cùng quan trọng nhưng chân dài xinh đẹp khẳng định, không vì thế mà cô ăn uống cực đoan. Tất nhiên là Rosie Huntington không ngốc ngếch đến nỗi xơi cả đĩa mì ống vào mỗi tối nhưng cô cũng không o ép bản thân chỉ ăn salad rau xanh hàng ngày. Điều quan trọng nhất chính là cô duy trì lối sống lành mạnh, thói quen ăn uống và tập luyện khoa học để có vóc dáng hoàn hảo, phục vụ tốt nhất trong công việc và tận hưởng cuộc sống một cách tuyệt vời nhất.

(Nguồn: Health, Womenshealthmag)