Khách nữ bom hàng, chủ shop quần áo in hình dán khắp nơi khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt

Với những người bán hàng online họ cực sợ những vị khách đặt "ảo" như này và hầu như là vô phương cứu chữa, chấp nhận số phận "đỏ đen".



Trong khi đó, câu chuyện bị bom hàng có lẽ đã quá quen thuộc với các shop cũng như shipper. Tuy nhiên, hậu quả cho những kẻ bom hàng thì mãi vẫn chưa thấy đâu và một vài "thượng đế" dường như đang quá rảnh rỗi, tiếp tục có những hành động xấu xí này khiến cả shipper lẫn chủ shop "sống dở chết dở" vì vừa mất công đi lại, còn chẳng nhận được tiền ship hay bán được hàng.

Có lẽ cũng chính vì quá nhiều vụ xảy ra nên người bán mới "tức nước vỡ bờ", quyết tìm cho ra người đặt hàng và dằn mặt thật cao tay vì tội "đặt hàng cho sang mồm".

Mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện một bài viết chia sẻ về cách trị các thánh bom hàng của anh chủ shop quần áo được rất nhiều người quan tâm.

Anh chủ shop đích thân xuống đường phát tờ rơi có in hình ảnh vị khách chuyên bom hàng

Đó là hình ảnh anh chủ shop cầm một sấp tờ rơi in cả hình ảnh vị khách nữ chuyên bom hàng, cùng với địa chỉ của cô gái mà không quên ghi kèm địa chỉ của shop đi phát tại các điểm dừng đèn đỏ.

Tờ rơi in các thông tin về cô gái chuyên bom hàng tại một bảng thông báo nhiều người quan tâm

Chủ shop dán ngay ở những nơi dễ nhìn thấy nhất

Việc làm này của anh chủ shop quần áo khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Người thì tỏ ra thích thú vì cho rằng, tờ rơi này không chỉ giúp chủ shop tìm ra khách bom hàng nhanh hơn mà còn được nhiều người biết đến cửa hàng hơn nhờ địa chỉ ghi ở dưới tờ rơi.

Tuy nhiên số khác lại cho rằng, đồng ý là khách bom hàng là sai, nhưng dán hình người khác khắp nơi như trên là điều không nên, có gì nên mang ra công an để tránh những hệ lụy liên quan đến pháp luật, kiện cáo.

Thành viên H.V bình luận: "Trời ơi, nhìn mặt rõ xinh gái mà lại đi làm trò đấy, thừa thời gian thì tìm việc khác mà làm đi. Đi bom hàng vừa tội chủ shop vừa tội người giao hàng, cứ như thế rồi mang nghiệp đó".

"Cách làm của chủ shop này hay quá nha, vừa nhanh tìm ra kẻ bom hàng vừa quảng cáo shop luôn. Mình cũng bán hàng nên ghét mấy đứa rảnh bom hàng lắm, người muốn mua thật không có hàng bán, còn kẻ lừa đảo thì bom hàng người ta, chẳng biết có thấy lương tâm cắn rứt gì không chứ làm thế là thất đức lắm luôn đó", bạn T.T bức xúc.

Tuy nhiên, số khác thì cho rằng: "Mình nghĩ dù cô gái này có bom hàng thì shop nên báo công an, quy sản phẩm ra số tiền bị bom rồi nhờ công an can thiệp, chứ in ảnh người ta dán thế này lại sợ liên quan đến pháp luật, kiện tụng mệt người. Còn riêng với mình, mình bán đồ mà 1 người đã bom 1 lần thì không bao giờ mình bán lần sau nữa, thế cho nhanh".

Trước những thông tin từ người đăng tải cho biết thêm, cô gái này thường xuyên bom hàng của các shop trên Hà Nội, trước đó cũng bị bóc phốt rất nhiều trên facebook. Nhưng có vẻ vẫn chứng nào tật nấy, cho tới cái hôm cô nàng bom hàng của shop anh này, nghe qua cũng lên tới mấy triệu, hành shipper giao đi giao lại mà cuối cùng hàng vẫn phải quay về shop. Vì quá bức xúc anh chủ cửa hàng liền nghĩ ra cách trên.



Hi vọng sau câu chuyện này, các "thượng đế" sẽ order có "tâm" hơn còn chủ shop hay shipper cũng giữ được cái đầu lạnh để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.