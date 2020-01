Kết quả Golden Disc Awards 2019: Nayeon (TWICE) vô tư cười đùa khi nhận giải, X1 bị gạch tên phút chót

Dưới đây là danh sách nghệ sĩ chiến thắng của Golden Disc Awards lần thứ 34, ngày đầu tiên:

Daesang: BTS - "Boy With Luv" feat. Halsey

Bonsang (Top 10 nhạc số) gồm:

Jannabi - For Lovers Who Hesitate

MC The Max - After You've Gone

ITZY - DALLA DALLA

AKMU - How can I love the heartbreak, you're the one I love

Chungha - Gotta Go

Jennie (BLACKPINK) - SOLO

Paul Kim - Me After You

Taeyeon (SNSD) - Four Seasons

TWICE - YES or YES

BTS - Boy With Luv

Tân binh mới xuất nhất: TXT, ITZY

Nhóm nhạc xuất sắc nhất: MAMAMOO

Thế hệ triển vọng tiếp theo: Kim Jae Hwan, AB6IX, ATEEZ

Nghệ sĩ R&B/Hip Hop xuất sắc nhất: Zico

Nghệ sĩ nhạc Trot xuất sắc nhất: Song Gain

Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất: Hwasa (MAMAMOO)

Nhà sản xuất của năm: Bang Sihyuk