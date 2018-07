Kang Dong Won - Han Hyo Joo hóa ra không phải cặp đôi phim giả tình thật, mà là cặp đôi... "flop dập mật"!

Một trong những tin tức hẹn hò ồn ào nhất của làng giải trí Hàn Quốc năm nay thuộc về hai ngôi sao nổi tiếng Kang Dong Won và Han Hyo Joo. Mặc dù những người trong cuộc đều đã lên tiếng phủ nhận chuyện bí mật đi chơi chung ở tận nước Mỹ xa xôi nhưng không ít fan hâm mộ vẫn mong muốn tin đồn này là đúng sự thật.

Tuy nhiên, trước khi gọi Kang Dong Won và Han Hyo Joo là một cặp đôi phim giả tình thật thì những người yêu thích điện ảnh có lẽ sẽ gọi họ là cặp đôi "flop dập mật" của năm 2018. Lí do cho cách gọi này rất đơn giản: Cả hai bộ phim mà Kang Dong Won và Han Hyo Joo hợp tác trong năm nay đều có kết cục rất thảm hại tại phòng vé. Đó là Golden Slumber ra rạp hồi giữa tháng Hai và Illang: The Wolf Brigade vừa ra rạp hôm 25/7.

Kang Dong Won và Han Hyo Joo tại họp báo "Illang: The Wolf Brigade".

Là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kang Dong Won sau hai hit liên tiếp Master và 1987, những tưởng Golden Slumber sẽ tiếp tục giúp "thánh sống" xứ Hàn gặt hái thành công nhưng sự thật là không. Với tổng kinh phí 7,5 tỉ won (khoảng 156 tỉ VND), "Giấc Ngủ Hoàng Kim" cần có 2,7 triệu vé để hòa vốn nhưng cuối cùng, nó chỉ thu hút được 1,3 triệu khán giả, đồng nghĩa với việc nhà sản xuất lỗ sấp mặt luôn. Nguyên nhân dẫn đến thất bại của tác phẩm này cũng rất dễ hiểu: nội dung "thảm họa" và đụng độ đối thủ lớn - Black Panther.

"Golden Slumber" là "cú ngã"

Thế nhưng dẫu sao thì Golden Slumber cũng không phải là một phim thuộc "câu lạc bộ" các phim có kinh phí trên 10 tỉ won nên "cú ngã" của nó cũng không gây chấn động nhiều lắm. So với Golden Slumber, Illang: The Wolf Brigade có tổng kinh phí cao gấp 3 lần, cụ thể là 23 tỉ won (khoảng 480 tỉ VND), trong đó có 19 tỉ won dành cho việc ghi hình và 4 tỉ won cho các chiến dịch quảng bá, marketing. Với số tiền đầu tư quá khủng như thế này, Illang cần 6 triệu vé để hòa vốn. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày công chiếu đầu tiên, nhiều người đã dự đoán rằng bộ phim hòa nửa vốn được cũng khó chứ chưa nói là hòa vốn.

"Illang: The Wolf Brigade" có kinh phí lên tới 23 tỉ won, mức hòa vốn là 6 triệu khán giả.

Trước khi ra rạp, Illang từng được xem là một trong những dự án quan trọng của điện ảnh Hàn năm nay. Tác phẩm này được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng Kim Jee Woon (The Good, the Bad, the Weird, A Bittersweet Life,...); quy tụ dàn sao hạng A (ngoài Kang Dong Won và Han Hyo Joo còn có Jung Woo Sung, Kim Moo Yeol, Minho,...) và là phiên bản live-action của anime kinh điển Jin-Roh: The Wolf Brigade. So với đứa con tinh thần của đạo diễn Hiroyuki Okiura, Illang thay đổi bối cảnh từ hậu Thế chiến thứ hai thành năm 2029, nơi hai miền Triều Tiên quyết định thành lập một chính phủ thống nhất và một đội cảnh sát đặc nhiệm có tên Illang (Nhân Lang) được điều động để tiêu diệt các thế lực khủng bố. Tin tức hẹn hò của cặp đôi chính ít nhiều khiến Illang: The Wolf Brigade được chú ý nhiều hơn.

Mặc dù vậy, sau buổi chiếu VIP, Illang đã phải chịu nhiều lời chê bai từ các nhà phê bình và ký giả Hàn Quốc. Tờ Yonhap News nhận xét vấn đề của Illang đó là câu chuyện của nó "tương đối yếu", "thiếu liên kết và cách kể chuyện gây khó chịu". Việc đoàn làm phim quá chú trọng vào việc xây dựng nên một tác phẩm có tính chất bom tấn là một nguyên nhân. Tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính do Kang Dong Won và Han Hyo Joo thủ vai thì không để lại mấy ấn tượng cho khán giả vì mờ nhạt, thiếu chiều sâu. Thật ra, đây cũng là điều đã được không ít người lường trước bởi trong quá khứ, The Wolf Brigade từng có nhiều phiên bản chuyển thể thất bại.

Những phản ứng tiêu cực này đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả phòng vé của Illang. Cụ thể, trong ngày khởi chiếu (25/7), tác phẩm 15+ chỉ thu hút hơn 270 nghìn khán giả tại 1.085 màn hình chiếu, bị bỏ xa bởi Mission: Impossible - Fallout với 602 nghìn khán giả. Sang đến ngày 2 (26/7), lượng vé bán được của Illang giảm xuống còn hơn 101 nghìn và đến ngày 3 (27/7), nó chính thức tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với chỉ hơn 88 nghìn vé. Tình hình khả quan hơn một chút vào cuối tuần khi Illang bán được 145 nghìn vé trong ngày 28/7 (thứ Bảy), nhưng đây vẫn là một con số quá thấp. Tổng cộng, sau 4 ngày đầu tiên, Illang mới chỉ có gần 630 nghìn khán giả.

Hiện tại, Illang đang được các ký giả chấm 5,8/10 điểm trên cả hai trang điện ảnh của Naver và Daum. Đánh giá của khán giả về phim cũng cực kì tệ với chỉ 5,68/10 điểm trên Naver. Điểm chấm của cư dân mạng thậm chí còn kinh khủng hơn nữa: 5,1/10 điểm trên Daum và 4,2/10 điểm trên Naver, với nhiều bình luận chỉ trích nhắm vào những bê bối của các diễn viên chính trong thời gian gần đây. Có lẽ với tình hình này, cột mốc 6 triệu vé sẽ càng xa tầm với của Illang.

Thất bại sớm của Illang lại càng khiến người yêu điện ảnh Hàn lo lắng hơn cho các bom tấn sắp ra mắt trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp các dự án kinh phí cao đã "ngã ngựa" và ngay cả một tác phẩm được chờ đợi vì nhiều yếu tố như Illang cũng không nằm ngoài cuộc khủng hoảng này. Liệu những The Spy Gone North, Thử Thách Thần Chết 2, The Great Battle, Drug King,... có thể thành công tại thị trường nội địa?

Trong khi đó, Illang: The Wolf Brigade sẽ được trình chiếu quốc tế thông qua Netflix. Hiện tại, dịch vụ xem phim trực tuyến này vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức của bộ phim.

(Nguồn tham khảo: Yonhap News, JoongAng Daily, Naver, Daum, KOBIZ)