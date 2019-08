Khắc phục hô móm sớm cho con

Hô móm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ

Trong các chương trình hội thảo về răng miệng miễn phí được tổ chức bởi Nha khoa Đăng Lưu, vấn đề răng lệch lạc ở trẻ em được phụ huynh đặc biệt quan tâm. Theo chia sẻ của chị Nguyên (Bình Thạnh): "Con tôi mới học lớp 6, lúc nhỏ thông minh, rất thích chơi cùng bạn bè. Nhưng dạo gần đây bé hay bị bạn bè trêu chọc vì hàm răng hô, bạn bè cứ chọc là bàn nạo dừa, bé đã ý thức được về ngoại hình nên xấu hổ nên hầu như tôi không thấy bé cười, phải chi bé hồn nhiên như trước." Hay trường hợp của bé Minh (Quận 8) được phụ huynh chia sẻ: "Hầu như con không nhai được do 2 hàm răng không khớp nhau, hàm dưới thì to, hàm trên thì nhỏ, bé gần như chỉ ăn cháo, mỗi lần phải nhai là con kêu đau hàm".

Dễ dàng nhận thấy, sự mất cân đối này khiến trẻ gặp khó khăn trong ăn uống và có thể gặp nhiều vấn đề khác về sức khỏe như đau nhức thái dương, phát âm không chính xác. Nghiêm trọng hơn, sai lệch hàm có thể khiến gương mặt bé mất cân đối khiến bé tự ti khi tiếp xúc với bạn bè, ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển của bé.

Những lời châm chọc của bạn bè có thể ảnh hưởng đến tâm lí trẻ

Đừng để con lớn lên với hàm lệch, răng lệch lạc

Hô, móm hay còn gọi là sai lệch khớp cắn do dự phát triển không đồng đều giữa hai hàm. Hàm trên hoặc hàm dưới quá nhô ra so với hàm còn lại. Không phải tất cả các trường hợp về răng lệch, khấp khểnh đều ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không nên coi nhẹ những trường hợp lệch lệch khớp nặng sẽ gây ảnh hưởng rõ rệt đến phát âm như khớp cắn hở, phanh lưỡi bám thấp. Đặc biệt, lệch lạc răng còn làm cho hoạt động của các cơ hàm quá mức, gây co thắt cơ, dẫn đến tình trạng loạn năng khớp thái dương hàm với biểu hiện những cơn đau ở khớp hay xung quanh khớp thái dương hàm.

Lệch khớp cắn còn là nguyên nhân khiến răng rất dễ nhạy cảm với chấn thương, các bệnh nha chu, sâu răng. Trong các trường hợp vẩu răng nếu không điều trị sẽ dễ bị chấn thương răng cửa trên do va đập làm gãy răng, chết tủy. Ngoài ra, sai lệch khớp cắn cũng khiến cho việc vệ sinh răng miệng khó khăn hơn, từ đó răng dễ bị sâu và mắc các bệnh nha chu.

Các dạng răng lệch lạc cần được điều trị

Chỉ 1 triệu/tháng để khắc phục lệch khớp cắn, răng lệch lạc ở trẻ nhỏ

Thông thường, để điều trị răng lệch lạc sẽ có hai giải pháp chính được đưa ra bao gồm: Niềng răng và làm răng sứ. Tuy nhiên, ở lứa tuổi nhỏ, xương hàm chưa ổn định nên việc niềng nắn chỉnh răng sẽ dễ dàng hơn so với người lớn. Theo Ths. Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến: Nếu được can thiệp chỉnh nha sớm, tình trạng hô móm, lệch lạc răng ở trẻ có thể được khắc phục hoàn toàn mà không cần phải nhổ răng. Hơn nữa, thời gian chỉnh nha niềng răng cho trẻ em đa số cũng nhanh hơn so với người trưởng thành".

Chương trình niềng răng trả góp không lãi suất chỉ với 1 triệu/tháng tại Nha khoa Đăng Lưu để được niềng răng theo tiêu chuẩn đại học Munster – Đức, giờ đây, phụ huynh hoàn toàn có thể chỉnh nha cho bé mà không lo chi phí.

Nha khoa Đăng Lưu với bề dày 15 năm với hơn 6 chi nhánh, đã mang đến 47635 nụ cười hoàn chỉnh cho khách trong và ngoài nước. Ngoài điều trị, nha khoa còn thường xuyên tổ chức nhiều buổi hội thảo miễn phí để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chăm sóc và bảo vệ răng, ngăn ngừa hô móm sớm ở trẻ em, niềng răng thanh thiếu niên được đông đảo phụ huynh và bệnh nhân hưởng ứng.