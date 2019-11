Kết quả AAA 2019 gây sốt: Jang Dong Gun giành Daesang, tranh cãi trao giải theo quan hệ ai đi thì có giải

Sau bao ngày mong đợi thì tối 26/11, lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2019 đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Lễ trao giải năm nay quy tụ dàn thần tượng và diễn viên đình đám của Hàn Quốc như Super Junior, TWICE, SEVENTEEN, TXT, YoonA, Ji Chang Wook, Lee Kwang Soo, Jung Hae In, ITZY, Kang Daniel, NU'EST, MOMOLAND, GOT7, Jang Dong Gun.

Giải thưởng cao nhất được công bố thuộc về Jang Dong Gun. Anh giành Daesang (giải thưởng lớn nhất) dành cho diễn viên xuất sắc của năm. Tài tử 47 tuổi vừa trở lại với màn ảnh nhỏ qua vai diễn trong tác phẩm dã sử Arthdal Chronicles.



Nữ thần Yoona nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" của AAA 2019 cho lĩnh vực điện ảnh. Khi đứng trên thảm đỏ nhận giải, Yoona đã gửi lời cám ơn bằng tiếng Việt cực kì đáng yêu khiến các fan hò hét không ngừng vì thích thú và phấn khích vô cùng.

Giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc nhất ở hạng mục ca sĩ và nhà sản xuất xuất sắc nhất không ai khác chính là Zico.



Zico bảnh trai với style cực ngầu khiến fan thổn thức.

Kang Daniel cũng khẳng định sức ảnh hưởng của mình khi nhận liên tiếp 2 giải tại AAA 2019 là AAA Potential và Star15 Popularity.

Màn biểu diễn của Kang Daniel khiến hàng ngàn fan hò hét khản cổ.

TWICE là một trong những nghệ sĩ bội thu giải thưởng nhất trong chương trình. Các cô gái nhà JYP được vinh danh ở mục Daesang dành cho Nghệ sĩ của năm. Ngoài ra, TWICE còn giành giải Best Social Artist.

ITZY cũng là một trong 3 nhóm nhạc xuất sắc được trao giải Tân binh nữ của năm. Đây cũng là giải tân binh thứ 3 mà girlgroup nhà JYP nhận được trong năm nay sau V LIVE AWARDS 2019 và M2 X GENIE MUSIC AWARDS."Dalla Dalla" – bản hit đầu tay của ITZY đứng đầu top 5 ca khúc của girlgroup có điểm digital cao nhất năm 2019

ITZY khuấy động lễ trao giải AAA 2019 bằng 2 siêu hit của năm là Dalla Dalla và ICY.





Các cô nàng đã cháy hết mình để cống hiến tiết mục đặc sắc nhất cho khán giả Việt Nam

Red Velvet "ẵm" giải "Ca khúc của năm" và đây cũng là Daesang thứ 2 trong sự nghiệp nhóm với ca khúc Umpah Umpah.



GOT7 giành giải Màn trình diễn của năm - một trong những giải lớn nhất trong quy mô AAA 2019. 7 chàng trai nhà JYP còn nhận cúp Best K-Culture - giải vinh danh những nghệ sĩ có cống hiến cho văn hóa.

Nữ diễn viên "Thư ký Kim" Park Min Young lên nhận Asia Celebrities và cô cũng chiến thắng ở mục Best Artist dành cho diễn viên.

(g)i-dle nhận giải AAA Groove. Nhóm nữ 6 thành viên của Cube đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khắp châu Á sau khi tham gia show thực tế Queendom.

Nhà sản xuất Rhymer trao giải AAA Choice cho Momoland (hạng mục dành cho ca sĩ), Ahn Hyo Seop (hạng mục dành cho diễn viên).

Nhóm nhạc nữ LOONA nhận cúp với các giải thưởng Star15 Popularity, AAA Focus, AAA Choice

Lee Kwang Soo là một trong những ngôi sao được yêu thích khi xuất hiện trong show truyền hình Running Man bản Hàn. Anh nhận giải AAA Best k-culture cho hạng mục diễn viên và giải AAA Diễn viên nổi bật cùng với nữ diễn viên gạo cội Lee Jung Eun.

Về phía ca sĩ Việt, Best Vietnamese Artist được trao cho: Bích Phương (hạng mục ca sĩ) và Quốc Trường, Bảo Thanh (hạng mục diễn viên).

Bích Phương - ca sĩ Việt Nam duy nhất trình diễn tại AAA nhận giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất.

Cô thể hiện ca khúc" Đi đu đưa đi" trên thảm đỏ AAA 2019.

Ngay trong khâu tổ chức, chương trình đã nhận không ít "gạch đá" do cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nay đến lễ trao giải, việc có đến 4 Daesang dường như đã làm mất đi giá trị và tầm quan trọng vốn có của giải thưởng này tại AAA.

Điều đáng nói ở đây, một cái tên xuất sắc vượt trội và có hoạt động vô cùng nổi bật trong năm là BTS bất ngờ không có được bất kỳ giải thưởng nào trong khi trước đó, nhóm nam này chính là ứng cử viên số 1 cho Daesang. Có vẻ như "ai đi mới có phần" chính là quy tắc ngầm của lễ trao giải AAA 2019 chăng?