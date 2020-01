Kết quả Golden Disc Awards (đêm thứ 2): TWICE "hụt" cúp Daesang, BLACKPINK tiếp tục trắng tay

Danh sách nghệ sĩ chiến thắng của Golden Disc Awards lần thứ 34, ngày thứ 2:

Daesang: BTS - Map of the Soul: Persona

Top 10 Bonsang (mảng album)

NCT Dream - We BOOM

TWICE - Feel Special

SEVENTEEN - An ODE

BAEKHYUN (EXO) - City Lights

MONSTA X - WE ARE HERE

EXO-SC - What a Life

GOT7 - SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY

NU'EST - Happily Ever After

BTS - Map of the Soul: Persona

SUPER JUNIOR - Time Slip

Nghệ sĩ TikTok được yêu thích nhất: BTS

Nghệ sĩ Cosmopolitan Magazine: TWICE, NU'EST

Nhạc phim hay nhất: Gummy - Remember Me phim Hotel del Luna

Nghệ sĩ K-Pop do fan lựa chọn: BTS

Nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất: (G)I-DLE, ASTRO