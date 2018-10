Khai trương nhà hàng món Huế mới- ưu đãi suốt 30 ngày

Sự kiện khai trương tại 66 Ngô Đức Kế đánh dấu một bước chuyển trong hoạt động của chuỗi nhà hàng Món Huế. Khi có dịp ghé thăm địa điểm này, thực khách sẽ dễ dàng thưởng thức thêm những món ăn đậm chất Việt Nam đến từ Phở Ông Hùng, Great bánh mì & Cafe, Cơm Thố Cháy. Tất cả thương hiệu đều thuộc tập đoàn Huy Vietnam và được phục vụ tại tầng trệt của tòa nhà.

Nhà hàng Món Huế 66 Ngô Đức Kế đã sẵn sàng!

Giờ đây, khi đến với nhà hàng Món Huế 66 Ngô Đức Kế, thực khách không chỉ được thưởng thức món ngon, mà còn được đắm mình trong không gian đậm chất quê hương.

Không gian được điểm xuyết bằng những chiếc đèn lồng bằng nan tre dân dã.

Một mảng tường ấn tượng với bức tranh phong cảnh quê hương.

Món Huế là chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn tại chỗ, cung cấp thức ăn Việt Nam an toàn sức khỏe, hương vị hoàng gia, thường được xem như là đặc trưng ẩm thực Huế như: bún bò Huế, mì Quảng, cơm Hến, bánh Bèo, nem Công, chả Phượng...

Nem công – món ăn lừng danh của cung đình Huế.

Nhân dịp khai trương, thật nhiều chương trình khuyến mãi đang diễn ra như: Black Wednesday Mua 01 tặng 01, Thứ hai mua 02 tặng 01, The more the better giảm ngay 10% cho nhóm 02 người và 30% cho nhóm 05 người, Combo Great chỉ 25.000 vnđ. Rủ hội bạn thân đến Food Center ngay để hưởng những ưu đãi cực kì hấp dẫn này trong 30 ngày nhé.

Một địa điểm hoàn hảo những buổi họp mặt bạn bè, gia đình, đồng nghiệp.

Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù ta có đi xa đến tận chân trời, dù nếm thử bao cao lương mĩ vị, nhưng hương vị truyền thống gắn với những kỉ niệm ấu thơ vẫn mãi không thể thay thế được. Hãy cùng tìm lại những điều đẹp đẽ ấy tại Món Huế 66 Ngô Đức Kế nhé!